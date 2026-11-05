Sinh viên Nhân văn mang tư duy phát triển bền vững đến Thử thách GreenZ 2026

Các hoạt động tại Ngày hội Việt Nam Xanh góp phần nâng cao nhận thức về tiêu dùng có trách nhiệm và phát triển bền vững - Ảnh: BTC

Trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với thông điệp Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, cuộc thi Thử thách GreenZ 2026 tạo sân chơi để sinh viên thể hiện hiểu biết về môi trường, xã hội và quản trị (ESG), đồng thời đề xuất những sáng kiến thúc đẩy lối sống xanh.

Góp mặt tại cuộc thi, đội sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM mang theo những góc nhìn khác nhau về phát triển bền vững với mong muốn đưa kiến thức học tập vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

Bốn góc nhìn, chung mối quan tâm về phát triển bền vững

Đội thi Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM gồm bốn thành viên: Cúm Ngọc Bảo Tú, Trần Phan Gia Bảo, Phạm Thị Thanh Thảo và Nguyễn Phi Hoàng Anh.

Giới thiệu về đội của mình, bạn Trần Phan Gia Bảo cho biết dù cùng xuất phát từ một môi trường học tập, mỗi thành viên lại có mối quan tâm và thế mạnh riêng.

Có người chú ý đến kinh tế xanh, du lịch bền vững, có người dành sự quan tâm cho tài nguyên, môi trường và biến đổi khí hậu, còn những thành viên khác yêu thích hoạt động cộng đồng và các sáng kiến tạo ra giá trị thực tế.

Nhóm 4 sinh viên Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM sẵn sàng tranh tài tại Thử thách GreenZ 2026 - Ảnh: NVCC

"Chính những góc nhìn đó giúp đội mình có thêm nhiều cách tiếp cận khi cùng thảo luận và giải quyết một vấn đề. Đến với Ngày hội Việt Nam Xanh năm nay, chúng tôi không chỉ muốn thử sức mà còn muốn xem những kiến thức, trải nghiệm và ý tưởng của mình có thể được vận dụng như thế nào vào thực tế.

Cả nhóm thống nhất sẽ bước vào cuộc thi với tinh thần chủ động, hết mình và không ngại thử sức với những điều mới" - Gia Bảo nói.

Gia Bảo biết đến Ngày hội Việt Nam Xanh thông qua mạng xã hội. Điều khiến nam sinh quan tâm là chương trình tạo cơ hội để người trẻ trực tiếp trải nghiệm, kết nối và chuyển sự quan tâm đến môi trường thành hành động thiết thực.

Cùng quan điểm, Phạm Thị Thanh Thảo - thành viên cùng nhóm - cho rằng Ngày hội Việt Nam Xanh không đơn thuần là hoạt động nâng cao nhận thức mà còn tạo điều kiện để người trẻ trực tiếp tham gia những hoạt động có ý nghĩa với cộng đồng.

"Thông điệp lớn nhất mà chương trình mang lại là bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động quá lớn lao, mà đôi khi chỉ cần thay đổi từ những thói quen nhỏ nhất trong cuộc sống hằng ngày.

Tôi nghĩ sinh viên là những người trẻ, có sức trẻ, sự sáng tạo và khả năng lan tỏa những điều tích cực. Thay vì chỉ quan tâm hay nói về những vấn đề môi trường, chúng ta nên chủ động biến nhận thức của mình thành hành động cụ thể" - Thanh Thảo chia sẻ.

Đưa kiến thức chuyên ngành vào giải pháp sống xanh

Trong cuộc sống hằng ngày, các thành viên trong đội duy trì những thói quen như hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tái sử dụng vật dụng và phân loại rác. Gia Bảo gợi ý sinh viên có thể bắt đầu từ việc phân loại rác tại nguồn, tách riêng giấy, chai nhựa, lon kim loại và rác thực phẩm để thuận tiện cho việc thu gom, xử lý.

Trong quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, đội tập trung phân tích những vấn đề liên quan đến tiêu dùng, sử dụng tài nguyên, vận hành và xây dựng văn hóa sống xanh trong cộng đồng sinh viên. Các giải pháp được xem xét dựa trên nguồn lực, chi phí và khả năng tạo ra tác động lâu dài.

Thông qua nhiều hoạt động trải nghiệm, Ngày hội Việt Nam Xanh đưa lối sống xanh đến gần hơn với người trẻ - Ảnh: BTC

Theo các thành viên, thử thách lớn nhất không nằm ở việc thiếu ý tưởng mà là khả năng phản biện, đánh giá xem giải pháp có thực sự giải quyết đúng nguyên nhân và có thể duy trì sau khi các chiến dịch kết thúc hay không.

"Đội chúng tôi không hướng đến một đề xuất chỉ thuyết phục trên lý thuyết, mà muốn xây dựng những giải pháp có cơ sở, có khả năng triển khai và có thể kiểm chứng bằng kết quả thực tế.

Bởi chuyển đổi xanh không phải là tạo thêm những hoạt động mang danh nghĩa xanh, mà là thay đổi thực chất cách một cộng đồng sử dụng nguồn lực và đưa ra lựa chọn mỗi ngày" - Gia Bảo cho biết.

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 được quảng bá trên màn hình LED tại TP.HCM - Ảnh: BTC

Trước khi bước vào cuộc thi, cả nhóm mong muốn cả bốn thành viên phát huy thế mạnh, hỗ trợ lẫn nhau và đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, điều các bạn kỳ vọng không dừng ở thành tích chung cuộc mà còn là cơ hội gặp gỡ, học hỏi những góc nhìn mới từ các đội thi khác.

"Chúng tôi muốn lan tỏa đến các bạn sinh viên rằng sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những thay đổi lớn lao, mà có thể đến từ việc mỗi người chủ động điều chỉnh những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày" - đại diện đội bày tỏ.

Ngày hội Việt Nam Xanh là sự kiện thường niên trong khuôn khổ dự án Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) phối hợp với Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM và các đơn vị tổ chức. Chương trình hướng đến hưởng ứng các cam kết tại COP26, thúc đẩy chuyển đổi xanh và lan tỏa lối sống thân thiện với môi trường trong cộng đồng.