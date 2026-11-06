Ngày hội Việt Nam Xanh 2026: Săn ưu đãi lên đến 70% tại Megalive ‘Xanh từng đơn hàng’

Video quảng bá Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 ở màn hình LED bờ sông Sài Gòn - Ảnh: BTC

Một thông tin hấp dẫn không thể bỏ qua là các phiên Megalive trở lại trong khuôn khổ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

Năm nay, Megalive Xanh từng đơn hàng diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, tại công viên Phan Đình Phùng (phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Hoạt động do Báo điện tử Tuổi Trẻ phối hợp với Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM) tổ chức, với sự đồng hành của đơn vị vận hành Nina Ecom Center và các nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Hoàng Việt, Duy Nhất.

Mega Livestream đưa sản phẩm xanh đến gần hơn với người tiêu dùng

Theo ban tổ chức, chuỗi Mega Livestream lần đầu diễn ra tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025, tiếp cận hơn 4,5 triệu người dùng mạng xã hội.

Qua các phiên livestream, người xem được tìm hiểu những thay đổi trong sản xuất của doanh nghiệp và mua sắm trực tuyến với mức giảm giá từ 20% đến 70% cho mỗi sản phẩm.

Các phiên livestream bán hàng giúp doanh nghiệp Việt quảng bá thương hiệu, đồng thời mở rộng kênh bán hàng cho các sản phẩm có yếu tố chuyển đổi xanh trong quy trình sản xuất.

Điều này được thể hiện qua việc cải tiến quy trình sản xuất, sử dụng nguyên vật liệu tiết kiệm tài nguyên, đổi mới bao bì theo hướng giảm chất thải, tăng khả năng tái sử dụng và tái chế…

Thông qua các phiên livestream này, ban tổ chức mong muốn góp phần lan tỏa thông điệp Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững của chương trình Việt Nam Xanh 2026, khuyến khích người tiêu dùng lựa chọn các sản phẩm có yếu tố chuyển đổi xanh và hình thành thói quen tiêu dùng có trách nhiệm.

Đồng hành cùng Megalive Xanh từng đơn hàng là ba nhà sáng tạo nội dung Nam Hoàng, Hoàng Việt và Duy Nhất, những gương mặt sở hữu thế mạnh riêng trên các nền tảng mạng xã hội.

Sơ đồ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Thông tin lịch hoạt động Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Hơn 17.000 quà tặng cho độc giả

Ngày hội Việt Nam Xanh có hơn 17.000 quà tặng từ các đơn vị dành tặng cho người tham dự, trong đó có 1 xe điện Vinfast trị giá 35 triệu đồng, 2 đèn bàn Philips trị giá 5 triệu đồng mỗi đèn.

Trong ngày hội có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người tham dự.

Đổi rác tái chế nhận quà: Người tham gia có cơ hội nhận sen đá, mỹ phẩm thuần chay Cocoon, sản phẩm sữa TH True MILK, Dutch Lady cùng nhiều phần quà hấp dẫn từ các đơn vị đồng hành.

Trải nghiệm sản phẩm xanh: Khám phá các gian hàng, sản phẩm và mô hình chuyển đổi xanh đến từ hơn 40 đơn vị, doanh nghiệp, từ giải pháp sống xanh, sản xuất bền vững đến các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Mega Livestream sản phẩm xanh: Độc giả có thể theo dõi các phiên Mega Livestream bán hàng và có cơ hội sở hữu các sản phẩm xanh với mức giá ưu đãi đặc biệt.

Rất nhiều sản phẩm thúc đẩy tiêu dùng xanh được lên sóng livestream tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2025 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Nhiều hoạt động có quà tặng dành cho người tham dự - Ảnh: BTC

Game tương tác Hộ chiếu xanh - Việt Nam Xanh: Người tham gia thực hiện các nhiệm vụ tại 5 trạm xanh, tích lũy điểm sau mỗi nhiệm vụ được xác nhận và có cơ hội nhận quà theo thể lệ chương trình. Mỗi trạm xanh là một trải nghiệm thú vị, khuyến khích người tham gia tìm hiểu, thực hành và biến những hành động xanh thành thói quen trong cuộc sống hằng ngày.

Bốc thăm may mắn: Mỗi lượt tham gia các hoạt động trải nghiệm, check-in hoặc tương tác tại gian hàng Việt Nam Xanh sẽ mang đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng với nhiều sản phẩm thân thiện môi trường.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…