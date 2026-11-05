Bốn sinh viên IUH khác chuyên ngành có chung ý tưởng sống xanh tại Thử thách GreenZ 2026

Bạn Hà Mai Nhung, đại diện đội thi IUH - Ảnh: NVCC

Trong khuôn khổ Thử thách GreenZ 2026 thuộc Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, đội thi từ Trường đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) mang đến ý tưởng xây dựng quầy thu gom rác tái chế tại khuôn viên trường.

Đằng sau ý tưởng này là bốn sinh viên thuộc những lĩnh vực đào tạo khác nhau, cùng có mối quan tâm đến lối sống xanh và mong muốn tìm hiểu về phát triển bền vững.

Bốn sinh viên IUH khác chuyên ngành cùng tham gia Thử thách GreenZ

Đội thi IUH gồm bốn thành viên: Trịnh Hoàng Thanh Nhi (Viện Khoa học Công nghệ và Quản lý Môi trường), Trần Công Thành (Khoa Công nghệ May - Thời trang), Hồ Thùy Linh và Hà Mai Nhung (cùng thuộc Viện Tài chính - Kế toán).

Với nhóm, sống xanh không nhất thiết phải bắt đầu từ những hành động lớn. Đó là việc hình thành thói quen tiêu dùng và sinh hoạt có ý thức, hạn chế những tác động tiêu cực đến môi trường, như giảm sử dụng túi ni lông hoặc bỏ rác đúng nơi quy định.

Trong khi đó, chuyển đổi xanh được nhóm hiểu là quá trình cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức thay đổi cách quản lý, vận hành theo hướng thân thiện với môi trường, giảm phát thải và hướng đến phát triển bền vững.

Theo chia sẻ, cơ duyên đội thi IUH tập hợp cả bốn thành viên đến khá ngẫu nhiên khi các bạn đều quan tâm và đăng ký tham gia cuộc thi với mong muốn trải nghiệm, tìm hiểu về ESG (môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp bền vững) và phát triển bền vững.

Trước đó, các thành viên từng tham gia những hoạt động tình nguyện như Mùa hè xanh, Chủ nhật xanh, có nội dung liên quan đến bảo vệ môi trường.

Bạn Trịnh Hoàng Thanh Nhi là thành viên CLB Môi trường EGreen - Ảnh: NVCC

Bạn Trịnh Hoàng Thanh Nhi là thành viên CLB Môi trường EGreen - Ảnh: NVCC

Dù khác nhau về chuyên ngành, các thành viên có chung mong muốn tìm hiểu và phát triển lối sống lành mạnh, những hoạt động thân thiện với môi trường. Theo đội thi, đây cũng là những kiến thức cần thiết, có thể đáp ứng yêu cầu của công việc trong tương lai của các bạn.

Sự khác biệt về chuyên môn ngành học cũng mang đến cho nhóm những góc nhìn đa chiều trong quá trình xây dựng ý tưởng.

"Khác nhau về chuyên môn mang đến sự nhìn nhận đa diện đa tầng, qua đó các thành viên ngoài sự nhìn nhận dựa trên xét đoán chuyên môn còn có thể tiếp thu các điều mới, điều hay từ bạn đồng hành của mình" - bạn Hà Mai Nhung nói.

Trong quá trình chuẩn bị cho GreenZ 2026, thay vì phân chia vai trò cố định, bốn thành viên lựa chọn cách phối hợp linh hoạt, hỗ trợ nhau khi cần thiết.

Đề xuất quầy thu gom rác tái chế, đặt mục tiêu tiến đến vòng 4

Một trong những vấn đề khiến nhóm chú ý là tình trạng các loại rác bị trộn lẫn trong quá trình thu gom tại trường học.

Theo nhóm, ý tưởng được hình thành từ việc quan sát công việc của nhân viên vệ sinh khi các thùng rác có nhiều loại rác khác nhau, gây khó khăn cho quá trình thu gom, phân loại và xử lý.

Từ đó, nhóm đề xuất dựng quầy thu gom rác tái chế gần sảnh chính của trường. Theo phương án này, sinh viên có thể bỏ rác hữu cơ vào các thùng rác công cộng, còn những loại có khả năng tái chế như giấy, bìa các tông, lon và chai nước sẽ được mang đến quầy thu gom riêng.

Dù thùng rác có hướng dẫn phân loại, một số sinh viên vẫn bỏ rác chưa đúng ngăn. Đây cũng là thực tế gợi mở ý tưởng quầy thu gom rác tái chế của đội thi IUH - Ảnh: NVCC

Qua quan sát thêm, nhóm nhận thấy dù các thùng rác đã có nhãn phân loại, sinh viên vẫn thường ưu tiên bỏ rác vào nơi thuận tiện mà chưa chú ý đến hướng dẫn.

Vì vậy, mục tiêu lớn nhất của quầy thu gom là giảm lượng rác có khả năng tái chế bị trộn lẫn với rác hữu cơ. Rác tập hợp tại quầy cũng có thể được chuyển trực tiếp đến đơn vị tiếp nhận.

Theo phương án nhóm đề xuất, mỗi quầy có khoảng 2-3 tình nguyện viên túc trực để hướng dẫn sinh viên nhận biết từng loại rác và bỏ vào đúng thùng.

Nhóm cũng tính đến cơ chế tích lũy số lượng rác tái chế để đổi những phần quà nhỏ như túi giấy, móc khóa mang thông điệp ESG, sen đá, xương rồng hoặc văn phòng phẩm.

Ngoài ra, việc ghi nhận minh chứng tham gia để đề xuất quy đổi thành điểm rèn luyện cũng được đưa ra như một cách khuyến khích sinh viên tham gia phân loại rác.

Để chuẩn bị cho Thử thách GreenZ 2026, nhóm còn dành thời gian tìm hiểu các khái niệm về ESG, phát triển bền vững ở Việt Nam và trên thế giới, nghiên cứu cách doanh nghiệp triển khai ESG trong hoạt động cũng như những thách thức gặp phải. Các thành viên cũng đồng thời luyện tập kỹ năng thuyết trình và phản biện để chuẩn bị cho các vòng thi.

Thử thách GreenZ 2026 gồm bốn vòng thi với những nội dung khác nhau, từ kiểm tra kiến thức môi trường, khảo sát gian hàng doanh nghiệp đến đề xuất giải pháp và tranh biện. Thông qua sân chơi này, ban tổ chức mong muốn khơi dậy ý thức bảo vệ môi trường, hình thành thói quen sống xanh và tiêu dùng có trách nhiệm trong sinh viên, thanh niên.

Với đội IUH, việc tham gia GreenZ 2026 không chỉ là cơ hội thử sức mà còn là dịp đưa những quan sát trong đời sống học đường thành ý tưởng có thể đóng góp cho cộng đồng.

Trước khi bước vào cuộc thi, các thành viên đều có tâm trạng hồi hộp nhưng cũng mong chờ được thử sức. Đội thi từ IUH cho biết nhóm đặt mục tiêu tiến đến vòng 4 (vòng cuối cùng tranh giải nhất và nhì).

"Khi đã tham gia vào cuộc thi, chúng mình nghĩ rằng ai cũng sẽ đặt mục tiêu là lấy được vị trí đầu tiên nên không ngại gì khi nói rằng chúng mình muốn tiến tới vòng 4 cuộc thi.

Dù kết quả ra sao, các thành viên kỳ vọng GreenZ 2026 sẽ là sân chơi bổ ích, giúp cả nhóm có thêm trải nghiệm và nâng cao kiến thức, lan tỏa các giá trị tích cực về bảo vệ môi trường" - Mai Nhung chia sẻ.