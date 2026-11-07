Người dân TP.HCM hào hứng tham gia hoạt động đổi rác nhận quà tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Anh Đức Hưng cùng con trai đến đổi rác lấy quà Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Sáng 7-11, tại Công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM), không khí Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 diễn ra sôi nổi với nhiều gian hàng và hoạt động trải nghiệm dành cho khách tham quan

Trong đó, hoạt động đổi rác nhận quà nhận được sự quan tâm của nhiều người dân. Những túi vỏ hộp sữa, lon nước ngọt, chai nhựa hay pin đã qua sử dụng được người tham gia mang đến, phân loại và đổi lấy những phần quà xanh tại ngày hội.

Đổi rác nhận quà thật vui

Ngay từ 9h sáng, khu vực đổi rác nhận quà đã bắt đầu nhộn nhịp. Nhiều người chủ động mang theo những vật liệu đã được thu gom, phân loại tại nhà.

Chị Quỳnh Châu chia sẻ mình biết đến Ngày hội Việt Nam xanh sau khi đọc thông tin chương trình trên mạng xã hội. Chị mang pin đã qua sử dụng trong gia đình đến tham gia hoạt động đổi quà.

Theo chia sẻ, cứ 5 viên pin sẽ được đổi một lượt chơi. Trong ngày hội, chị Quỳnh Châu đã đổi 10 viên pin, tương đương 2 lượt tham gia trò chơi và nhận được những phần quà như cà phê, bút - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chị cho biết bản thân mong muốn có thêm nhiều sự kiện tương tự: "Tôi không thích việc xả rác ra môi trường, nên hy vọng thông qua những hoạt động như vậy, chúng ta có thể đóng góp một phần nhỏ công sức để bảo vệ môi trường".

Mang 1 túi đầy vỏ hộp sữa đến ngày hội, chị Bảo Trân (41 tuổi, ngụ phường Phú Thuận) chia sẻ những chiếc vỏ hộp này được chị giữ lại sau khi sử dụng sữa hằng ngày. Chị nhận xét hoạt động đổi rác lấy quà là việc làm thiết thực, góp phần bảo vệ môi trường.

Trong cuộc sống thường ngày, chị Trân có thói quen giữ lại những vật liệu như vỏ hộp sữa, giấy carton và chai nhựa để mang đến các sự kiện thu gom, đổi rác tái chế.

Dù cách xa địa điểm tổ chức gần 20km, chị vẫn đến Công viên Phan Đình Phùng từ sớm để tham gia ngày hội.

Dù nhà xa, chị Bảo Trân vẫn dậy từ sớm để đến tham dự Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chị Phương Anh phường An Lạc) cho biết chị đã tham các chương trình bảo vệ môi trường khi còn là sinh viên. Vì vậy, chị luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động thiết thực như đổi rác lấy quà.

Chị cũng rèn cho con chị tư duy quan tâm đến môi trường ngay từ nhỏ qua các hành động như phân loại rác, trồng cây xanh, tích góp vật liệu tái chế và ưu tiên sử dụng các đồ dùng bền lâu thay vì mua nhanh nhưng cũng nhanh thải bỏ.

Đưa con nhỏ đến Ngày hội Việt Nam Xanh trải nghiệm thực thế

Chú Đặng Đức Hưng (50 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận) cùng con trai của mình là Đặng Đức Phương (13 tuổi) đã mang theo hơn 20 lon nước ngọt cùng một số chai nhựa đã qua sử dụng.

Về thói quen này, chú tiết lộ gia đình thường tích góp, chờ đến khi có chương trình mới mang đi đổi. Ngoài ra, gia đình chú cũng trồng nhiều loại cây tại nhà để tạo mảng xanh cho không gian sống.

"Tôi chỉ mới tới vài gian hàng ở đây nhưng thấy rất ý nghĩa, những hoạt động, trò chơi giúp giáo dục kỹ năng về khoa học tự nhiên và môi trường" - chú Hưng chia sẻ

Chú Đặng Đức Hưng cùng con trai phân loại rác kỹ càng trước khi mang đến đổi quà - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chị Kim Chung (ngụ phường Hiệp Bình) nói chị biết đến Ngày hội Việt Nam xanh thông qua mạng xã hội. Lần này, chị mang theo mang theo 21 lon nước ngọt và vỏ hộp sữa để đổi quà. Với số lượng lon đã chuẩn bị, chị đổi được một lốc nước trái cây.

Chia sẻ về ý nghĩa của hoạt động, chị Chung cho rằng chương trình giúp người tham gia hiểu thêm về những sản phẩm được làm từ vật liệu tái chế.

Qua đó, mỗi người có thể ý thức hơn trong việc hạn chế vứt rác bừa bãi, bởi những vật liệu sau khi sử dụng vẫn có thể được tái chế và đưa vào sản xuất các sản phẩm mới.

Chị cũng đưa cháu trai đi cùng để bé có thêm trải nghiệm thực tế. Ở nhà, chị thường phân loại riêng những loại rác như lon nước ngọt và các vật liệu có thể tái chế. Bé cũng được dì hướng dẫn giữ lại vỏ hộp sữa sau khi uống, rửa sạch và gom lại để mang đi đổi.

Khi được hỏi về việc bảo vệ môi trường tại trường học, bé Khải Minh cho biết các em được cô giáo hướng dẫn cách phân loại rác. Bé cũng chia sẻ cách xử lý khi nhìn thấy rác: "Thấy rác thì em nhặt, bỏ đúng nơi quy định và phân loại ra".

Bạn nhỏ cùng gia đình mang thùng giấy đến đổi quà - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Đổi rác nhận quà là hoạt động thu hút nhiều người quan tâm, tham gia tại ngày hội - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chai nhựa đã qua sử dụng là loại rác được nhiều người mang đến nhất - Ảnh: HẢI DƯƠNG

11h, hàng dài người dân đứng đợi để đổi rác nhận quà tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TP.HCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…