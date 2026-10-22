Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Trở lại chủ đề

2 người vứt rác bừa bãi ở Tân Vĩnh Lộc bị phạt 7 triệu đồng

tác giả
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI
NGỌC KHẢI

Ngày 22-10, xã Tân Vĩnh Lộc (TP.HCM) thông tin vừa lập hồ sơ xử lý thêm hai trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định, nâng tổng số trường hợp bị xử phạt từ đầu năm 2026 đến nay lên 21, với tổng số tiền hơn 70 triệu đồng.

2 người đổ rác bừa bãi ở Tân Vĩnh Lộc bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 1.

Camera ghi hình trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định tại xã Tân Vĩnh Lộc vào sáng 19-10 - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Qua hệ thống camera giám sát, sáng 19 và 20-10, lực lượng chức năng phát hiện ông H. (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) đi xe máy chở các bao rác thải sinh hoạt đến đổ tại bãi đất trống trên đường nội bộ ấp 12.

Trường hợp khác là ông Q. (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc), bị phát hiện đổ rác tại bãi đất trống trên đường 3A, ấp 24, vào khoảng 22h ngày 20-10.

Sau khi xác minh, tổ công tác gồm Công an xã, cảnh sát khu vực phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên, mỗi trường hợp bị phạt 3,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ công tác buộc hai người trên phải thu gom toàn bộ số rác thải đã đổ, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực và yêu cầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác thải theo đúng quy định.

2 người đổ rác bừa bãi ở Tân Vĩnh Lộc bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 2.

Camera ghi hình một trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định vào tháng 8-2026 - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Tân Vĩnh Lộc đã tổ chức 28 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom 264 tấn rác thải, lắp đặt 27 bảng cấm đổ rác tại các điểm thường xuyên phát sinh rác, trồng 1.650 cây xanh và 100 cây hoa trên các tuyến đường và khu dân cư, với hơn 1.500 lượt người tham gia.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vứt rác, đổ, đốt, thải bỏ chất thải trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền phạt hơn 70 triệu đồng. Trong đó, có 5 trường hợp phát hiện thông qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera giám sát.

Theo xã Tân Vĩnh Lộc, việc vứt rác bừa bãi không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ô nhiễm nguồn nước, phát sinh ruồi muỗi. Người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi và tích cực tố giác các hành vi vi phạm để chung tay bảo vệ môi trường.

2 người vứt rác bừa bãi ở Tân Vĩnh Lộc bị phạt 7 triệu đồng - Ảnh 3.Phường lập tổ tuần tra, mật phục ngày đêm xử phạt nhiều người xả rác

Một phường ở Đà Nẵng đã lập tổ tuần tra, mật phục 24/7, qua đó phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vứt rác, đổ giá hạ, xà bần trái phép.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NGỌC KHẢI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Tân Vĩnh Lộc xã Tân Vĩnh Lộc TP.HCM vứt rác

    Dòng sự kiện: Nói không với xả rác

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất