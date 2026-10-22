2 người vứt rác bừa bãi ở Tân Vĩnh Lộc bị phạt 7 triệu đồng

Camera ghi hình trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định tại xã Tân Vĩnh Lộc vào sáng 19-10 - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Qua hệ thống camera giám sát, sáng 19 và 20-10, lực lượng chức năng phát hiện ông H. (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc) đi xe máy chở các bao rác thải sinh hoạt đến đổ tại bãi đất trống trên đường nội bộ ấp 12.

Trường hợp khác là ông Q. (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc), bị phát hiện đổ rác tại bãi đất trống trên đường 3A, ấp 24, vào khoảng 22h ngày 20-10.

Sau khi xác minh, tổ công tác gồm Công an xã, cảnh sát khu vực phối hợp cùng Phòng Kinh tế xã đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai trường hợp trên, mỗi trường hợp bị phạt 3,5 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ công tác buộc hai người trên phải thu gom toàn bộ số rác thải đã đổ, trả lại hiện trạng ban đầu cho khu vực và yêu cầu ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom rác thải theo đúng quy định.

Camera ghi hình một trường hợp bỏ rác không đúng nơi quy định vào tháng 8-2026 - Ảnh cắt từ clip do camera ghi lại

Từ đầu năm 2026 đến nay, xã Tân Vĩnh Lộc đã tổ chức 28 đợt ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom 264 tấn rác thải, lắp đặt 27 bảng cấm đổ rác tại các điểm thường xuyên phát sinh rác, trồng 1.650 cây xanh và 100 cây hoa trên các tuyến đường và khu dân cư, với hơn 1.500 lượt người tham gia.

UBND xã Tân Vĩnh Lộc đã ban hành 21 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các hành vi vứt rác, đổ, đốt, thải bỏ chất thải trái quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường, với tổng số tiền phạt hơn 70 triệu đồng. Trong đó, có 5 trường hợp phát hiện thông qua hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera giám sát.

Theo xã Tân Vĩnh Lộc, việc vứt rác bừa bãi không chỉ làm mất mỹ quan đô thị mà còn ô nhiễm nguồn nước, phát sinh ruồi muỗi. Người dân trên địa bàn cần nâng cao ý thức, không xả rác bừa bãi và tích cực tố giác các hành vi vi phạm để chung tay bảo vệ môi trường.