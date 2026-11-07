Hoa hậu, nam vương hưởng ứng lối sống bền vững tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Hoa hậu Bảo Ngọc và Quỳnh Anh hào hứng trước không khí sôi động của Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: DUYÊN PHAN

Sáng 7-11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 chính thức khai mạc tại công viên Phan Đình Phùng, số 123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM. Với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", sự kiện diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, quy tụ khoảng 50 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Ngay từ sáng sớm, khuôn viên ngày hội đã thu hút đông đảo người dân đến tham quan. Các hoa hậu, á hậu, hoa khôi, nam vương... cũng có mặt, hào hứng check-in, tìm hiểu các sản phẩm và tham gia những hoạt động tương tác tại sự kiện.

Dàn hoa, á hậu hào hứng khám phá Ngày hội Việt Nam Xanh

Có mặt tại sự kiện, Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam bày tỏ sự vui mừng trước không khí nhộn nhịp và cách tổ chức của ngày hội. Cô cho biết bản thân ấn tượng với quy mô chương trình, các gian hàng cũng như sắc xanh bao phủ không gian.

Theo Lệ Nam, màu xanh lá cây tại sự kiện gợi lên tình yêu thiên nhiên và hình ảnh Trái Đất, tạo cho cô cảm giác hào hứng khi được tham gia. Đối với cô, chủ đề hướng về thiên nhiên, bảo vệ môi trường và gìn giữ màu xanh của hành tinh là điểm khiến cô quyết định nhận lời đồng hành với vai trò đại sứ.

Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam (trái) là đại sứ của Ngày hội Việt Nam Xanh năm nay - Ảnh: QUANG ĐỊNH

"Điều khiến tôi tượng nhất chính là chủ đề hướng về thiên nhiên, bảo vệ môi trường và gìn giữ màu xanh của Trái Đất.

Tôi cảm thấy rất biết ơn khi được đồng hành cùng những người có chung tình yêu dành cho thiên nhiên. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào khi được góp mặt trong sự kiện ý nghĩa này" - người đẹp nói.

Bên cạnh Lệ Nam, nhiều gương mặt trong các cuộc thi sắc đẹp cũng dành thời gian khám phá không gian ngày hội.

Có mặt từ 7h30, Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My hào hứng tham quan, check in tại các khu vực trưng bày và trải nghiệm những hoạt động.

Trà My cho biết mình rất ấn tượng với ý nghĩa mà Ngày hội Việt Nam Xanh mang lại nên quyết định tham gia.

"Thông qua những ngày hội như thế này, mọi người sẽ được khuyến khích xây dựng lối sống xanh, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và ưu tiên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường, có khả năng tái chế" - nàng hậu chia sẻ.

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My trải nghiệm các gian hàng tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Đến với Ngày hội Việt Nam Xanh, nam vương Trần Tiến Dũng bất ngờ với không khí vui tươi và sôi động khi chứng kiến nhiều người dân hưởng ứng nhiệt tình. Bản thân anh cũng cảm thấy hồi hộp, phấn khởi và mong chờ những hoạt động ý nghĩa của chương trình.

"Đây là dịp để tôi đóng góp một phần sức mình vào các hoạt động cộng đồng, đồng thời lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn.

Tôi hy vọng, thông qua ngày hội Việt Nam Xanh, mọi người sẽ cùng báo Tuổi Trẻ chung tay xây dựng môi trường sống ngày càng xanh, sạch và đẹp" - nam vương Trần Tiến Dũng bày tỏ.

Nam vương Trần Tiến Dũng tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Lan tỏa lối sống xanh từ những thói quen hằng ngày

Bên cạnh việc tham quan, check-in và trải nghiệm các gian hàng, câu chuyện được nhiều người đẹp quan tâm tại Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 là cách duy trì lối sống xanh trong sinh hoạt thường ngày.

Với Lệ Nam, việc thực hành lối sống xanh bắt đầu từ những thay đổi trong thói quen ăn uống và sinh hoạt.

Cô cho biết bản thân hạn chế sử dụng đồ nhựa, đồng thời ưu tiên ăn uống tại nhà thay vì thường xuyên đặt thức ăn bên ngoài. Việc đặt đồ ăn thường kéo theo nhiều vật dụng và bao bì nhựa, vì vậy tự chuẩn bị bữa ăn cũng là một cách hạn chế lượng rác thải phát sinh.

Từ trái qua: Lệ Nam, Trà My, Quỳnh Anh theo dõi lễ khai mạc Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Người đẹp cho biết thời gian gần đây cô hướng đến lối sống lành mạnh hơn, chú ý lựa chọn thực phẩm, đồ uống và điều chỉnh các thói quen sinh hoạt để giảm tác động đến môi trường. Đây là những việc cô chủ động thực hiện trong cuộc sống cá nhân.

Còn với Nam vương Trần Tiến Dũng, anh luôn cố gắng duy trì lối sống xanh từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng túi ni lông, ưu tiên các vật dụng có thể tái sử dụng và tiết kiệm điện, nước.

"Tôi nghĩ rằng bảo vệ môi trường không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Chỉ cần mỗi người thay đổi một chút trong thói quen sống cũng có thể góp phần tạo nên những chuyển biến tích cực.

Trong thời gian tới, tôi mong muốn thực hiện những dự án cộng đồng có ý nghĩa có xã hội" - anh cho hay.

Nam vương Trần Tiến Dũng tìm hiểu các sản phẩm bền vững tại các gian hàng của Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: VĂN TRUNG

Miss Universe Vietnam 2026 Nguyễn Quỳnh Anh cho rằng sống xanh đôi khi bắt đầu từ những điều rất giản dị, trong đó có việc trân trọng và gìn giữ những mảng xanh quanh mình.

"Thời gian gần đây, mọi người có thể thấy xảy ra khá nhiều vụ cháy, không chỉ là cháy rừng mà còn có những vụ cháy tại trường học và các khu chung cư.

Từ đó, tôi hy vọng sẽ có cơ hội góp sức mình thực hiện những dự án trồng cây xanh tại các khu vực sinh hoạt cộng đồng, góp phần cải thiện môi trường sống và thanh lọc không khí. Hy vọng mỗi hành động nhỏ hôm nay của mỗi chúng ta đều có thể góp phần gìn giữ màu xanh cho tương lai" - Quỳnh Anh gửi gắm.

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…