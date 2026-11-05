Diễn viên Hàn Quốc Lydia Park: ‘Trên thiên đàng, mẹ chắc hẳn rất vui khi tôi làm đại sứ Việt Nam Xanh’

Lydia Park, diễn viên, đạo diễn, giảng viên diễn xuất người Hàn Quốc - Ảnh: NVCC

Lydia Park, một trog những đại sứ của Ngày hội Việt Nam Xanh 2026, hiện là giảng viên diễn xuất tại Viện Nghệ thuật Yonsei, Đại học Yonsei.

Cô nhận bằng tiến sĩ tại Đại học Lordland (Mỹ) với luận án "Nghiên cứu thực chứng về kỹ thuật diễn xuất của Uta Hagen - Tập trung vào việc đào tạo diễn viên chuyên nghiệp trong ngành điện ảnh Việt Nam".

Mối duyên của Lydia Park với Việt Nam đã kéo dài hơn mười năm. Cô dẫn dắt các lớp diễn xuất tại Gặp gỡ mùa thu do đạo diễn Phan Đăng Di điều hành và tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng (DANAFF), qua đó gặp gỡ rất nhiều diễn viên và nhà làm phim Việt Nam.

Lydia Park cũng đang giữ vai trò sản xuất hợp tác của một bộ phim lịch sử hợp tác Hàn Quốc - Việt Nam.

Lần này, tình yêu môi trường được truyền cảm hứng từ người mẹ quá cố của mình - bà Park So Yeon, một nhà hoạt động môi trường - đã đưa cô đến với Ngày hội Việt Nam Xanh, nơi cô mong muốn dùng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường.

Trả lời báo Tuổi Trẻ về việc trở thành đại sứ Việt Nam Xanh, Lydia xúc động: "Tôi tin rằng mẹ tôi ở trên thiên đường sẽ vô cùng vui mừng khi nghe tin này. Xin chân thành cảm ơn vì đã trân trọng tinh thần của bà."

Tiếp nối tinh thần của mẹ tại Việt Nam Xanh

* Cô biết đến Việt Nam Xanh như thế nào, và vì sao cô quyết định tham gia và trở thành đại sứ?

- Tôi biết đến Việt Nam Xanh, chiến dịch môi trường xanh của Việt Nam, qua nhà sản xuất phim Trần Thị Bích Ngọc, một người bạn quý ở Việt Nam. Khi biết thế hệ trẻ và cộng đồng địa phương đang cùng nhau bảo vệ môi trường và xây dựng một tương lai bền vững, tôi thực sự rất vui.

Bảo vệ môi trường là giá trị tôi đã thấm nhuần từ nhỏ. Mẹ tôi là một nhà giáo và một nhà hoạt động môi trường. Từ rất lâu trước khi môi trường trở thành mối quan tâm toàn cầu, bà đã phân loại rác, hạn chế túi ni lông, tái chế và tiết kiệm tài nguyên trong sinh hoạt hằng ngày.

Vì vậy, khi biết đến Việt Nam Xanh, tôi cảm thấy đây không chỉ là tham gia một sự kiện ý nghĩa, mà còn là cách để tiếp nối tinh thần mẹ đã để lại cho tôi.

Hơn mười năm qua, tôi đã tham gia giao lưu văn hóa Hàn - Việt qua điện ảnh và diễn xuất. Giờ đây, tôi muốn đồng hành cùng Việt Nam bằng một giá trị chung khác của nhân loại: môi trường.

Vấn đề môi trường không có biên giới. Không khí chúng ta thở, nước chúng ta uống và tương lai của hành tinh này đều gắn kết với nhau.

Tôi không xem vai trò đại sứ là một danh hiệu danh dự. Vai trò thực sự là dùng kinh nghiệm và tầm ảnh hưởng của mình để giúp nhiều người hơn hiểu vì sao điều này quan trọng, và bắt đầu từ những hành động nhỏ đầu tiên.

Lydia Park, diễn viên, đạo diễn, giảng viên diễn xuất người Hàn Quốc Tinh thần xanh mà mẹ tôi đã thực hành ở Hàn Quốc, giờ đây tôi muốn chia sẻ với thế hệ trẻ của Việt Nam, đất nước mà tôi yêu quý.

* Cô có thể chia sẻ thêm về hoạt động của mẹ mình không, và tấm gương của bà ấy đã ảnh hưởng đến cô ra sao?



- Mẹ tôi cả đời làm nhà giáo, và bà luôn nỗ lực đưa việc bảo vệ môi trường vào cuộc sống hằng ngày, rồi lan tỏa ra cộng đồng. Nhìn lại, bà thực sự là người đi trước thời đại.

Đầu những năm 1990, khi tôi còn là sinh viên đại học, một hôm mẹ mang về nhà chín thùng rác không dùng đến từ trường, đủ màu sắc như cầu vồng. Bà xếp chúng thành hàng ngoài hành lang, dán nhãn cho từng thùng (giấy, nhựa, túi ni lông, hộp sữa, chai lọ, lon…) và yêu cầu cả nhà phân loại mọi thứ trước khi bỏ đi.

Khi ấy, việc phân loại rác sinh hoạt vẫn chưa trở thành nếp sống thông thường ở Hàn Quốc. Lý lẽ của mẹ rất đơn giản: nếu vứt rác lẫn lộn, việc phân loại sau này sẽ tốn nhiều thời gian và công sức; còn nếu phân loại ngay từ đầu, các vật liệu tái chế sẽ được sử dụng hiệu quả hơn nhiều. Theo một cách nào đó, ngôi nhà của chúng tôi là một "phòng thí nghiệm môi trường" nhỏ.

Mẹ thực hành ý tưởng của mình ở nhà trước, rồi suy nghĩ cách áp dụng chúng cho cả xã hội. Trong cuốn hồi ký mẹ để lại, bà ghi lại rằng vào năm 1995, bà đã gửi các đề xuất về môi trường tới chính quyền thành phố Seoul.

Các đề xuất bao gồm phân loại rác, thu gom vật liệu tái chế hiệu quả hơn, thu hồi và tái chế đồ điện tử, giảm túi ni lông, và tiết kiệm tài nguyên theo tinh thần Anabada - cách nói tắt trong tiếng Hàn của "tiết kiệm, chia sẻ, trao đổi, tái sử dụng".

Với mẹ, bảo vệ môi trường không phải là một khẩu hiệu to tát. Đó là bắt đầu từ chính ngôi nhà mình, rồi biến nó thành nếp sống chung của hàng xóm và xã hội. Mẹ dạy tôi rằng bảo vệ môi trường không chỉ là giữ cho thiên nhiên sạch đẹp, mà còn là trách nhiệm đối với những thế hệ chưa ra đời.

Đó là di sản quý giá nhất mà mẹ để lại cho tôi.

Bà Park So Yeon để lại cho cô Lydia Park di sản lớn về tình yêu thiên nhiên và môi trường - Ảnh: NVCC

* Lớn lên bên mẹ, cô đã học được những bài học và thói quen sống xanh nào? Có kỷ niệm nào vẫn còn đọng lại trong cô đến hôm nay?

Có hai kỷ niệm mà tôi không bao giờ quên.

Kỷ niệm đầu tiên là chín thùng rác màu cầu vồng. Điều thú vị là tôi được trả tiền cho việc phân loại rác. Mẹ giao cho tôi việc phân loại rác của cả nhà và trả tôi 5.000 won mỗi tuần.

Vậy là tôi trở thành "nhân viên có lương" đầu tiên trong hệ thống tái chế nhỏ của mẹ! Lúc đó tôi chỉ vui vì kiếm được tiền tiêu vặt, nhưng giờ tôi hiểu rằng mẹ đang cho tôi trực tiếp trải nghiệm việc bảo vệ môi trường.

Kỷ niệm thứ hai là vào năm 1995, khi tôi đang du học ở Nga. Bố mẹ sang thăm tôi vào kỳ nghỉ và hỏi tôi có cần gì không. Tôi nhờ bố mẹ mang thật nhiều túi ni lông. Ở Nga thời đó, túi ni lông không dễ kiếm, và tôi thấy rất bất tiện. Bố mẹ thực sự đã mang sang cả một vali đầy túi ni lông.

Nhưng mẹ tôi nhìn sự việc theo một cách hoàn toàn khác. Tôi thấy thiếu túi ni lông là phiền phức; còn mẹ lại nghĩ rằng một lối sống dùng ít túi ni lông hơn có khi lại tốt hơn cho môi trường.

Mẹ lo ngại rằng túi ni lông rất khó phân hủy trong tự nhiên, và sau đó bà bắt đầu nhấn mạnh sự cần thiết của việc hạn chế túi ni lông và mang theo túi đi chợ. Bà còn cho rằng nếu cửa hàng thu tiền túi ni lông thay vì phát miễn phí, mọi người sẽ tự nhiên hình thành thói quen mang túi riêng.

Cô Lydia Park là một trong những đại sứ của Ngày hội Việt Nam Xanh năm nay

Thông điệp gửi thế hệ trẻ

* Là diễn viên, giảng viên diễn xuất và đại sứ Việt Nam Xanh, cô muốn khích lệ thế hệ trẻ sống xanh hơn như thế nào?

- Tôi tin rằng nghệ thuật có sức mạnh to lớn trong việc thay đổi trái tim con người. Một bộ phim có thể thay đổi cách chúng ta suy nghĩ; một màn diễn chân thật của diễn viên có thể lay động hàng nghìn người. Bảo vệ môi trường cũng vậy. Chỉ truyền đạt thông tin là chưa đủ. Con người cần cảm nhận được, rồi mới hành động.

Nhiều năm dạy diễn viên đã cho tôi một bài học: con người học hỏi và thay đổi sâu sắc hơn nhiều qua trải nghiệm so với qua lời giải thích. Cũng như mẹ đã để tôi tự tay phân loại rác, giáo dục môi trường cần là điều chúng ta sống cùng mỗi ngày.

Tôi rất muốn cùng các diễn viên, nhà làm phim và nghệ sĩ trẻ thực hiện các nội dung video và hoạt động văn hóa nghệ thuật về chủ đề môi trường.

Dựa trên niềm tin và mạng lưới đã xây dựng với các diễn viên Việt Nam suốt mười năm qua, tôi cũng đang ấp ủ một chiến dịch văn hóa xanh quy tụ các nghệ sĩ Hàn Quốc và Việt Nam.

Thế hệ trẻ Việt Nam sáng tạo và năng động, có tiềm năng rất lớn để tạo ảnh hưởng tích cực qua truyền thông số. Một video ngắn, một chiến dịch nhỏ cũng có thể thay đổi hành vi của rất nhiều người.

Tôi cũng đang chuẩn bị cho Liên hoan phim Ẩm thực Quốc tế AI (AIFFF), dự kiến tổ chức vào năm 2027.

Ẩm thực là phần văn hóa gần gũi nhất với cuộc sống của chúng ta, và rác thải thực phẩm, lãng phí tài nguyên, ăn uống bền vững đều gắn liền với vấn đề môi trường. Tôi muốn tìm cách để điện ảnh, ẩm thực và công nghệ mới cùng truyền tải thông điệp ấy.

Điều thay đổi Trái Đất không phải là những khẩu hiệu to tát, mà là những hành động nhỏ chúng ta làm hôm nay. Tôi tin rằng những lựa chọn nhỏ của các bạn sẽ làm cho tương lai Việt Nam xanh hơn.



Lydia Park, diễn viên, đạo diễn, giảng viên diễn xuất người Hàn Quốc Tôi muốn nói với các bạn trẻ rằng: các bạn không cần phải là người đặc biệt mới bảo vệ được môi trường. Hãy bắt đầu bằng việc dùng ít đồ dùng một lần hơn, mang theo bình nước và túi đi chợ của riêng mình, không lãng phí thức ăn, và chia sẻ những món đồ không còn dùng đến với người cần chúng.

* Điều gì về nhận thức hay hành động bảo vệ môi trường ở Việt Nam khiến cô ấn tượng? Có thói quen sống xanh nào của Hàn Quốc mà cô muốn chia sẻ với cộng đồng Việt Nam không?

- Hàn Quốc và Việt Nam có nền văn hóa và quá trình phát triển khác nhau, nhưng cùng chung tình yêu thiên nhiên và mong muốn để lại một thế giới tốt đẹp hơn cho con cháu.

Qua nhiều năm, Hàn Quốc đã đưa việc phân loại rác, tái chế, quản lý rác thải thực phẩm và hạn chế đồ dùng một lần trở thành một phần của đời sống và chính sách công. Tất nhiên, Hàn Quốc vẫn còn nhiều vấn đề môi trường cần giải quyết.

Nhưng điều tôi muốn chia sẻ là: Hàn Quốc không phó mặc việc bảo vệ môi trường cho thiện chí của từng cá nhân, mà đã phát triển song song cả hệ thống lẫn thói quen sinh hoạt để ai cũng có thể tham gia.

Đặc biệt có ba điều: phân loại rác tại nguồn, dùng túi đi chợ, và tinh thần Anabada. Tinh thần này không chỉ bảo vệ môi trường mà còn mang giá trị gắn kết và sẻ chia trong cộng đồng.

Còn điều khiến tôi ấn tượng nhất ở Việt Nam là nhiệt huyết của người trẻ và sức sống của cộng đồng. Những chiến dịch như Việt Nam Xanh cho thấy điều có thể đạt được khi người dân, doanh nghiệp và thanh niên cùng nhau giải quyết các vấn đề môi trường.

Tôi tin rằng khi kinh nghiệm của Hàn Quốc gặp gỡ nguồn năng lượng sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam, chúng ta có thể tạo nên những thay đổi thực sự.

Điều quan trọng không phải là sao chép cách làm của Hàn Quốc, mà là cùng nhau tìm ra những cách thức mới phù hợp với văn hóa và lối sống của Việt Nam.

Bảo vệ môi trường không có biên giới, nhưng cách chúng ta thực hành cần mang trong đó văn hóa và trí tuệ của mỗi quốc gia. Tôi mong Hàn Quốc và Việt Nam cũng sẽ là những người bạn đồng hành cùng học hỏi và cùng phát triển trong lĩnh vực môi trường.

Lydia Park, diễn viên, đạo diễn, giảng viên diễn xuất người Hàn Quốc - Ảnh: NVCC

Mối duyên đặc biệt với Việt Nam Lydia Park cho biết mỗi khi nghĩ về Việt Nam, điều đầu tiên hiện lên trong tâm trí cô là con người nơi đây. "Ban đầu, tôi gặp gỡ mọi người qua công việc điện ảnh và diễn xuất. Nhưng hơn mười năm cùng học tập, cùng trăn trở với các tác phẩm, cùng chia sẻ niềm vui và khó khăn, những mối quan hệ ấy đã trở thành tình bạn sâu sắc. Các diễn viên tôi gặp tại các lớp học của Gặp gỡ mùa thu và DANAFF đặc biệt quý giá với tôi. Được chứng kiến những gương mặt mới trưởng thành thành những nhân vật chủ chốt của điện ảnh Việt Nam là niềm vui không gì sánh được. Nếu tôi đã giúp được dù chỉ một chút trên hành trình ấy, như vậy là đủ", Lydia bày tỏ. Lydia Park nói rằng các bạn học trò trẻ Việt Nam cũng tiếp thêm sức mạnh cho cô, giúp cô lại nhớ đến ước mơ và đam mê của chính mình thuở nhỏ khi khao khát trở thành diễn viên. "Mỗi lần học trò gọi tôi là 'Mommy', tôi lại thấy lòng mình xúc động. Tôi không muốn chỉ là một giáo viên diễn xuất đến từ Hàn Quốc. Tôi muốn là một người đi trước có cùng ước mơ, cùng bước trên một con đường, và là người như một người mẹ đối với các em", cô tâm sự. Với cô, Việt Nam không chỉ là đối tác giao lưu. Đó là nơi mà Lydia Park có những mối duyên quan trọng trong cuộc đời mình, có những người cùng chung ước mơ, và là nơi cô muốn dành nhiều thời gian hơn nữa trong những năm tới. "Giờ đây, tôi muốn đưa mối duyên ấy lên một tầm cao mới. Mười năm qua, tôi đã kết nối Hàn Quốc và Việt Nam qua điện ảnh và diễn xuất. Từ nay, tôi muốn tiếp tục điều đó qua giá trị chung là môi trường và một tương lai bền vững. Điều mẹ trao cho tôi là tình yêu thiên nhiên. Giờ đây, tôi muốn chia sẻ tình yêu ấy với Việt Nam, đất nước mà tôi yêu quý. Đó là lý do chân thành nhất để tôi đồng hành cùng Việt Nam Xanh", cô nói.