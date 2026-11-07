Hoa hậu, hoa khôi check-in rộn ràng Ngày hội Việt Nam Xanh 2026

Hoa hậu Bảo Ngọc đến từ sáng sớm 6-11 để chuẩn bị cho gian hàng xanh Gen Zero của cô cùng các bạn trẻ - Ảnh: VĂN TRUNG

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My check in sự kiện Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Sáng nay, 7-11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khai mạc tại công viên Phan Đình Phùng (123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Sự kiện thu hút đông đảo người dân, đặc biệt là các ho hậu, hoa khôi, người đẹp check-in từ sáng sớm. Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam bày tỏ niềm vui khi có cơ hội tham gia Ngày hội Việt Nam Xanh 2026.

Cô đặc biệt quan tâm đến các gian hàng sản phẩm thân thiện môi trường và hoạt động đổi rác tái chế lấy quà, bởi đây là những cách tiếp cận gần gũi giúp mọi người hiểu rằng bảo vệ môi trường có thể bắt đầu từ những việc rất đơn giản.

“Lệ Nam mong muốn tận dụng sức ảnh hưởng của mình để chia sẻ thói quen sống xanh, khuyến khích mọi người hạn chế đồ nhựa dùng một lần, tiết kiệm tài nguyên và cùng xây dựng môi trường sống tốt đẹp hơn”, Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam nói với Tuổi Trẻ.

Á khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026 Minh Phúc cũng rất hào hứng với những hoạt động tại Ngày hội Việt Nam Xanh, đặc biệt là không gian giới thiệu các sản phẩm và giải pháp tiêu dùng thân thiện với môi trường. Cô cho rằng đây là cơ hội để mỗi người có thêm góc nhìn về lựa chọn và sử dụng sản phẩm có trách nhiệm hơn.

Là người hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, cô cho rằng làm đẹp và sống xanh hoàn toàn có thể song hành. Có nói: “Chúng ta có thể bắt đầu bằng việc hạn chế mua sắm lãng phí, ưu tiên những sản phẩm có chất lượng và khả năng sử dụng lâu dài”.

Á khôi Miss Cosmo TP.HCM 2026 Nguyễn Thị Hồng thích thú với các hoạt động trải nghiệm và tương tác. Điều này giúp thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi và dễ thực hiện hơn.





Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam là đại sứ Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: FBNV

Là người mẫu và giảng viên catwalk, cô có cơ hội tiếp xúc với nhiều bạn trẻ nên rất mong muốn lan tỏa ý thức sống xanh đến thế hệ này.

“Theo Hồng, chúng ta có thể bắt đầu từ việc giữ gìn không gian chung, hạn chế rác thải và sử dụng trang phục, vật dụng hợp lý, tránh lãng phí. Hồng hy vọng có thể góp phần truyền cảm hứng để các bạn trẻ xây dựng lối sống văn minh và có trách nhiệm hơn với môi trường”, Nguyễn Thị Hồng chia sẻ.

Sơ đồ Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Bà Nguyễn Thanh Phương Đài - Chủ tịch Miss Cosmo TP.HCM, cho biết: "Tôi cảm thấy Ngày hội Việt Nam Xanh rất thiết thực khi đưa những vấn đề về môi trường đến gần hơn với cộng đồng thông qua các hoạt động trải nghiệm, gian hàng sản phẩm xanh và giải pháp tiêu dùng bền vững. Đặc biệt chương trình khuyến khích mỗi người bắt đầu thay đổi từ những hành động nhỏ trong cuộc sống hằng ngày”.

Ở vai trò đại diện một đơn vị tổ chức cuộc thi sắc đẹp, bà Phương Đài cho rằng giá trị của danh hiệu không chỉ nằm ở hình ảnh hay sự ghi nhận mà còn ở trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng.

“Tôi mong các đại diện Miss Cosmo TP.HCM sẽ tiếp tục sử dụng tiếng nói và sức ảnh hưởng của mình để lan tỏa lối sống tích cực, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đến nhiều người hơn”, bà Phương Đài kỳ vọng.

Thông tin lịch hoạt động Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 - Ảnh: BTC

Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của nhiều văn nghệ sĩ với vai trò đại sứ Việt Nam Xanh, cùng lan tỏa thông điệp Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững.

Đó là Miss Earth Vietnam 2026 Phạm Hoàng Thu Uyên, Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My, Hoa hậu Đại dương Việt Nam 2025 Nguyễn Thanh Thảo, Miss Cosmo TP.HCM 2026 Lệ Nam, Hoa hậu châu Á Việt Nam 2018 Kim Nguyên;

Man of the Year Vietnam 2026 Phạm Thanh An, Mister National Global 2026 Đỗ Gia Hưng, nam vương Trần Tiến Dũng, á vương Quốc Trí, á vương Đức Quang

Á khôi Minh Phúc, á khôi Nguyễn Thị Hồng, á hậu Quỳnh Như, á hậu Huyền Trâm, á hậu Diễm Châu, á hậu Khánh Huyền;

Nhà thiết kế Võ Việt Chung, nghệ nhân Nguyễn Đình Phúc, đạo diễn Hùng Trần, giám đốc sáng tạo Thảo Nguyên, MC Giang Thái, MC Thu Hòa…

Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Ngọc Trà My tham dự, giao lưu với khán giả tại ngày hội - Ảnh: BTC

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công Ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…