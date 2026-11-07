Giới trẻ rủ nhau sống xanh, chờ đợi đêm nhạc có Negav tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Đồng hành cùng Ngày hội Việt Nam Xanh, hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng các bạn trẻ chụp ảnh kỷ niệm tại gian hàng Gen Zero (Thanh niên vì Phát triển Bền vững) do cô sáng lập - Ảnh: MAI NGUYỆT

Sáng 7-11, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026 khai mạc tại công viên Phan Đình Phùng, số 123 Pasteur, phường Xuân Hòa, TP.HCM.

Với chủ đề "Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững", sự kiện diễn ra trong hai ngày 7 và 8-11, quy tụ khoảng 50 gian hàng của các doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Người trẻ hào hứng nhập cuộc chuyển đổi xanh

Từ sáng sớm, nhiều người dân, đặc biệt là giới trẻ, đã đến tham quan các gian hàng tại ngày hội. Không khí sự kiện trở nên sôi động với nhiều hoạt động trải nghiệm, trưng bày sản phẩm thân thiện với môi trường và chương trình đổi rác tái chế lấy quà.

Bên cạnh việc tìm hiểu các giải pháp sống xanh, người tham dự còn có cơ hội trực tiếp tham gia những hoạt động thiết thực như phân loại rác, tái chế vật liệu và khám phá các sản phẩm được làm từ nguyên liệu thân thiện với môi trường.

Bạn trẻ cùng cha mang chai nhựa, vỏ lon đến Ngày hội Việt Nam Xanh để phân loại rác - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Trần Quốc Bảo (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Luật TP.HCM) biết đến chương trình qua Facebook và thông tin phổ biến từ Đoàn trường.

Bảo quyết định ghé qua bởi nhận thấy các hoạt động tại đây mang ý nghĩa thiết thực với cộng đồng, đặc biệt trong việc nâng cao nhận thức và thúc đẩy chuyển đổi xanh.

"Mình thấy các hoạt động hôm nay rất bổ ích, giúp mọi người hiểu thêm về cách tái chế và góp phần làm cho môi trường trở nên xanh, sạch, đẹp hơn. Nhờ Ngày hội Việt Nam Xanh và sự lan tỏa của báo Tuổi Trẻ, các thông điệp về sống xanh được truyền tải gần gũi, dễ tiếp nhận hơn với giới trẻ chúng mình - Bảo chia sẻ.

Đặng Hoài Nam và Trần Quốc Bảo (phải) tham gia các trò chơi đổi quà từ gian hàng - Ảnh: MAI NGUYỆT

Cùng chung sự quan tâm đến lối sống bền vững, Đặng Hoài Nam (19 tuổi) cho biết tham gia ngày hội theo lời rủ của bạn bè.

Sau khi trải nghiệm các gian hàng, Nam ấn tượng với sự nhiệt tình của những đơn vị tham gia. Họ chủ động chia sẻ kiến thức, hướng dẫn người trẻ thực hành những thói quen thân thiện với môi trường.

"Mình muốn trở thành một công dân tích cực sống xanh. Tôi thường duy trì những hành động nhỏ trong sinh hoạt hằng ngày như bỏ rác đúng nơi quy định, phân loại rác và tiết kiệm điện nước" - Nam nói.

Nhiều bạn trẻ khá còn hào hứng mang theo chai nhựa, giấy và những vật dụng đã qua sử dụng đến ngày hội để đổi lấy những phần quà. Hoạt động này góp phần khuyến khích thói quen phân loại rác tại nguồn, đồng thời giúp thông điệp bảo vệ môi trường trở nên gần gũi hơn trong đời sống hằng ngày.

Các hoạt động phân loại rác tại Ngày hội Việt Nam Xanh giúp trẻ em sớm hình thành ý thức bảo vệ môi trường - Ảnh: HẢI DƯƠNG

Mong chờ Negav biểu diễn tại Ngày hội Việt Nam Xanh

Lê Phan Thanh Trúc (học sinh lớp 11A1, Trường THPT Marie Curie) cho biết hoạt động đổi rác lấy quà để lại cho bạn nhiều ấn tượng. "Mình phân loại rác, bỏ vào các thùng phù hợp rồi được tặng một chậu cây nhỏ rất dễ thương" - Trúc cho biết.

Trong sinh hoạt hằng ngày, Trúc hình thành thói quen giữ lại rác sau khi ăn uống và bỏ đúng nơi quy định. Nữ sinh còn dự định thực hiện các bài viết về bảo vệ môi trường trên trang mạng xã hội của trường, qua đó góp phần đưa thông điệp sống xanh đến gần hơn với các bạn đồng trang lứa.

Lê Phan Thanh Trúc (trái) tìm hiểu các sản phẩm bền vững tại gian hội ở Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: THƯỢNG KHẢI

Trong khi đó, Đỗ Bùi Thúy An (19 tuổi, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM), đại sứ diễn kịch trong dự án Rừng kể của gian hàng Gen Zero do hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc sáng lập, đến với ngày hội với mong muốn đóng góp sức trẻ cho những hoạt động vì cộng đồng.

Thúy An đặc biệt ấn tượng với gian hàng ẩm thực xanh, nơi giới thiệu những món ăn lành mạnh và gần gũi. Bản thân bạn cũng duy trì nhiều thói quen thân thiện với môi trường như hạn chế sử dụng chai nhựa dùng một lần, mang theo bình giữ nhiệt, sử dụng chất tẩy rửa thân thiện môi trường...

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc cùng Đỗ Bùi Thúy An (phải) giới thiệu dự án Rừng kể - Ảnh: THƯỢNG KHẢI

Với Lê Thành Tài (18 tuổi, sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM), dự định cùng bạn bè ở lại Ngày hội Việt Nam Xanh đến tối để thưởng thức đêm nhạc với sự góp mặt của Negav.

Tài sẽ tranh thủ khám phá các gian hàng để nhận những phần quà trong lúc chờ đến giờ biểu diễn để được hòa mình vào không khí âm nhạc và cổ vũ thần tượng.

Lê Thành Tài (giữa) cùng bạn bè mặc đồ cổ vũ Negav tại Ngày hội Việt Nam Xanh - Ảnh: MAI NGUYỆT

Việt Nam Xanh 2026 - Chuyển đổi xanh, hiệu quả bền vững Chương trình Việt Nam Xanh do Báo điện tử Tuổi Trẻ, Cục Biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) và Liên minh Tái chế bao bì Việt Nam (PRO Việt Nam) khởi xướng, phối hợp cùng các đơn vị triển khai. Với chủ đề Chuyển đổi xanh - Hiệu quả bền vững, Việt Nam Xanh 2026 triển khai chuỗi hoạt động xuyên suốt năm: tập trung vào các nội dung về kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững thông qua các tuyến bài chuyên sâu; Hội thảo chuyên đề về Phân loại rác tại nguồn: đồng bộ hạ tầng, thực thi hiệu quả, Chuyển đổi năng lượng xanh - Động lực tăng trưởng bền vững, Phát triển Cần Giờ thành cực tăng trưởng du lịch mới cho TPHCM; chuỗi Podcast Việt Nam Xanh về EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất); Tour Khám phá Doanh nghiệp Xanh; Cuộc thi Kiến tạo Nông nghiệp tương lai, Ngày hội Việt Nam Xanh 2026… Qua đó, chương trình góp phần nâng cao nhận thức, kết nối các nguồn lực và thúc đẩy hành động thiết thực vì môi trường và tương lai bền vững. Chương trình Việt Nam Xanh 2026 với sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển bền vững như: Công ty CP Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS); Công ty Signify Việt Nam; Tập đoàn SCG; Công ty TNHH Nestlé Việt Nam; Công ty CP Thực phẩm Sữa TH; Suntory PepsiCo Việt Nam; Công ty TNHH Nhựa Tái chế Duy Tân, Xi măng INSEE, Công ty CP Tập đoàn MCV, Công ty CP Đầu tư BIZMAN, Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam…