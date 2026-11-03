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Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh'

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngày 3-11, Câu lạc bộ họa sĩ nữ Ngân Hà khai mạc triển lãm mỹ thuật 'Nhịp cầu xanh - 2026', giới thiệu 41 tác phẩm của 15 nữ nghệ sĩ tại cơ sở 2 Nhà Văn hóa phụ nữ TP.HCM (phường Tân Mỹ, TP.HCM). Những đóa hồng từ gốm gây chú ý nhiều người xem.

Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 2.

Nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp (bìa trái) giới thiệu những chiếc nhẫn hoa hồng làm bằng gốm đến mọi người - Ảnh: K.ANH

Qua hội họa và gốm mỹ thuật, các tác giả gửi gắm tình yêu thiên nhiên, con người, đồng thời tôn vinh vẻ đẹp của những người phụ nữ âm thầm cống hiến cho cuộc đời.

Hoa hồng và những câu chuyện phía sau

Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 3.

Những chiếc nhẫn hoa hồng làm bằng gốm của nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp mang đến nhiều niềm thích thú với người thưởng lãm - Ảnh: K.ANH

Với 34 tác phẩm hội họa và 7 tác phẩm gốm mỹ thuật, triển lãm mang đến nhiều góc nhìn về quê hương, đất nước, phong cảnh thiên nhiên, con người và những khoảnh khắc bình dị trong cuộc sống.

Mỗi tác phẩm là một câu chuyện riêng, được kể bằng đường nét, màu sắc và chất liệu. Có tác phẩm thu hút người xem bởi gam màu rực rỡ, có tác phẩm tạo dấu ấn bằng cách xử lý chất liệu độc đáo. Những sáng tác về người phụ nữ Việt Nam cũng mang đến nhiều cảm xúc, khi khắc họa vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng nhưng không thiếu nghị lực và sức sống.

Trong không gian ấy, những tác phẩm gốm của nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp, giảng viên Trường đại học Kiến trúc TP.HCM, gây chú ý với hình tượng hoa hồng, có cả những chiếc nhẫn hình hoa hồng được làm từ gốm khá độc đáo.

Theo đuổi đề tài này trong những năm gần đây, chị Điệp không chỉ nhìn hoa hồng như một loài hoa đẹp, mà còn xem đó là biểu tượng của người phụ nữ biết vươn lên, dấn thân, hy sinh, vị tha và làm đẹp cho cuộc đời.

Nguồn cảm hứng ấy bắt đầu từ câu chuyện gia đình. Hơn mười năm trước, chị từng sáng tác logo hoa hồng cho hệ thống bếp cơm từ thiện do chị ruột sáng lập. Đến nay, hệ thống có hơn 20 bếp, phục vụ bệnh nhân và những người có hoàn cảnh khó khăn.

"Với tôi, hoa hồng không chỉ là biểu tượng của cái đẹp, mà còn đại diện cho những người phụ nữ âm thầm cống hiến, hy sinh và lan tỏa yêu thương", chị Điệp chia sẻ.

Các tác phẩm gốm của chị sử dụng kỹ thuật và màu men truyền thống Biên Hòa, kết hợp cách thể hiện mang tinh thần đương đại. Qua đó, nữ nghệ sĩ vừa mong muốn gìn giữ những giá trị của nghề gốm truyền thống, vừa gửi gắm câu chuyện về người phụ nữ trong đời sống hôm nay.

Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm "Nhịp cầu xanh" - Ảnh 3.

Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 4.
Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 5.
Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 6.

Những chiếc nhẫn, giỏ hoa hồng làm bằng gốm của nữ nghệ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Điệp tại triển lãm - Ảnh: K.ANH

Nối nhịp cầu nghệ thuật, lan tỏa điều tử tế

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Phan Thị Bích Hường, Giám đốc Nhà Văn hóa phụ nữ TP.HCM, cho rằng triển lãm không chỉ là dịp giới thiệu các sáng tác mới mà còn tạo không gian để các nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ trải nghiệm và thành quả lao động nghệ thuật sau những tháng ngày miệt mài sáng tác.

Theo bà Hường, điều đáng quý ở các tác phẩm không chỉ nằm ở giá trị thẩm mỹ mà còn ở khả năng khơi gợi cảm xúc, giúp người xem thêm yêu thiên nhiên, trân trọng những điều bình dị và nhận ra vẻ đẹp hiện diện trong cuộc sống thường ngày.

Triển lãm "Nhịp cầu xanh - 2026" còn gợi mở sự kết nối giữa nghệ thuật và ý thức bảo vệ môi trường. Thông qua những hoạt động sáng tạo, các nghệ sĩ có thể lan tỏa thông điệp sống xanh, khuyến khích cộng đồng quan tâm hơn đến thiên nhiên và gìn giữ môi trường sống.

Từ những đóa hồng mang câu chuyện về sự hy sinh đến những bức tranh chan chứa tình yêu cuộc sống, "Nhịp cầu xanh" gửi gắm một thông điệp giản dị: cái đẹp không chỉ nằm trên tác phẩm mà còn hiện diện trong những việc tử tế, những đóng góp thầm lặng và cách mỗi người làm cho cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn.

Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 7.
Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 8.
Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 9.
Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 10.
Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm 'Nhịp cầu xanh' - Ảnh 11.

Triển lãm "Nhịp cầu xanh" của các nữ họa sĩ sẽ kéo dài đến 13-11-2026 - Ảnh: K.ANH

Những đóa hồng từ gốm kể chuyện người phụ nữ tại triển lãm "Nhịp cầu xanh" - Ảnh 12.Một quốc gia đưa võ Việt Nam vào chương trình tự vệ cho phụ nữ và cảnh sát

Tại Nigeria, vovinam được đưa vào chương trình hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gái tự vệ, thậm chí là chương trình võ cảnh sát, với sự kết nối của những nhân vật nổi tiếng.

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KIM ANH
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