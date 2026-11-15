Quán cà phê mỗi mùa một ý tưởng trang trí độc lạ

Bạn trẻ chụp ảnh check-in tại quán cà phê Ngâm trong hẻm đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (TP.HCM) - Ảnh: YẾN TRINH

Mỗi tháng quán trang trí một loài hoa

Chị Hoài Thương (31 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết có sở thích la cà những quán cà phê có ý tưởng trang trí mới lạ. Vì thế, chị hay lướt TikTok tìm xem cộng đồng mạng có đang giới thiệu quán nào "hot" không!

"Tôi sẽ xem hình ảnh, clip mà quán đăng tải để chọn sẵn những góc đẹp, sau đó chọn trang phục hợp khung cảnh. Khi đã xong xuôi, tôi sẽ rủ nhóm bạn tới chụp hình, có khi còn ngẫu hứng quay vài clip ngắn để kỷ niệm", Thương khoe.

Các loài hoa độc lạ như thảo đường hoàng đế, mộc lan được các quán cà phê chi tiền trang trí, giúp khách có nhiều góc chụp lạ mắt, sinh động - Ảnh: YẾN TRINH

Chẳng hạn Nhâm Coffee được biết đến với nhiều ý tưởng trang trí được đổi mới theo từng tháng.

Các chi nhánh ở các quận Bình Thạnh, 2 và 10 (cũ) lúc chọn trang trí hoa chuối với màu xanh nhạt xen lẫn sắc đỏ, tạo cảm giác vừa hoài niệm vừa hiện đại, lúc lại chi đậm "chơi" hoa tulip rực rỡ hay hồng lãng mạn.

Trong khi đó ở các chi nhánh khác, quán này lại thu hút những vị khách trẻ thích chụp hình với không gian Giáng sinh ấm áp, hoặc tái hiện một góc làng hương và gốm sứ ngày Tết.

Tọa lạc trong con hẻm thoáng mát trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa), không gian của Ngâm Coffee ngoài những điểm nhấn được duy trì như bức tường sách, đĩa than, quán cũng thường đổi mới hoa và tiểu cảnh trang trí.

Các góc trang trí xinh xắn được đổi mới theo tháng, theo mùa - Ảnh: YẾN TRINH

Mạnh tay chi tiền tỉ miễn quán phải độc lạ

Anh Trung Quân (26 tuổi, ngụ phường Nhiêu Lộc) cho biết rất thích thú với hồ cá koi, cây thông Noel và đặc biệt là cành mộc lan sắc hồng tím trưng bày trước cửa quán.

"Các dịp lễ 30-4, 2-9, Noel… tôi đều cùng bạn bè đến các quán như thế này. Ở đó cả đám vừa nhâm nhi cà phê vừa có thể thư giãn chụp ảnh làm kỷ niệm", anh Quân cười.

Còn với Hỉn Coffee (phường Đông Hưng Thuận), khách đến quán thích thú với ý tưởng ngôi làng Bắc Cực cùng tuyết nhân tạo, những cây thông lớn và khung cửa Giáng sinh, cung điện với tượng cổ… khá thu hút.

Chia sẻ trên trang thông tin của quán, Hỉn Coffee cho biết đã bỏ ra hai tháng để hoàn thành việc trang trí Giáng sinh với số tiền tính bằng tỉ đồng như thế.

Không gian cà phê với tuyết nhân tạo, tái hiện không khí ngôi làng Giáng sinh ở trời Tây tại Hỉn Coffee - Ảnh: HỈN COFFEE

Các dịp lễ 30-4, 2-9 hay Tết cổ truyền... cũng được các quán cà phê chăm chút, đổi mới ý tưởng trang trí - Ảnh: YẾN TRINH

Kết hợp cho thuê trang phục, photobooth

Từ nhu cầu của những vị khách trẻ muốn chụp ảnh với áo dài truyền thống hay các kiểu đầm váy phù hợp không gian quán, không ít quán cà phê tại TP.HCM đã mở thêm dịch vụ cho thuê trang phục tại chỗ.

Two Coffees (phường Bến Thành, TP.HCM) có cả dịch vụ cho thuê trang phục tại quán - Ảnh: YẾN TRINH

Cạnh đó, photobooth với những khung hình lấy liền cũng là món khá thu hút các nhóm bạn, cặp đôi khi đến uống cả phê. Dịch vụ này ngày càng phổ biến tại các quán cà phê mang phong cách hiện đại.

Đặc biệt, ảnh chụp xong có thể in thành mẫu báo giấy xưa hoặc mẫu trang trí đĩa CD, poster phim... khiến nhiều khách hàng càng thích mê. Có quán lại kết hợp dịch vụ nước uống và photobooth thành một gói với giá khoảng 150.000 đồng như tiệm Photoby VietNam.

"Đi uống cà phê cùng đám bạn nói đủ chuyện cười hết ga, xong rồi còn mang về những tấm ảnh chụp photobooth lấy liền với thiết kế độc lạ thì còn gì bằng nữa", chị Khánh Hà (25 tuổi, nhân viên văn phòng) chia sẻ.

Có thể thấy thay vì chỉ bán cà phê cùng các loại nước uống, quán cà phê hiện đang mở rộng dịch vụ, biến mỗi lần ghé quán thành một lần lưu giữ kỷ niệm thú vị và đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách đủ mọi lứa tuổi.

Ngồi thưởng thức cà phê với không gian bên trái là bức tường sách - Ảnh: YẾN TRINH

Thưởng thức cà phê kết hợp chụp ảnh photobooth tại Nhâm Coffee - Ảnh: YẾN TRINH