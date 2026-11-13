Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng
Làm cà phê Hiểu cà phê Yêu cà phê
Trở lại chủ đề

Cà phê miền Tây: ly thì nhạt, chuyện thì đậm

tác giả
NHÃ CHÂN
NHÃ CHÂN
NHÃ CHÂN

Cà phê miền Tây pha loãng, nhiều đá, ngọt lịm và chỉ 10.000 - 15.000 đồng một ly. Người sành cà phê có thể chê nhạt. Nhưng với người dân vùng sông nước, ly cà phê sáng không dùng để thưởng vị. Nó là cái cớ để người ta ngồi lại với nhau.

Cà phê miền Tây: ly thì nhạt, chuyện thì đậm - Ảnh 1.

Quây quần bên ly cà phê sáng đã trở thành nếp văn hóa của người miền Tây - Ảnh minh họa.

Mỗi lần dẫn bạn bè, đồng nghiệp về quê, tôi hay được hỏi: "Sao người miền Tây dễ kết thân vậy?". Tôi thường không trả lời ngay mà chỉ về phía những chòi lá ven sông, ven đường. Ở đó, vài chú bác ngồi quanh chiếc bàn nhựa, trước mặt là ly cà phê đá đã tan gần hết. "Nhìn ly cà phê của họ là hiểu", tôi nói.

Cà phê "nhẹ đô" để ngồi lâu

Ly phin ở Hà Nội thường đậm đặc, cà phê chuỗi ở TP.HCM thì hiện đại. Cà phê miền Tây khác cả hai: pha khá loãng, cho nhiều đá và nhiều đường. Giá cũng "mềm", phổ biến từ 10.000 - 15.000 đồng/ly.

Cà phê miền Tây: ly thì nhạt, chuyện thì đậm - Ảnh 2.

Đằng sau những ly cà phê "nhẹ đô" ấy là cuộc trò chuyện kéo dài có khi hàng tiếng đồng hồ - Ảnh: NHÃ CHÂN

Người sành cà phê có thể chê ly cà phê này nhạt, thiếu vị đắng và hương thơm nguyên bản. Nhưng ở vùng đất này, sự "nhẹ đô" ấy có lý do. Trời nắng nóng quanh năm nên ly cà phê trước hết phải giải khát được. Vị ngọt, nhạt cũng giúp người ta ngồi vài tiếng đồng hồ, uống hết cà phê rồi châm thêm trà đá mà không bị say hay xót ruột.

Người dân miền Tây uống cà phê hiếm khi để thẩm vị chua thanh của loại hạt này hay độ đắng đậm, đặc trưng của hạt kia. 

Ở vùng đất này, người ta không uống cà phê vội vã để lấy sự tỉnh táo làm việc, mà uống để tám chuyện.

Như cha tôi, hễ trời vừa hừng sáng, ông lại xách xe đi uống cà phê đến 9-10h mới về. Mẹ tôi nhiều lần phàn nàn, kêu cha ở nhà pha cà phê uống cho tiết kiệm, nhưng cha tôi chỉ cười xuề xòa: "Đi uống cà phê là để ‘thời sự’, ở nhà uống không bằng".

Chưa kịp nhấp ngụm cà phê nào, câu chuyện đã nổ ra xôn xao cả một góc quán. Những đề tài mộc mạc bắt đầu từ cái mương, cái ruộng nhà mình, rồi từ chuyện con nước, giá lúa… câu chuyện tự nhiên chuyển hướng sang đứa con chú Năm mới trúng tuyển đại học trên thành phố, hay con Út xóm dưới tuần sau gả chồng.

Ai có nỗi buồn mang ra san sẻ thì nhẹ bớt, ai có niềm vui đem khoe thì cả quán cười rộ lên hoan hỷ. Bên làn hơi đá tan, những giận hờn xóm giềng ngày cũ cũng theo tiếng cười cởi mở mà xô dạt ra xa. Ly cà phê cạn từ đời nào, bình trà đá châm thêm mấy lượt, vậy mà người ta vẫn chưa muốn ra về.

Không gian mở và những "người quen" không hẹn trước

Không gian quán xá miền Tây cũng phản ánh nét văn hóa kết nối. Quán hiếm khi là những phòng máy lạnh hay các góc bàn riêng tư. Quán cà phê vùng sông nước thường là quán cóc vỉa hè, căn chòi lá dựng bên bờ sông, bến đò hay ven đường, với vài chiếc ghế nhựa hay băng đá dài đơn sơ.

Đặc biệt, bạn cà phê "thời sự" không phải lúc nào cũng là người thân quen. Người chạy xe ôm, chú nông dân, vị cán bộ hưu trí hay khách du lịch xa lạ... tất cả đều có thể ngồi chung một bàn. Không cần hẹn trước, chỉ cần bước vào quán, gật đầu chào, chuyền tay giùm bình trà đá là coi như đã thành người quen để nhập cuộc rôm rả.

Cà phê miền Tây: ly thì nhạt, chuyện thì đậm - Ảnh 3.

Bạn cà phê "thời sự" không phải lúc nào cũng là người thân quen - Ảnh: NHÃ CHÂN

Nếp văn hóa cà phê sáng này không chỉ gắn liền với những người lớn tuổi mà còn "gây nghiện" cả những người trẻ.

Thói quen này không chỉ có ở người lớn tuổi. Anh Quốc Kiên (30 tuổi, cán bộ xã ở Cà Mau) sáng nào cũng dành 15-30 phút ngồi quán quen trước giờ làm. Anh đến đều đặn tới mức chủ quán giữ riêng cho anh một chỗ. Theo anh, thứ kéo anh đến quán không phải vị cà phê mà là không khí thân quen.

"Nhiều khi chỉ ngồi nghe các chú, các bác nói chuyện rồi cười theo là đủ nạp năng lượng cho ngày mới. Sáng nào không ghé là thấy thiếu", anh nói.

Đời sống đã đổi thay nhiều, nhưng nếp cà phê sáng ở miền Tây vẫn còn nguyên. Những bàn cà phê ven sông nhắc người ta nhớ giá trị của việc gặp nhau và trò chuyện trực tiếp. Ở đó, ly cà phê ngon nhất có lẽ không nằm ở hạt cà phê mà ở những người ngồi cùng bàn.

Cà phê miền Tây: ly thì nhạt, chuyện thì đậm - Ảnh 4.Biến văn hóa cà phê thành động lực kinh tế đêm

Từ Paris, Rome đến Dubai, quán cà phê là nơi giữ chân con người khi trời tối. Việt Nam có văn hóa cà phê được đánh giá là đa dạng nhất thế giới, nhưng kinh tế đêm gắn với cà phê vẫn “đông mà chưa mạnh”. Đà Lạt có thể là nơi thử nghiệm đầu tiên.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
Trở lại chủ đề
NHÃ CHÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: robusta thưởng thức cà phê Văn hóa cà phê cà phê

    Dòng sự kiện: Robusta - Sức mạnh cà phê Việt

    Xem thêm

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất