Người trẻ ưa ngọt béo hay vẫn chuộng cà phê vị đắng truyền thống?

Giới trẻ ngày càng có nhiều lựa chọn thưởng thức cà phê - Ảnh: LÊ HUY

Chính sự thay đổi trong khẩu vị của người trẻ cũng mở ra câu chuyện về gu cà phê. Xa hơn có thể xem như phong cách sống của một thế hệ.

Từ cà phê muối đến ưu tiên ngọt vừa

Là người con xứ Huế, chị Uyên Nhi (23 tuổi) dành tình cảm đặc biệt cho cà phê muối. Giữa nhiều lựa chọn hiện đại, chị vẫn yêu thích hương vị quen thuộc với lớp kem béo mịn có vị mằn mặn hòa cùng vị đắng của cà phê nhưng hậu lại ngọt dịu.

Cà phê muối với vị mặn nhẹ, béo thơm hòa quyện cùng vị đắng của cà phê - Ảnh: LÊ HUY

“Mình thích cà phê muối vì cảm giác rất đặc biệt. Có lẽ là người Huế nên mình cũng có tình cảm riêng với thức uống này. Mỗi lần thưởng thức lại thấy gần gũi với hương vị quê nhà”, Nhi bộc bạch.

Cô gái tự nhận mình không thuộc tuýp người chuộng cà phê quá đậm hay vị đắng gắt. Một ly cả phê độ ngọt vừa phải, béo nhẹ song vị sữa đừng quá lấn lướt mà vẫn phải giữ được hương vị đặc trưng của cà phê mới là gu.

"Ly cà phê hợp gu để mình từ từ thưởng thức chứ không phải cố uống cho tỉnh táo”, Nhi cười.

Nhi tự nhận có lẽ là may mắn khi được chứng kiến sự thay đổi trong cách thưởng thức loại thức uống này.

Từ những ly cà phê phin, đen đá, cà phê sữa quen thuộc, đến nay thị trường đã xuất hiện nhiều lựa chọn mới như latte, cappuccino, cold brew hay cả cà phê dừa, rồi cà phê kem muối.

“Đi cà phê với bạn bè cũng rất thú vị khi trên bàn cùng là cà phê đó nhưng mỗi người lựa chọn một vị, kiểu pha chế khác nhau. Chính điều này lại khiến câu chuyện trở nên thú vị hơn”, Nhi kể.

Quan trọng là có ly cà phê để bắt đầu công việc chứ mình không quá câu nệ pha máy hay phin, miễn vẫn giữ được vị đậm, mạnh và chút đắng quen thuộc. Nhâm nhi ly cà phê, ngắm xe cộ qua lại cũng phần nào thư giãn và lấy lại năng lượng trước khi bắt đầu công việc. Anh Ngô Thanh Văn (27 tuổi, TP.HCM)

Vẫn mê cà phê đen đá và tìm về kiểu quán xưa

Anh Ngô Thanh Văn (27 tuổi, TP.HCM) vẫn giữ thói quen uống cà phê đen đá mỗi sáng để bắt đầu ngày làm việc. Là nhân viên công nghệ thông tin, anh thường xuyên phải tập trung cao độ và thức khuya chạy deadline.

Nhiều bạn trẻ lựa chọn bạc xỉu bởi vị cà phê nhẹ, hòa quyện cùng sữa béo ngọt, dễ uống và phù hợp với khẩu vị - Ảnh: LÊ HUY

Vậy là vị cà phê đậm, đắng đặc trưng trở thành lựa chọn quen thuộc giữa nhịp sống bận rộn dù trước đó Văn từng chỉ quen vị của ly cà phê sữa pha phin ngọt béo.

“Hồi đó tôi thích uống cà phê sữa pha phin. Chiều ở quê cứ mắc cái võng dưới hàng dừa nằm đong đưa, nhâm nhi ly cà phê. Cảm giác nhìn cà phê nhỏ từng giọt xuống lớp sữa đặc rồi quậy đều lên vừa thơm vừa béo thích gì đâu”, Văn nhớ.

Chuyển lên TP.HCM học và làm, khẩu vị của Văn dần thay đổi từ cà phê sữa quen thuộc sang cà phê đen đá đậm và đắng. "Tôi mê vị đắng đặc trưng nên dù có nhiều loại mới vẫn dành sự yêu thích cho hương vị cà phê truyền thống”, Văn chia sẻ.

Cuối tuần khi tạm gác công việc, Văn vẫn hay rủ bạn bè tìm đến những quán cà phê lâu đời ở TP.HCM. Có lần ghé quán cà phên vợt, hình ảnh pha chế thong thả như gợi nhớ nét sinh hoạt lâu đời của người Sài Gòn.

Anh nói nhớ hoài hình ảnh không gian cũ kỹ, mộc mạc cùng hình ảnh cô chủ quán thoăn thoắt dùng chiếc vợt vải pha từng mẻ cà phê ở cả phê vợt hẻm đường Phan Đình Phùng ấy.

“Tôi cũng thích cà phê phin vì có cái thú riêng khi chờ cà phê ngấm nước, nở ra rồi từng giọt chậm rãi rơi xuống. Hương thơm cà phê tỏa ra trong lúc chờ tạo cảm giác khá thư giãn”, Văn cười.

Thi thoảng khi rảnh, anh và đám bạn cũng đến ngồi cà phê bệt khu vực nhà thờ Đức Bà tám đủ thứ chuyện và ngắm dòng xe qua lại. Song nhiều hôm bận quá buộc phải ưu tiên cà phê pha máy vì nhanh chóng và thuận tiện.

Một ly cà phê thơm ngon là lựa chọn quen thuộc để bắt đầu ngày mới - Ảnh: NVCC

Báo cáo Thị trường Kinh doanh Ẩm thực tại Việt Nam do iPOS.vn phối hợp cùng Nestlé Professional và Kamereo thực hiện cho thấy giới trẻ ngày càng ưa chuộng cà phê trải nghiệm và đa dạng hương vị. Bên cạnh cà phê truyền thống, các món biến tấu như cà phê muối, cà phê kem béo và đồ uống kết hợp nhiều nguyên liệu cũng được quan tâm. Khảo sát Vietnam Coffee Drinking Habits của Q&Me cho thấy sự khác biệt trong thói quen uống cà phê giữa các thế hệ. Người lớn tuổi thường chọn cà phê phin đen, cà phê sữa có vị đậm, trong khi người dưới 25 tuổi ưa chuộng đồ uống ít đắng, kết hợp sữa, kem béo hoặc các hương vị mới.