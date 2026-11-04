Uống cà phê mỗi ngày có thể giảm căng thẳng và trầm cảm

Uống một tách cà phê mỗi ngày có thể mang lại nhiều tác động hơn việc giúp cơ thể tỉnh táo vào buổi sáng - Ảnh minh họa: AI

Đáng chú ý, 62 người tham gia nghiên cứu tự báo cáo mức độ căng thẳng, trầm cảm và tính bốc đồng thấp hơn sau khi đưa cà phê trở lại chế độ tiêu thụ, theo Fox News.

Cà phê có liên quan đến sức khỏe tinh thần

Uống một tách cà phê mỗi ngày có thể mang lại nhiều tác động hơn việc giúp cơ thể tỉnh táo vào buổi sáng. Nghiên cứu quy mô nhỏ do Đại học University College Cork (Ireland) thực hiện cho thấy hai loại cà phê chứa caffeine và khử caffeine dường như có những ảnh hưởng khác nhau đến chức năng nhận thức.

"Cà phê không chỉ đơn thuần là caffeine. Đây là một yếu tố dinh dưỡng phức hợp, có sự tương tác với hệ vi sinh vật đường ruột, quá trình trao đổi chất và thậm chí cả sức khỏe tinh thần của chúng ta", John Cryan, tác giả của nghiên cứu, cho biết.

Theo ông Cryan, cà phê chứa caffeine và cà phê khử caffeine có thể tác động đến sức khỏe "theo những cách khác biệt nhưng bổ trợ cho nhau".

Nghiên cứu được thực hiện trên 62 người trưởng thành khỏe mạnh, gồm 31 người thường xuyên uống cà phê và 31 người không uống cà phê.

Nhóm có thói quen uống từ ba đến năm tách mỗi ngày được yêu cầu ngừng sử dụng cà phê trong hai tuần. Sau đó, những người này được chia thành hai nhóm, tiếp tục uống cà phê chứa caffeine hoặc cà phê khử caffeine trong ba tuần.

Ảnh hưởng đến hệ vi sinh vật đường ruột

Các nhà nghiên cứu theo dõi tâm trạng, kết quả kiểm tra nhận thức của người tham gia, đồng thời phân tích mẫu phân và nước tiểu.

Sau khi bắt đầu uống cà phê trở lại, cả hai nhóm đều báo cáo mức độ căng thẳng, trầm cảm và tính bốc đồng thấp hơn so với thời điểm bắt đầu nghiên cứu.

Các nhà nghiên cứu cũng ghi nhận sự khác biệt ở một số loại vi khuẩn đường ruột của những người uống cà phê.

Cả hai nhóm đều có những thay đổi nhất định trong hệ vi sinh vật sau khi bắt đầu sử dụng hai loại cà phê.

Tuy nhiên, nghiên cứu chưa thể chứng minh hệ vi sinh vật đường ruột chính là nguyên nhân dẫn đến những thay đổi về tâm trạng hoặc chức năng nhận thức được ghi nhận.

"Sự quan tâm của công chúng đối với sức khỏe đường ruột đã tăng lên đáng kể", ông Cryan cho biết.

Theo ông, mối liên hệ giữa sức khỏe tiêu hóa và sức khỏe tinh thần ngày càng được hiểu rõ hơn, nhưng những cơ chế đằng sau tác động của cà phê lên trục kết nối ruột - não vẫn chưa được làm sáng tỏ.

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