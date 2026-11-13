Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Cô dâu say ô tô, chú rể rước vợ về dinh bằng xe máy

tác giả
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
NGUYỄN HOÀNG TUẤN

Vì cô dâu bị say ô tô nặng, chú rể quyết định dùng chiếc xe máy từng cùng cả hai rong ruổi trên nhiều cung đường để đón nàng về dinh.

Cô dâu say ô tô nặng, chú rể quyết định rước vợ về dinh bằng xe máy - Ảnh 1.

Hình ảnh chú rể cầm lái, phía sau là cô dâu diện áo dài cưới khiến mạng xã hội thích thú - Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều cặp đôi lựa chọn ô tô sang trọng để rước dâu, anh Trương Hữu Khang (25 tuổi) lại quyết định tự tay lái xe máy, chở cô dâu Ngô Quỳnh Thủy (26 tuổi), về dinh trong ngày trọng đại.

Đám cưới diễn ra tại quê nhà của cả hai ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Chiếc xe máy từng cùng nhau vượt mưa gió

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, Quỳnh Thủy cho biết, hiện cô đang làm trong lĩnh vực cưới, còn chồng là IT tại một công ty nước ngoài. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Chuyện tình của đôi trẻ bắt đầu từ một màn mai mối vào cuối năm 2024. Thời điểm ấy, Thủy gặp nhiều áp lực trong công việc, muốn tìm một người để trò chuyện, chia sẻ. Biết được điều này, người bạn thân đã giới thiệu Khang cho cô.

Cô dâu say ô tô nặng, chú rể quyết định rước vợ về dinh bằng xe máy - Ảnh 2.

Chú rể dẫn đầu đoàn rước - Ảnh: NVCC

Sau một thời gian nhắn tin qua Facebook, cả hai hẹn nhau đi ăn trưa. Buổi gặp đầu tiên mang đến không ít bất ngờ.

"Hôm đó, tôi mới biết Khang từng là học trò của mẹ hồi THCS. Lên THPT, chúng tôi học chung trường nhưng vì tôi học khóa trên nên không biết Khang, còn anh ấy đã biết tôi rồi", Thủy kể.

Chưa hết, nhà hai người chỉ cách nhau khoảng 8km. Đến khi hai gia đình gặp mặt, họ mới vỡ lẽ người lớn hai bên vốn đã quen biết nhau.

Trước khi kết hôn, đôi trẻ từng cùng nhau rong ruổi đến Đà Lạt, Đắk Lắk và nhiều nơi khác. Đáng nhớ nhất là chuyến đi từ Đắk Lắk về TP.HCM kéo dài khoảng 8 tiếng.

Hôm ấy, Khang bị sốt, phải dán miếng hạ sốt nhưng vẫn chở bạn gái về. Trên đường đi, cả hai còn gặp mưa lớn ở đoạn qua Đắk Nông và Bình Phước.

"Chiếc xe máy này rất có ý nghĩa với vợ chồng tôi. Xe đã đồng hành, chứng kiến những chuyến đi dài và lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai đứa", Thủy chia sẻ.

Bởi vậy, khi lên kế hoạch đám cưới, Thủy muốn chiếc xe quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Lý do đặc biệt hơn cả là cô bị say ô tô rất nặng. Nghe vợ bày tỏ mong muốn, Khang lập tức đồng ý dùng xe máy rước dâu, không cần cân nhắc phương án nào khác.

Cô dâu say ô tô nặng, chú rể quyết định rước vợ về dinh bằng xe máy - Ảnh 3.

Thủy tự nhận, cô là người mơ mộng, thích sự lãng mạn, trong khi Khang có phần thực tế. Dù vậy, cả hai lại có chung niềm đam mê đi phượt bằng xe máy - Ảnh: NVCC

Chú rể sốt vẫn chạy xe máy đến đón dâu

Dù được chồng ủng hộ, Thủy vẫn có chút lo lắng bởi cô muốn giữ đầy đủ các nghi thức cưới truyền thống, từ mặc áo dài, đội mấn đến lễ xuất giá.

Việc ngồi xe máy đồng nghĩa cô phải tháo mấn trước khi di chuyển. May mắn, đội make up đã hỗ trợ để cô vừa thực hiện được mong muốn, vừa giữ hình ảnh chỉn chu trong ngày cưới.

Cô dâu say ô tô nặng, chú rể quyết định rước vợ về dinh bằng xe máy - Ảnh 4.

Đặc biệt, chiếc xe rước dâu còn được chính chị gái của Thủy trang trí hoa, thay vì thuê dịch vụ bên ngoài - Ảnh: NVCC

Làm việc trong lĩnh vực cưới hỏi, Thủy luôn ấp ủ đám cưới trong mơ của mình. Ở đám cưới này, cô dâu tự tay lên phương án điều phối đoàn rước dâu.

Theo đó, xe máy của đôi trẻ đi đầu, tiếp đến là xe 7 chỗ chở cha mẹ, rồi tới xe 16 chỗ của đội bưng quả và cuối cùng là xe 29 chỗ.

Do cô dâu mặc áo dài, đeo trang sức, một số thành viên trong đội điều phối cũng chạy xe máy đi cùng để hỗ trợ và bảo đảm an toàn.

Ban đầu, cha mẹ chú rể lo ngại đám cưới tổ chức vào mùa mưa, nếu thời tiết không thuận lợi, cô dâu sẽ vất vả. Trong khi đó, cha mẹ Thủy lo con gái đeo nhiều trang sức khi ngồi xe máy sẽ không an toàn.

Tuy nhiên, sau khi nghe hai con chia sẻ và thấy sự chuẩn bị chu đáo, cả bốn phụ huynh đều gật đầu đồng ý.

"Ba mẹ hai bên sau đó đều rất thích chiếc xe khi được trang trí. Bạn bè cũng thấy thú vị vì rước dâu bằng xe máy khá hiếm, lại rất đúng với tính cách của chúng tôi", Thủy kể.

Ngày cưới, một tình huống khiến Thủy vừa thương, vừa nhớ là chú rể lại bị sốt, tương tự chuyến phượt năm nào.

Khang sốt đến 39 độ, phải uống thuốc nhưng vẫn đến đón vợ.

May mắn, quãng đường rước dâu chỉ khoảng 8km, đi qua những con đường quê nên mất chừng 10 - 15 phút.

Với Thủy, niềm vui không chỉ nằm ở việc được ngồi sau xe chồng trong ngày cưới, mà còn ở sự quan tâm, ủng hộ của gia đình và những người thân yêu.

Cô đặc biệt biết ơn chồng vì luôn lắng nghe, ủng hộ những mong muốn của mình, đồng thời chủ động trò chuyện để cha mẹ hai bên thấu hiểu.

"Tôi muốn cảm ơn anh xã vì dù vợ có yêu cầu như thế nào, anh cũng chiều theo, ủng hộ và luôn đứng về phía vợ", cô dâu bày tỏ.

Cô dâu say ô tô nặng, chú rể quyết định rước vợ về dinh bằng xe máy - Ảnh 5.

Đôi trẻ mong câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm cảm hứng cho những cặp đôi muốn tạo nên một ngày trọng đại mang dấu ấn riêng - Ảnh: NVCC

Cô dâu say ô tô nặng, chú rể quyết định rước vợ về dinh bằng xe máy - Ảnh 6.Yêu nhau 8 năm, xa 4 năm, người trẻ giữ lửa tình yêu bằng cách nào?

Tình yêu lành mạnh được vun đắp từ sự quan tâm, tôn trọng, thấu hiểu và nỗ lực của cả hai.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGUYỄN HOÀNG TUẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Đám cưới Cô dâu Yêu rước dâu vợ chồng

    Tin liên quan

    Tải App

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất