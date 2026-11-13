Cô dâu say ô tô, chú rể rước vợ về dinh bằng xe máy

Hình ảnh chú rể cầm lái, phía sau là cô dâu diện áo dài cưới khiến mạng xã hội thích thú - Ảnh: NVCC

Trong khi nhiều cặp đôi lựa chọn ô tô sang trọng để rước dâu, anh Trương Hữu Khang (25 tuổi) lại quyết định tự tay lái xe máy, chở cô dâu Ngô Quỳnh Thủy (26 tuổi), về dinh trong ngày trọng đại.

Đám cưới diễn ra tại quê nhà của cả hai ở xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh (trước đây thuộc huyện Tân Trụ, tỉnh Long An).

Chiếc xe máy từng cùng nhau vượt mưa gió

Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, Quỳnh Thủy cho biết, hiện cô đang làm trong lĩnh vực cưới, còn chồng là IT tại một công ty nước ngoài. Cả hai đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM.

Chuyện tình của đôi trẻ bắt đầu từ một màn mai mối vào cuối năm 2024. Thời điểm ấy, Thủy gặp nhiều áp lực trong công việc, muốn tìm một người để trò chuyện, chia sẻ. Biết được điều này, người bạn thân đã giới thiệu Khang cho cô.

Chú rể dẫn đầu đoàn rước - Ảnh: NVCC

Sau một thời gian nhắn tin qua Facebook, cả hai hẹn nhau đi ăn trưa. Buổi gặp đầu tiên mang đến không ít bất ngờ.

"Hôm đó, tôi mới biết Khang từng là học trò của mẹ hồi THCS. Lên THPT, chúng tôi học chung trường nhưng vì tôi học khóa trên nên không biết Khang, còn anh ấy đã biết tôi rồi", Thủy kể.

Chưa hết, nhà hai người chỉ cách nhau khoảng 8km. Đến khi hai gia đình gặp mặt, họ mới vỡ lẽ người lớn hai bên vốn đã quen biết nhau.

Trước khi kết hôn, đôi trẻ từng cùng nhau rong ruổi đến Đà Lạt, Đắk Lắk và nhiều nơi khác. Đáng nhớ nhất là chuyến đi từ Đắk Lắk về TP.HCM kéo dài khoảng 8 tiếng.

Hôm ấy, Khang bị sốt, phải dán miếng hạ sốt nhưng vẫn chở bạn gái về. Trên đường đi, cả hai còn gặp mưa lớn ở đoạn qua Đắk Nông và Bình Phước.

"Chiếc xe máy này rất có ý nghĩa với vợ chồng tôi. Xe đã đồng hành, chứng kiến những chuyến đi dài và lưu giữ nhiều kỷ niệm của hai đứa", Thủy chia sẻ.

Bởi vậy, khi lên kế hoạch đám cưới, Thủy muốn chiếc xe quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong một cột mốc quan trọng của cuộc đời.

Lý do đặc biệt hơn cả là cô bị say ô tô rất nặng. Nghe vợ bày tỏ mong muốn, Khang lập tức đồng ý dùng xe máy rước dâu, không cần cân nhắc phương án nào khác.

Thủy tự nhận, cô là người mơ mộng, thích sự lãng mạn, trong khi Khang có phần thực tế. Dù vậy, cả hai lại có chung niềm đam mê đi phượt bằng xe máy - Ảnh: NVCC

Chú rể sốt vẫn chạy xe máy đến đón dâu

Dù được chồng ủng hộ, Thủy vẫn có chút lo lắng bởi cô muốn giữ đầy đủ các nghi thức cưới truyền thống, từ mặc áo dài, đội mấn đến lễ xuất giá.

Việc ngồi xe máy đồng nghĩa cô phải tháo mấn trước khi di chuyển. May mắn, đội make up đã hỗ trợ để cô vừa thực hiện được mong muốn, vừa giữ hình ảnh chỉn chu trong ngày cưới.

Đặc biệt, chiếc xe rước dâu còn được chính chị gái của Thủy trang trí hoa, thay vì thuê dịch vụ bên ngoài - Ảnh: NVCC

Làm việc trong lĩnh vực cưới hỏi, Thủy luôn ấp ủ đám cưới trong mơ của mình. Ở đám cưới này, cô dâu tự tay lên phương án điều phối đoàn rước dâu.

Theo đó, xe máy của đôi trẻ đi đầu, tiếp đến là xe 7 chỗ chở cha mẹ, rồi tới xe 16 chỗ của đội bưng quả và cuối cùng là xe 29 chỗ.

Do cô dâu mặc áo dài, đeo trang sức, một số thành viên trong đội điều phối cũng chạy xe máy đi cùng để hỗ trợ và bảo đảm an toàn.

Ban đầu, cha mẹ chú rể lo ngại đám cưới tổ chức vào mùa mưa, nếu thời tiết không thuận lợi, cô dâu sẽ vất vả. Trong khi đó, cha mẹ Thủy lo con gái đeo nhiều trang sức khi ngồi xe máy sẽ không an toàn.

Tuy nhiên, sau khi nghe hai con chia sẻ và thấy sự chuẩn bị chu đáo, cả bốn phụ huynh đều gật đầu đồng ý.

"Ba mẹ hai bên sau đó đều rất thích chiếc xe khi được trang trí. Bạn bè cũng thấy thú vị vì rước dâu bằng xe máy khá hiếm, lại rất đúng với tính cách của chúng tôi", Thủy kể.

Ngày cưới, một tình huống khiến Thủy vừa thương, vừa nhớ là chú rể lại bị sốt, tương tự chuyến phượt năm nào.

Khang sốt đến 39 độ, phải uống thuốc nhưng vẫn đến đón vợ.

May mắn, quãng đường rước dâu chỉ khoảng 8km, đi qua những con đường quê nên mất chừng 10 - 15 phút.

Với Thủy, niềm vui không chỉ nằm ở việc được ngồi sau xe chồng trong ngày cưới, mà còn ở sự quan tâm, ủng hộ của gia đình và những người thân yêu.

Cô đặc biệt biết ơn chồng vì luôn lắng nghe, ủng hộ những mong muốn của mình, đồng thời chủ động trò chuyện để cha mẹ hai bên thấu hiểu.

"Tôi muốn cảm ơn anh xã vì dù vợ có yêu cầu như thế nào, anh cũng chiều theo, ủng hộ và luôn đứng về phía vợ", cô dâu bày tỏ.