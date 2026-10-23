Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ngày xưa ông bà mong thư đến đỏ mắt, nay người yêu không kịp trả lời chat đã thấy 'hết yêu'

tác giả
NGỌC SANG
và 1 tác giả khác
NGỌC SANG
NGỌC SANG
LÊ HUY
LÊ HUY

Từ những mối tình bắt đầu qua mai mối, lá thư tay, buổi hẹn hò bên gốc cây đa đầu làng đến những cuộc trò chuyện trên mạng xã hội, cách người trẻ tìm kiếm tình yêu đã thay đổi đáng kể.

Tình yêu thời nay và những thay đổi trong nhịp sống trẻ hiện đại - Ảnh 1.

"Ôi tình yêu ngày xưa đẹp lắm con ơi! Những dòng thư tay viết vội. Những lời ngây ngô đầu môi. Và thời ấy, bình dị lắm con ơi! Chạm tay nhau một giây thôi là nhớ nhau cả đời - Ảnh minh họa: NGỌC SANG

Chiếc xe đạp mất một bên bàn đạp và những buổi hẹn bên con dốc "Tình Yêu"

Trong căn nhà cấp bốn ở xã Tiên Lãng (thành phố Hải Phòng), bà Lê Thị Liên, 53 tuổi, chầm chậm mở chiếc rương cũ, lấy ra cuốn album đã ngả màu. Những bức ảnh sờn góc, phai màu theo năm tháng lưu giữ thanh xuân của bà và ông Phạm Văn Cương, 57 tuổi.

Nhớ lại hơn ba mươi năm trước, bà Liên kể, bà và ông Cương tình cờ gặp nhau tại bưu điện. Hôm ấy, bà đến gửi thư cho người anh trai đang sống ở miền Nam, không ngờ cuộc gặp gỡ tình cờ ấy lại mở đầu cho chuyện tình của hai người.

Thời chưa có điện thoại di động, mỗi lần muốn hỏi han hay hẹn gặp, ông bà phải tìm đến bưu điện hoặc chờ nhau bên cây đa đầu làng, cạnh quán nước nhỏ.

Đôi khi, vì ngượng ngùng, những lời yêu thương chưa kịp nói đã đành giữ lại trong lòng, chờ đến lần gặp sau mới có dịp bày tỏ. Song chính những lần chờ đợi ấy khiến mỗi cuộc gặp trở nên đáng quý.

"Vậy mà cứ nhớ, cứ mong, có khi chỉ gặp nhau được một chút thôi cũng vui cả ngày", bà Liên nhớ lại.

Ông Cương ngày ấy có chiếc xe đạp Thống Nhất mất một bên bàn đạp. Vậy mà, ông vẫn đạp xe sang đón bà Liên đi chơi, điểm hẹn của hai người là con dốc mang tên "Tình Yêu".

Nhắc đến nơi này, bà Liên cười kể: "Nói vậy cho sang chứ có cái gì đâu, có hàng cây xanh, gió mát mát với vài chiếc ghế để mấy đôi ngồi ngắm cánh đồng thôi".

Tình yêu thời nay và những thay đổi trong nhịp sống trẻ hiện đại - Ảnh 3.

Sau thời gian yêu đương, bà Liên và ông Cương chính thức nên duyên vợ chồng vào năm 1996 - Ảnh: NGỌC SANG (chụp lại)

Thỉnh thoảng, sang hơn thì ông rủ bà lên huyện xem phim ở rạp chiếu bóng. Giữa phòng tối, ông chỉ dám lén nhìn bà, đến một nụ hôn lên má cũng chẳng dám trao.

Tình yêu của ông bà ngày ấy còn được gửi gắm qua những lá thư tay. Ngày ông Cương đi học xa nhà trên Hà Nội, hai người vẫn đều đặn thư từ. Bà Liên kể, trai làng ngày ấy thường dọa đánh người lạ đến tìm con gái trong làng, nhưng ông Cương vẫn chẳng ngại đạp xe sang đón bà đi chơi.

Hồi đó có chiếc xe đạp là quý lắm rồi, gãy bàn đạp cũng không sao, chở được bà ấy đi chơi, được gặp nhau là mừng. Giờ nghĩ lại, ngày đó thiếu thốn mà vui.

Ông Phạm Văn Cương

Năm 1996, bà Liên và ông Cương nên duyên vợ chồng. Đám cưới ở quê giản dị, không có xe hoa, cũng chẳng có chiếc nhẫn cưới. Nhà trai đi bộ sang đón dâu, trước cửa nhà bà Liên treo dây pháo dài, tiếng pháo nổ vang báo tin vui. Lễ vật chỉ có một đôi gà, nhưng với cô dâu ngày ấy, đó vẫn là ngày trọng đại.

Hàng xóm, người thân cùng sang phụ làm cỗ, chuẩn bị thịt gà, lo chuyện bếp núc. Mọi người quây quần bên mâm cỗ quê, vừa ăn uống vừa chuyện trò rôm rả, ai cũng mừng, chúc phúc cho đôi trẻ.

30 năm sau ngày cưới, cuốn album ảnh cũ vẫn được bà Liên cất giữ cẩn thận. Những bức ảnh có thể phai màu, lá thư yêu thương có thể nhòe mực, song ký ức về một thời yêu nhau vẫn vẹn nguyên, mỗi lần nhớ lại, bà vẫn thấy tình yêu ngày ấy đẹp như mơ, bình dị mà bền lâu.

Yêu nhau thời nay: Vài tiếng chưa trả lời tin nhắn cũng chạnh lòng

Tình yêu thời nay và những thay đổi trong nhịp sống trẻ hiện đại - Ảnh 4.

Để nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân, cả đôi bên cần dành cho một nửa của mình sự tôn trọng như thuở ban đầu - Ảnh minh họa: T.T.D.

Khác với tình yêu ngày trước, khi lá thư tay và những lần gặp gỡ hiếm hoi là sợi dây kết nối đôi lứa, người trẻ hôm nay có thể dễ dàng làm quen, trò chuyện và tìm hiểu nhau qua mạng xã hội.

Thế nhưng, nhiều lựa chọn hơn không đồng nghĩa với ít băn khoăn hơn, khi sự quan tâm, cảm giác an toàn và mong muốn tìm được người phù hợp vẫn là những điều khiến họ trăn trở.

"Có những hôm bạn trai tôi bận, vài tiếng không trả lời tin nhắn, tôi vẫn biết là anh đang đi làm. Nhưng thú thật, đôi khi tôi vẫn buồn và tự hỏi không biết anh có còn quan tâm mình như trước không", T.M. (23 tuổi, ngụ ở TP.HCM) than khi kể về mối quan hệ kéo dài gần hai năm của mình.

T.M. quen bạn trai qua mạng xã hội sau một lần "rep" story. Từ những lần trò chuyện về sở thích, công việc và cuộc sống, cả hai gặp mặt rồi tiến tới mối quan hệ nghiêm túc.

"Lúc mới quen, tôi thường để ý xem anh ấy có trả lời tin nhắn nhanh không, có chủ động nhắn trước không, có tương tác với bài đăng của tôi không. Tôi nghĩ những điều đó thể hiện sự quan tâm. Nhưng khi yêu lâu hơn, tôi mới hiểu mỗi người có một cách thể hiện tình cảm khác nhau", T.M. nói.

Với T.M., trước khi xác định mối quan hệ hiện tại, cô từng cân nhắc nhiều yếu tố như tính cách, công việc, quan điểm sống.

"Tôi nghĩ chọn người yêu không thể chỉ dựa vào cảm xúc ban đầu. Nhưng đôi khi có quá nhiều tiêu chí, mình lại dễ phân vân. Mình có thể tự hỏi liệu người này đã phù hợp chưa, hay ngoài kia còn có người phù hợp hơn. Đến một lúc nào đó, tôi nhận ra không thể biết hết về một người chỉ qua vài lần gặp gỡ. Phải dành thời gian cho nhau mới biết có thực sự hòa hợp hay không", T.M. nói.

Nhìn lại gần hai năm yêu nhau, T.M. cho rằng điều khó nhất không phải là tìm được một người khiến mình rung động, mà là học cách đồng hành khi hai người có những khác biệt.

"Tôi nghĩ tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng nếu có vấn đề, cả hai có thể nói chuyện, lắng nghe và cùng tìm cách giải quyết thì tôi vẫn muốn tiếp tục. Tôi không cần một mối quan hệ lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi cần một mối quan hệ mà trong đó, cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng", T.M. nói.

Tình yêu thời nay và những thay đổi trong nhịp sống trẻ hiện đại - Ảnh 5.Tình yêu càng công khai, càng rầm rộ… càng hạnh phúc?

Chuyện tình cảm, yêu đương hoàn toàn có thể được chia sẻ trên mạng xã hội, nhưng cần có giới hạn. Một bức ảnh kỷ niệm có thể là niềm vui, song những cuộc cãi vã, chuyện riêng tư hay tổn thương lại nên được giữ ở phạm vi của hai người.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
NGỌC SANG - LÊ HUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tình yêu thời xưa rạp chiếu bóng

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất