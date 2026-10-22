Yêu quá mức không là lý do biện minh cho ghen tuông

Muốn giữ tình yêu, đừng để ghen tuông lấn át niềm tin - Ảnh do AI tạo

Sau bài Ghen tuông rồi kiểm soát: Ranh giới mong manh khiến nhiều cặp đôi 'tan tành mây khói', nhiều bạn đọc cho rằng ghen tuông là cảm xúc khó tránh trong tình yêu, nhưng còn lệ thuộc vào cách mỗi người ứng xử với cảm xúc ấy ra sao.

Lúc nào cũng căng thẳng, ai chịu nổi

Bạn đọc Lan Ngọc Lê cho rằng nhiều người thường biện minh “tại yêu quá nên mới ghen”. Theo bạn đọc này, yêu không đồng nghĩa có thể tùy ý trách móc hay giận dỗi người yêu.

“Ghen là cảm xúc của mình và phải tự học cách điều chỉnh chứ không thể bắt người yêu lúc nào cũng phải chiều theo để mình yên tâm”, bạn đọc này nói.

Cùng quan điểm, bạn đọc Xoài nói khi có điều gì đáng nghi, hai người nên thẳng thắn hỏi nhau thay vì tự suy diễn. “Nếu có chuyện gì đáng nghi thì cứ hỏi thẳng, còn chưa có gì rõ ràng thì đừng tự tưởng tượng rồi giận người ta. Sống với nhau mà lúc nào cũng căng thẳng ai chịu nổi”, bạn đọc này chia sẻ.

Bạn đọc Kha Tiệm Ly cũng cho rằng thay vì kiểm soát, các cặp đôi nên lựa chọn cách trò chuyện chân thành để xây dựng niềm tin cho cả hai.

Không phải cứ ghen là độc hại

Ở chiều ngược lại, một số bạn đọc cho rằng không nên đánh đồng mọi biểu hiện ghen tuông với sự độc hại. Cảm giác bất an đôi khi có thể xuất phát từ chính cách cư xử chưa rõ ràng của người còn lại.

Bạn đọc Ngọc Hạnh Phan cho rằng đôi khi cách cư xử mập mờ của đối phương khiến một người cảm thấy bất an. Tuy nhiên, cảm xúc ấy không nên trở thành lý do để kiểm tra điện thoại, cấm đoán bạn bè hay liên tục bắt người yêu chứng minh mình vô tội hết lần này đến lần khác.

Từ trải nghiệm cá nhân, bạn đọc Sao Xẹt kể từng có một mối tình mà người yêu liên tục đặt những câu hỏi khiến mình cảm thấy mệt mỏi.

Từ chuyện cởi trần đá bóng trước khu ký túc xá nữ, thường xuyên vào thư viện cho đến những lá thư nhận được từ bạn bè, mọi chuyện đều trở thành lý do để bị chất vấn.

Đỉnh điểm của chia tay mới lãng xẹt khi cô người yêu chê quê bồ nghèo, gia đình cũng nghèo, đông con... Bạn đọc này kết luận: "Người yêu kiểm soát quá mức khiến mình “phát chán”, không còn muốn giải thích và cuối cùng cảm thấy việc chia tay như "trút được gông xiềng” vậy".

Học cách giao tiếp văn minh khi bất đồng chính là chìa khóa giúp các cặp đôi hóa giải mâu thuẫn và giữ gìn hạnh phúc. Bạn đọc Từ Nguyên Lương

Hóa giải ghen tuông bằng trò chuyện và thấu hiểu

Bạn đọc PG Giang cho rằng mỗi người cần giữ được sự độc lập, tự chủ để cả hai cùng phát triển và đồng hành lâu dài trong tình yêu.

Cùng quan điểm đề cao sự tôn trọng, bạn đọc Tơ Lòng nhận định giữ gìn tình yêu không phải là kiểm soát đối phương mà là mang đến cho nhau cảm giác an toàn bằng sự chân thành và tôn trọng lẫn nhau.

Bạn đọc Kha cũng cho rằng ghen tuông là một phần của cảm xúc nhưng sự thấu hiểu và những ranh giới rõ ràng mới là điều giúp tình yêu bền vững.

Trong khi đó, bạn đọc Ly Bôi cho rằng khi cảm thấy bất an, thay vì trách móc hay tra hỏi, mỗi người nên mở lời chia sẻ cảm xúc thật của mình để đối phương có cơ hội thấu hiểu.

Từ góc nhìn này, một mối quan hệ lành mạnh không phải là mối quan hệ không có ghen tuông hay bất đồng. Điều quan trọng là mỗi người có thể nói về sự bất an của mình mà không biến nó thành quyền kiểm soát người kia.

Bạn đọc Bồi Tùng cũng nhấn mạnh tình yêu lành mạnh cần sự tôn trọng không gian riêng của nhau.