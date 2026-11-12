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Bắc thang lên hỏi ông trời: Tiền người yêu cũ mượn có đòi được không

tác giả
YẾN TRINH
YẾN TRINH
YẾN TRINH

Khi chia tay, những khoản 'tình phí' hoặc số tiền cho người yêu vay mượn lại trở thành món nợ khó đòi, thậm chí kéo theo những màn bóc phốt ồn ào trên mạng xã hội.

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Chuyện tiền bạc, vay mượn giữa hai người trong tình yêu đôi khi không biết giải quyết thế nào - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Lúc yêu, nhiều người sẵn sàng chi tiền cho đối phương mà chẳng tính toán, nghĩ rằng "tiền em cũng như tiền anh"... 

Chia tay, hứa trả tiền nhưng không thấy đâu

Dòng trạng thái của cô gái 20 tuổi tên M. trên một hội nhóm mới đây thu hút hơn 1.600 bình luận. Cô công khai câu chuyện với bạn trai cũ, mong muốn người này hoàn trả số tiền cô đã chi ra trong thời gian yêu nhau.

Theo chia sẻ, do yêu xa, mỗi lần đến thăm người yêu trong một tuần, cô chi hơn 20 triệu đồng. Sau đó khi cả hai có thời gian sống chung, cô tiếp tục gánh vác phần lớn chi phí sinh hoạt.

M. còn cho biết một người yêu cũ khác của bạn trai cũng từng phải tự chi trả tiền ăn uống, đi lại mỗi khi gặp nhau. 

Người này kể nhiều lần khuyên anh chàng đi làm nhưng anh không chịu, trong khi vẫn thường xuyên đặt hàng online và tiêu xài thoải mái.

Những khoản tiền được anh này hứa sẽ hoàn trả, cuối cùng đều không thấy đâu.

Hai cô gái cho rằng tổng số tiền người đàn ông này cần trả lại cho họ sau thời gian yêu nhau là gần 200 triệu đồng.

Đọc tâm sự kể trên, tài khoản Yan "kết": "Tiền này không đòi được đâu, giấy tờ cho vay mượn không có, tiền thì tự nguyện đưa". 

Một số người khuyên hai cô gái rút ra bài học, cần cân nhắc kỹ khi quyết định chi tiền cho người yêu để tránh rơi vào cảnh vừa mất tình cảm vừa thiệt thòi tài chính.

Đồng cảm, bạn Thảo cho rằng hai cô gái là người chịu thiệt trong câu chuyện. Bởi khi yêu, không phải ai cũng tính toán từng khoản tiền với đối phương, nên sự tin tưởng khiến họ đưa ra những quyết định mà sau này phải hối tiếc.

Chia sẻ câu chuyện của mình, tài khoản B. kể từng thường xuyên chi trả tiền bạc trong mối quan hệ. Đi du lịch, cô trả tiền khách sạn, đồ ăn. Ngày thường B. bỏ tiền mua quần áo, đồ dùng, có món gì ngon đều nhớ đến người yêu.

Thế nhưng sau lần cãi vã và giận nhau hai ngày, bạn trai đã có người mới. "Giờ thiếu tiền tôi mà không trả", B. bức xúc, đồng thời cho biết người cũ vẫn đang thể hiện cuộc sống hào nhoáng với cô gái khác.

Quy ra khoản nợ 120 triệu đồng, mỗi tháng đòi 1-2 triệu "cho bõ ghét"

Không chỉ trên mạng xã hội, chuyện dính líu tiền bạc sau chia tay còn khiến nhiều người vướng vào những cuộc đòi nợ kéo dài ngoài đời thực. 

Chị D.H. (29 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết suốt hai năm qua, chị nhiều lần gọi điện, nhắn tin "muốn mòn vân tay" để đòi lại khoản tiền người yêu cũ vay mượn và tiêu xài trong thời gian bên nhau.

Trong hơn hai năm yêu đương, do đối phương gặp biến cố gia đình, suy sụp tinh thần, chị H. luôn đồng hành cả về vật chất lẫn tinh thần.

Khi người yêu cần tiền trả nợ, chị không ngần ngại rút sổ tiết kiệm trước thời hạn để cho mượn. Chị còn lo từng bữa ăn, xoay xở phụ giúp người yêu khởi nghiệp với quán cà phê nhỏ.

Công việc làm ăn ổn định, người yêu đã trả lại cho chị một phần tiền. Tuy nhiên, sau đó cả hai không còn hợp nhau, thường xuyên mâu thuẫn rồi chia tay.

Điều khiến chị H. bức xúc là những khoản tiền còn lại, từ tiền vay mượn đến chi phí mua sắm phục vụ việc kinh doanh, không được người cũ chủ động nhắc đến sau khi đường ai nấy đi.

Chị H. chốt lại số tiền cần hoàn trả là 120 triệu đồng và yêu cầu đối phương tìm cách thanh toán sớm. Tuy nhiên, anh ta liên tục hứa hẹn nhưng không thực hiện đúng hẹn.

Thật ra nếu anh ta biết điều thì tôi có thể giảm nợ hoặc từ từ đưa tôi cũng được. Nhưng thái độ rất đáng ghét nên tôi phải đòi cho bằng được. Dù mỗi tháng anh ta chỉ trả 1-2 triệu đồng, có tháng trả 4-5 triệu thì tôi vẫn đòi
Chị D.H.

Đến khi chị làm căng, dọa công khai câu chuyện lên mạng xã hội và kể cho gia đình đối phương biết, anh mới bắt đầu trả tiền theo kiểu nhỏ giọt.

Có những tháng, chị liên tục nhắn tin, không còn giữ cách xưng hô anh em như trước mà chuyển sang "tao" và "mày" để đòi tiền. Kết quả, vài ngày sau chị mới nhận được một khoản thanh toán.

"Tầm này thì anh, em gì nữa. Làm sao miễn đòi lại tiền là được", chị nói.

Rút kinh nghiệm, H. cho rằng khi yêu, dù tình cảm có thắm thiết đến đâu, mỗi người vẫn nên tỉnh táo trong chuyện tiền nong. Có thể chi trả hoặc hỗ trợ người yêu khi họ gặp khó khăn, nhưng không nên mặc định nhận hết phần thiệt về mình.

- Ảnh 3.Hội độc thân ngày 11-11: Người ta săn người yêu, tôi săn sale

Nhiều người thắc mắc vì sao hội độc thân không đi tìm người yêu mà tối đến cứ ở nhà. Hóa ra, họ bận tận hưởng niềm vui săn sale ngày 11-11.

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YẾN TRINH
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    Chủ đề: tình phí đòi nợ người yêu bóc phốt vay tiền

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