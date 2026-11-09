Mối tình 10 năm vẫn chia tay như thường: Yêu lâu có đồng nghĩa với yêu bền?

Để duy trì một mối quan hệ lâu dài, cả hai cần biết tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng nhau - Ảnh do AI tạo

Sau câu chuyện Yêu nhau 8 năm, xa 4 năm, người trẻ giữ lửa tình yêu bằng cách nào? đăng trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc đã chia sẻ trải nghiệm, góc nhìn về hành trình yêu xa của mình.

Không ít ý kiến cho rằng để vượt qua khoảng cách địa lý, các cặp đôi cần xây dựng niềm tin, tôn trọng cảm xúc của nhau và chủ động vun đắp mối quan hệ.

Quan tâm quá lại hóa thành kiểm soát

Bạn đọc Li cho rằng khoảng cách địa lý dễ khiến các cặp đôi nảy sinh cảm giác bất an, từ đó dẫn đến ghen tuông và những đòi hỏi về sự quan tâm. Khi mong muốn được quan tâm dần trở thành yêu cầu phải thường xuyên kiểm soát đối phương, ranh giới giữa quan tâm và kiểm soát cũng trở nên mong manh.

Cùng đề cập đến vấn đề này, bạn đọc Gấu Bông đặt câu hỏi: "Nếu phải báo cáo lịch trình, gửi ảnh mỗi khi đi đâu mới khiến đối phương yên tâm thì đó còn là niềm tin hay đã trở thành sự kiểm soát?

Quan tâm là điều cần thiết, song nếu tình yêu chỉ tồn tại khi một người liên tục chứng minh mình vô tội thì cả hai đều rất mệt mỏi".

Bạn đọc giấu tên cũng hài hước kể lại trải nghiệm yêu xa với những lần dở khóc dở cười: "Giống tôi khi yêu xa ghê. Người yêu giận là chặn Zalo, chặn Facebook, chặn SMS. Tôi chỉ còn cách nhắn tin qua... ví MoMo".

Bên cạnh sự bất an, việc cân bằng cảm xúc và trách nhiệm trong mối quan hệ cũng là thử thách với nhiều cặp đôi. Bạn đọc Ngọc Trà cho rằng sự nhường nhịn trong tình yêu cần có giới hạn. Nếu mỗi lần xảy ra tranh cãi đều chỉ có một người chủ động làm hòa, lâu dần người ấy sẽ cảm thấy mệt mỏi và không được tôn trọng cảm xúc.

Đồng quan điểm, bạn đọc Kim Thắm chia sẻ câu chuyện yêu nhau 8 năm nhưng phải xa cách 4 năm. Theo Thắm, điều quan trọng là cả hai có thực sự muốn đồng hành cùng nhau hay không. Bởi nếu chỉ một người cố gắng, người còn lại liên tục nhẫn nhịn thì tình yêu khó có thể bền lâu.

Tin tưởng và thấu hiểu để cùng đi đường dài

Ở góc nhìn khác, bạn đọc Uyên Nhi cho rằng để duy trì một mối quan hệ lâu dài, cả hai cần biết tin tưởng, thấu hiểu và tôn trọng nhau. Đây là nền tảng giúp các cặp đôi vượt qua những thử thách khi không thể thường xuyên ở bên cạnh nhau.

Bạn đọc Công nhấn mạnh việc giữ lửa tình yêu phải là trách nhiệm của cả hai, không thể mặc định phụ nữ phải gánh vác việc chăm sóc, nấu nướng và vun vén gia đình để người đàn ông trở về cảm nhận được sự ấm áp.

"Đàn ông cũng cần tạo cho người phụ nữ cảm giác bình yên, được yêu thương và sẻ chia. Trong một mối quan hệ bình đẳng, sự hy sinh và vun đắp cần đến từ cả hai phía", Nhi nói.

Đặc biệt, bạn đọc Sao Xẹt chia sẻ câu chuyện tình yêu kéo dài gần 45 năm với nhiều năm tháng xa cách. Hai vợ chồng từng có 4 năm yêu xa, sau khi kết hôn lại tiếp tục xa nhau thêm 3 năm. Những lần gặp gỡ ngắn ngủi, lá thư tay viết vội khi thiếu giấy, lúc cạn mực, thậm chí có thư gửi đi mà chẳng nhận được hồi âm, tất cả đều trở thành ký ức khó quên.

Từ những chia sẻ của bạn đọc, có thể thấy khoảng cách địa lý chưa hẳn là rào cản khiến tình yêu tan vỡ. Điều quan trọng là cả hai có đủ tin tưởng, thấu hiểu và cùng chủ động vun đắp mối quan hệ hay không.

Yêu lâu không đồng nghĩa với yêu bền Bạn đọc Quang Quy bày tỏ có người nói yêu xa cần hy sinh, tôi đồng ý nhưng hy sinh phải có giới hạn. Không thể một người bỏ hết cơ hội học tập, công việc, bạn bè để chờ người kia. "Nếu tình yêu khiến một người phải đánh mất chính mình thì dù cuối cùng có kết hôn cũng chưa chắc đã hạnh phúc. Đi cùng nhau là cùng phát triển, không phải một người đứng lại để chờ", Quy nói. Trong khi bạn đọc Tăng Thành cho rằng yêu lâu không đồng nghĩa với yêu bền. Có những cặp quen nhau 10 năm vẫn chia tay, có những người mới quen vài năm đã xây dựng gia đình hạnh phúc. "Thời gian chỉ chứng minh hai người đã ở bên nhau bao lâu, còn có đi được đường dài hay không phải nhìn vào cách họ giải quyết vấn đề và đối xử với nhau", bạn đọc này nói.