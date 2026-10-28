Công khai tình yêu trên mạng xã hội: Đăng ảnh càng nhiều, tình cảm càng bền?

Để nuôi dưỡng tình yêu và hôn nhân, cả đôi bên cần dành cho một nửa của mình sự tôn trọng như thuở ban đầu - Ảnh minh họa: T.T.D.

Với người này, đó là cách chia sẻ niềm vui, nhưng với người khác, đôi khi giữ riêng tư mới là lựa chọn khiến họ thoải mái.

Bạn gái ít đăng ảnh chung, chàng trai từng chạnh lòng rồi học cách thấu hiểu

Chị M. (25 tuổi, ngụ phường Bảy Hiền, TP.HCM) quen bạn trai hơn 3 năm nhưng chưa từng đăng ảnh chụp chung lên mạng xã hội.

Cả hai làm cùng công ty nên chị ngại chuyện tình cảm trở thành đề tài bàn tán của đồng nghiệp. Dù thường xuyên hẹn hò, đi du lịch và chụp ảnh cùng nhau, chị vẫn không có nhu cầu chia sẻ những khoảnh khắc ấy lên mạng.

Bạn gái anh T. vẫn thường chọn cách che mặt người yêu khi chia sẻ ảnh chung trên mạng xã hội - Ảnh: NVCC

"Tôi nghĩ chuyện tình cảm là chuyện riêng của hai người, không nhất thiết phải đăng lên mạng để mọi người biết.

Tôi không thích chuyện yêu đương trở thành chủ đề bàn tán, rồi người này hỏi, người kia nhận xét.

Mỗi khi có chuyện buồn, mọi người lại hỏi han, tò mò xem chuyện gì xảy ra. Thấy vậy nên tôi rút kinh nghiệm từ những người bạn thân, chọn cách không chia sẻ chuyện tình cảm lên mạng xã hội", chị M. chia sẻ.

Bên cạnh đó, quan niệm gia đình cũng ảnh hưởng đến lựa chọn của chị. "Mẹ thường dặn tôi rằng nếu chưa cưới thì không nên đăng ảnh người yêu lên mạng nhiều, vì sau này chia tay sẽ bị đánh giá. Tôi cũng thấy hợp lý", chị nói.

Thỉnh thoảng, bạn trai cũng hỏi về việc công khai mối quan hệ nhưng vẫn tôn trọng lựa chọn của chị. Dù không đăng ảnh chung, cả hai vẫn cùng nhau dự đám cưới, gặp gỡ gia đình và bạn bè thân thiết.

Anh Hoàng Văn T. (27 tuổi, ngụ phường Bình Thạnh, TP.HCM) rất thích chụp ảnh cho người yêu và thường xuyên đăng hình chụp cùng bạn gái lên mạng xã hội. Trong khi đó, bạn gái anh hiếm khi chia sẻ ảnh chung, nếu có cũng thường che mặt anh. Điều này từng khiến T. chạnh lòng.

Thời gian đầu, cả hai nhiều lần tranh cãi vì chuyện công khai tình cảm. Tuy nhiên, khi hiểu bạn gái là người hướng nội, không muốn chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư lên Facebook, T. dần học cách thông cảm. Dù ít xuất hiện trên mạng xã hội, mối quan hệ của cả hai vẫn được gia đình và bạn bè thân thiết biết đến.

"Ban đầu mình cũng hơi buồn, tại mình đăng hình bạn gái suốt mà bạn gái thì ít khi đăng hình chung với mình. Nhưng riết rồi mình cũng quen, vì mình biết cô ấy thật lòng với mình.

Mình thấy có nhiều người công khai tình cảm rầm rộ trên mạng nhưng vẫn phản bội sau lưng, bóc phốt nhau, trong khi nhiều người bạn của mình chẳng đăng gì nhiều nhưng vẫn hết lòng với người yêu. Quan trọng là cách hai người đối xử với nhau ngoài đời, chứ không phải đăng hình nhau nhiều hay ít", T. chia sẻ.

Từ những lần không đồng tình ban đầu, T. dần nhận ra việc ít đăng ảnh chung không nhất thiết đồng nghĩa với việc đối phương thiếu chân thành. Với anh, điều quan trọng hơn là cả hai hiểu nhau, tin tưởng và tôn trọng cách mỗi người lựa chọn thể hiện tình cảm.

Chả sao, đánh dấu "danh phận" mà!

Quang Vinh (30 tuổi, ngụ TP.HCM) cho biết anh thường xuyên đăng ảnh chụp chung với bạn gái lên mạng xã hội, đồng thời không ngại đánh dấu "danh phận" trong các bài viết hay cập nhật trạng thái hẹn hò trên Facebook.

"Bình thường hai đứa đi chơi, đi ăn hay du lịch cùng nhau thì tôi hay chụp ảnh, có hình đẹp là đăng lên Facebook. Tôi cũng không ngại để mọi người biết mình có người yêu. Bạn bè vào trêu vài câu thì tôi thấy bình thường, không có gì phải giấu", Vinh nói.

Vinh cho rằng việc chia sẻ hình ảnh người yêu trên mạng xã hội đơn giản là kỷ niệm, có gì hay với tình cảm anh cũng đăng story rồi thêm nhạc tình yêu.

Anh cho biết bạn gái cũng thỉnh thoảng đăng ảnh chung trong các dịp lễ như lời anh chúc 20-10 vừa rồi. Cả hai đều thoải mái với việc công khai chuyện tình cảm trên mạng xã hội.

"Có ảnh đi chơi cùng nhau thì tôi đăng, đôi khi cũng để ảnh hai đứa làm ảnh đại diện hoặc chia sẻ lên story. Tôi thấy đó là chuyện bình thường, giống như chia sẻ những điều khác trong cuộc sống thôi.

Còn tình cảm thế nào thì vẫn phải nhìn vào cách hai đứa đối xử với nhau hằng ngày", anh chia sẻ.

Lời khuyên là bạn trẻ hãy mở lòng, tự tạo cho mình cơ hội chứ đừng đóng cửa chờ tình yêu tự đến - Ảnh minh họa: YẾN TRINH

Nghiên cứu từ Đại học Northwestern và Đại học Toronto của Emery và cộng sự (2014) với đề tài "Can you tell that I'm in a relationship? Attachment and relationship visibility on Facebook" đã tìm hiểu lý do mọi người lựa chọn công khai hoặc giữ kín chuyện tình cảm trên Facebook, đặc biệt là mối liên hệ giữa lựa chọn này với tâm lý của mỗi người trong tình yêu. Kết quả cho thấy những người thường lo lắng về tình cảm của đối phương có xu hướng muốn công khai mối quan hệ nhiều hơn. Ngược lại, những người không thích sự thân mật hoặc muốn giữ khoảng cách trong tình cảm thường ít muốn chia sẻ chuyện yêu đương lên mạng xã hội. Nghiên cứu cũng cho thấy khi cảm thấy không chắc chắn về tình cảm của người yêu, một người có thể có xu hướng đăng ảnh chung hoặc cập nhật trạng thái mối quan hệ nhiều hơn. Trong khi đó, những người có xu hướng né tránh sự thân mật và người yêu của họ thường ít công khai chuyện tình cảm hơn.

Thăm dò ý kiến Khi yêu, bạn có công khai trên mạng xã hội? Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai. Có. Không Đáp án khác