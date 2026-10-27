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Nhịp sống trẻ

Những người 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn'

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Có những người yêu bia như bướm say hoa, mất cả ngày làm việc để kiếm vài trăm ngàn đồng, nhưng chỉ cần một cuộc nhậu đã có thể tiêu hết số tiền ấy. Có những người xem việc nhậu nhẹt như là 'thời gian hạnh phúc' nhất trong ngày.

Những người 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn' - Ảnh 1.

Nhiều người cứ chiều chiều là "lên bia đi em ơi" - Ảnh: TUỔI TRẺ

Ở tuổi 47, anh N.D.T. ở Đà Nẵng đã hoàn toàn thoát khỏi gánh lo cơm áo. Làm công việc ở phòng nhân sự của một công ty đóng chân ở trung tâm thành phố, cứ tan việc, anh lại ghé quán nhậu như một thói quen.

Quẳng gánh lo đi và vui nhậu

Trong nhóm Zalo đặt tên "Lát nữa về" với 7 nhân vật cốt cán thường xuyên chén chú chén anh, mọi người bảo anh D. là nhàn hạ nhất.

Hai đứa con của anh D., đứa lớn đã vào đại học, đứa nhỏ đang học cấp 3. Đang tuổi ăn học với chi phí lớn nhưng cuộc sống của anh D. khá thoải mái vì toàn bộ chi phí này vợ anh đã lo. Từ hồi con học cấp 2 đến nay, người vợ làm chủ vựa hải sản đã có khả năng tài chính dồi dào.

Do vậy, đồng lương anh D. nhận bao nhiêu, vợ không quan tâm, anh thoải mái tiêu xài. Mấy năm nay, chịu sự tác động của AI, công ty tiết giảm nhân sự, chi phí. 

Mức lương của anh D. cũng ở mức sàn sàn bậc trung nên có đồng nào anh vui vẻ đồng ấy. Thành ra bạn bè hay chọc ghẹo: "Ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn" đến mức có tháng phải mượn tiền của vợ để "đổ xăng với mua đồ ăn".

Cứ 17 - 18h chiều, những người bạn trong nhóm "Lát nữa về" đã có mặt trong quán. Những câu chuyện về công việc, cuộc sống được kể lại, những chai bia lần lượt mở ra. Cuộc vui đôi khi chẳng cần một lý do cụ thể.

"Anh em mình cứ chiều chiều có nhau là được. Ai cũng ba thước dài hai tấc ngắn, lo chi mệt, chết có mang theo gì đâu" - anh D. hay quàng vai bá cổ động viên chiến hữu khi đã ngà ngà say.

Để hình thành được đội ngũ ăn nhậu bài bản và gắn bó lâu dài nhiều năm qua, nhóm "Lát nữa về" có tuyên ngôn rất "lành mạnh" về ăn nhậu. Mọi người nói: "Nhậu không phải vì nghiện mà đó là sở thích, mà sở thích thì phải được tôn trọng".

Tất nhiên, không ai thừa nhận mình nhậu vì nghiện bao giờ, mà chủ yếu vì chia sẻ buồn vui trong cuộc sống hoặc giải tỏa stress trong công việc. 

Những người 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn' - Ảnh 2.

Nhiều bạn trẻ có lối sống "ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn" - Ảnh minh họa AI

Tối không có men là môi "giật giật"

Dù đang ở độ tuổi lao động sung sức nhưng trông Bá Trong thiếu sức sống hơn hẳn so với bạn bè đồng trang lứa. Dù sở hữu khuôn mặt trắng, da mặt mịn của chàng trai công tử phố nhưng ánh mắt Trong lúc nào cũng rười rượi, thiếu sức sống.

Là con một trong gia đình, Trong chưa phải đối diện đầy đủ với áp lực cơm áo. Cha mẹ hỗ trợ tiền bạc, lo những khoản chi lớn trong gia đình và sẵn sàng hỗ trợ con khi cần.

Dù vậy, tiền kiếm được của Trong không phải để dành dụm cho một kế hoạch dài hạn, mà chủ yếu trang trải cho bản thân.

Khoản tiền lương mà Trong nhận được hằng tháng, anh dành phần lớn cho ăn uống, gặp gỡ bạn bè và những cuộc vui nối tiếp nhau.

Gần chục năm "yêu nhậu như bướm say hoa" kể từ thời sinh viên, Trong nói buổi tối không có men vào người là môi "giật giật".

Nếu người khác chia lương thành các khoản tiền nhà, tiền ăn, tiền tiết kiệm, tiền đầu tư thì bảng phân bổ tài chính của Trong có vẻ đơn giản hơn nhiều: một phần để sống, phần còn lại để sống vui. Mà theo cách tính của anh, cuộc sống sẽ kém vui đi đáng kể nếu thiếu bia.

Những người 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn' - Ảnh 5.

Nhiều bạn trẻ có chi phí bia rượu chiếm tỉ lệ cao trong chi phí sinh hoạt - Ảnh: TUỔI TRẺ

"Tôi thích ồn ào, đông vui. Có tí men vào nói chuyện hay hơn hẳn" - anh nói.

Nếu như bạn bè thức dậy đã tất bật xem thời gian biểu trong ngày, thì với Trong anh chỉ cần biết tối nay có ai rủ ra quán không. Lịch làm việc có thể thay đổi, kế hoạch cuối tuần có thể xê dịch, nhưng lịch gặp bạn bè bên bàn bia thì luôn có chỗ trong thời gian biểu.

Bạn bè không kham nổi lịch nhậu dày như Trong nên anh phải "xoay tua" liên tục nhiều nhóm để kín lịch. 

Cứ chiều chiều điện thoại lại "tin tin" nội dung trong nhóm Zalo: Gánh xiếc trung ương, Dũng sĩ diệt mồi, Tàu há mồm...

Đôi khi có người đùa rằng nếu các quán nhậu có chương trình khách hàng thân thiết tính theo số lần xuất hiện, Trong hẳn đã đủ điểm đổi một chiếc xe máy. Còn nếu tính theo số chai bia đã uống, không chừng anh đã có thể đề nghị các hãng bia trao tặng một danh hiệu "thần cồn".

Tất nhiên, đó chỉ là chuyện phiếm của bạn bè nói với nhau lúc mặt đã đỏ phừng. Nhưng có một điều không vui lắm là gần chục năm trôi qua, tiền lương của Trong vẫn đều đặn chuyển từ tài khoản sang những cuộc vui, trong khi những dự định dài hạn cho bản thân vẫn chưa thấy đâu.

Trong không cho rằng mình đang lãng phí tiền bạc. Với anh, đi làm đã mệt, kiếm được tiền thì phải biết hưởng thụ: "Tiền làm ra mà cứ cất mãi trong tài khoản, đến lúc già rồi mới tiêu thì vui với ai?".

Những người 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết năm trăm ngàn' - Ảnh 3.Con đi học về hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn', có đáng lo?

Con trẻ nghêu ngao câu hát "ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn" sau giờ học khiến người lớn giật mình.

TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: bia rượu Luật bia rượu uống bia ngày làm ba trăm rưỡi Đà Nẵng

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