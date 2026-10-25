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Cha mẹ 'tìm thấy' mình khi con hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn'

tác giả
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG
TRƯỜNG TRUNG

Nghe con đi học về nghêu ngao câu hát về tiền công, bia rượu, nhiều phụ huynh giật mình. Giữa những lời lo ngại và ý kiến cho rằng trẻ con hát nhạc chế vốn là chuyện bình thường, thì nhiều phụ huynh cũng giật mình khi "tìm thấy" mình trong lời hát.

Cha mẹ 'tìm thấy' mình khi con hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn' - Ảnh 2.

Cha mẹ 'tìm thấy' mình khi con hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn' - Ảnh: AI

Bài viết "Con đi học về hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn', có đáng lo?" nhận được nhiều sự quan tâm của bạn đọc.

Nhiều quan điểm liên quan câu hát nghe vui tai, dễ nhớ. Không ít phụ huynh phải dừng lại để tự hỏi con đã nghe ở đâu, vì sao lại thuộc và liệu có điều gì đáng lo đằng sau những lời ca ấy.

Con hát một câu, cha mẹ giật mình

Trên Tuổi Trẻ, nhiều bạn đọc chia sẻ họ bắt gặp con, cháu mình trong câu chuyện mà Tuổi Trẻ chia sẻ. Thậm chí có phụ huynh nhận thấy chính mình trong câu hát này.

Bạn đọc Hữu Nhân kể cháu đang học lớp 2, đi học về hát say sưa và cho biết cả lớp đều hát. Người thân không vội trách mắng mà giải thích đây là lời của người lớn, không phù hợp với trẻ em. Đồng thời khuyên cháu nên hát những bài được thầy cô dạy ở trường.

Bạn đọc Trantue cũng kể cháu mình mới 3 tuổi nhưng ngày nào cũng nghêu ngao câu hát. Ban đầu, gia đình không hiểu vì sao cháu biết bài này, sau mới phát hiện các anh chị lớp 1 trong xóm thường xuyên hát nên cháu nghe rồi bắt chước.

Những câu chuyện ấy cho thấy trẻ không nhất thiết phải chủ động tìm kiếm một nội dung trên mạng mới có thể biết đến nó. Một câu hát có thể đi từ điện thoại đến sân chơi, từ anh chị đến em nhỏ, từ một nhóm bạn đến cả lớp học.

Cha mẹ 'tìm thấy' mình khi con hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn' - Ảnh 3.

Văn hóa rượu bia quá đà gây ảnh hưởng đến sức khỏe - Ảnh minh họa: NAM TRẦN

Điều khiến một số phụ huynh lo lắng không đơn thuần là trẻ thuộc một bài nhạc chế. Họ băn khoăn về những nội dung mà trẻ đang tiếp xúc khi còn quá nhỏ, trong khi khả năng nhận biết đâu là lời đùa, đâu là điều nên học theo vẫn cần được người lớn hướng dẫn.

Không thể chỉ từ một bài hát mà kết luận trẻ đang bị ảnh hưởng tiêu cực.

Tuy nhiên, việc trẻ nghe, nhớ và hát lại những câu chữ của người lớn cũng là dịp để cha mẹ nhìn lại môi trường giao tiếp, sinh hoạt và giải trí quanh con mình.

"Có đôi khi bậc cha mẹ sẽ giật mình tìm thấy chính mình trong câu hát của con. 

Thực tế cha mẹ là tấm gương phản chiếu của con, cha mẹ chọn lối sống, lối sinh hoạt thế nào sẽ ảnh hưởng đến con hơn cả" - một bạn đọc nhận định.

Cha mẹ 'tìm thấy' mình khi con hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn' - Ảnh 4.

Tranh biếm họa 'Văn hóa nhậu' sau giờ làm trên Tuổi Trẻ

Cần hạn chế những nội dung không phù hợp

Bạn đọc Thanh Mai cho rằng trẻ chưa thể tự kiểm soát những nội dung mình tiếp nhận, vì vậy người lớn cần quan sát và hạn chế những nội dung không phù hợp trên các nền tảng trẻ sử dụng.

Bạn đọc Bích Thủy cũng lo ngại khi điện thoại ngày càng phổ biến với trẻ em, việc tiếp xúc với những nội dung không phù hợp có thể khó tránh khỏi.

Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng không nên quá lo lắng, bởi nhạc chế vốn không phải hiện tượng mới. 

Bạn đọc Don Luciano nhắc lại rằng thời chưa có điện thoại và mạng xã hội, trẻ em vẫn thuộc lòng những câu nhạc chế. 

Theo người này, trẻ hát cho vui không có nghĩa sẽ làm theo nội dung bài hát.

Những ý kiến này gợi ra một thực tế: trẻ em vốn có xu hướng bắt chước những gì nghe được. 

Một câu hát có thể chỉ là trò vui nhất thời, không nhất thiết phản ánh đầy đủ suy nghĩ hay cách hành xử của trẻ.

Bạn đọc Lê Minh Gia Mẫn cũng cho rằng nhạc chế là loại hình bình dân, dễ nghe, dễ thuộc và dễ quên. Những câu hát nghịch ngợm từng xuất hiện trong tuổi thơ của nhiều thế hệ, vì vậy không nên vội xem trẻ hát nhạc chế là biểu hiện của sự thiếu văn hóa.

Bạn đọc Hoa Biển kể: "Con mình từng hát nhạc chế từ nhỏ. Người mẹ đã giải thích để con hiểu, sau đó trẻ không hát những câu ấy nữa".

Cha mẹ 'tìm thấy' mình khi con hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn' - Ảnh 5.Con đi học về hát 'ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn', có đáng lo?

Con trẻ nghêu ngao câu hát "ngày làm ba trăm rưỡi, uống bia hết hai trăm ngàn" sau giờ học khiến người lớn giật mình.

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TRƯỜNG TRUNG
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    Chủ đề: ngày làm ba trăm rưỡi nhạc chế tuổi trẻ uống bia văn hóa nhậu

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