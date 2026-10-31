Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Mạng xã hội đầy ảnh tình yêu, ai biết phía sau là hạnh phúc hay nước mắt?

tác giả
LÊ HUY
và 1 tác giả khác
LÊ HUY
LÊ HUY
NGỌC SANG
NGỌC SANG

Một tấm ảnh tình tứ, một dòng trạng thái ngọt ngào hay một lời công khai trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tình yêu.

Mạng xã hội và tình yêu: Hạnh phúc hay nước mắt trong nhịp sống trẻ năm 2026 - Ảnh 1.

Với nhiều người, đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội là cách chia sẻ niềm vui và đánh dấu danh phận.

Thế nhưng, liệu tình yêu có cần được chứng minh bằng những lượt tương tác, hay chỉ cần sự quan tâm và chân thành ngoài đời thực?

Bài viết Công khai tình yêu trên mạng xã hội: Đăng ảnh càng nhiều, tình cảm càng bền? để lại nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Yêu nhau, ai chẳng muốn được công khai?

Với nhiều người, đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội là cách chia sẻ niềm vui và đánh dấu danh phận.

Bạn đọc Minh Hoàng cho biết bản thân cũng thích công khai tình cảm trên mạng xã hội vì cảm thấy vui khi chia sẻ những khoảnh khắc bên người yêu. Đăng ảnh không đơn thuần là để người khác nhìn thấy mà còn là một cách lưu giữ niềm vui trong tình yêu.

Cùng nhìn nhận việc công khai tình cảm là nhu cầu bình thường, bạn đọc Phong cho rằng nhiều người đăng ảnh người yêu vì mong muốn được công nhận và trân trọng. 

Tuy nhiên, không nên xem những bài đăng hay lượt tương tác là thước đo giá trị của bản thân trong mối quan hệ.

"Tình cảm mà cứ phụ thuộc vào một bài đăng hay vài lượt tương tác thì dễ sinh chuyện lắm", Phong chia sẻ.

Bạn đọc Long Vũ nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc giữ gìn quyền riêng tư và cố tình che giấu mối quan hệ. Theo Long Vũ, nếu hai người đã yêu nhau lâu dài nhưng một bên nhất quyết không muốn ai biết đến sự tồn tại của người còn lại thì cần xem xét nguyên nhân.

"Riêng tư là một chuyện, còn giấu người yêu để bên ngoài vẫn tỏ ra độc thân lại là chuyện khác", Long Vũ bày tỏ.

Trong khi đó, bạn đọc Thảo cho rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc có đăng ảnh người yêu hay không, mà ở ý nghĩa mỗi người dành cho hành động ấy. Đăng ảnh có thể chỉ là thói quen; với người khác, đó lại là cách thể hiện sự trân trọng. Vì vậy, không nên áp đặt một quan điểm chung cho tất cả các cặp đôi.

Đừng vội ghen tị với những cặp đôi suốt ngày khoe ảnh ngọt ngào trên mạng

Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng tình yêu không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hình ảnh công khai trên mạng xã hội.

Bạn đọc Vân Anh nói không phản đối việc đăng ảnh người yêu, nhưng đăng gì cũng nên hỏi ý kiến đối phương. Có người không thích hình ảnh cá nhân bị chia sẻ công khai, có người ngại đồng nghiệp hoặc gia đình bàn tán.

"Yêu nhau không có nghĩa là mình được quyền đưa mọi chuyện của người kia lên mạng. Tôn trọng nhau từ những chuyện nhỏ như vậy mới quan trọng", cô nói.

Còn bạn đọc Thịnh Công bày tỏ có một điều anh thấy đúng là trên mạng nhìn vào chẳng biết cặp nào hạnh phúc thật. Người ta chỉ đăng những lúc vui vẻ, chứ ai đăng cảnh cãi nhau, giận dỗi hay những ngày chán nhau đâu.

"Vì vậy nhìn ảnh người khác rồi so sánh với tình yêu của mình là rất vô nghĩa. Mình đâu biết phía sau những tấm ảnh đó là gì", Công nói.

Trong khi bạn đọc Thảo Vy nói đăng ảnh nhiều không có nghĩa là yêu bền. 

"Tôi từng thấy có cặp ngày nào cũng đăng ảnh tình tứ, vài tháng sau chia tay vẫn bóc phốt nhau như thường.

Cũng có người yêu nhau cả chục năm chẳng đăng gì mấy mà vẫn sống với nhau tử tế. Cuối cùng vẫn là cách đối xử với nhau ngoài đời thôi", Thảo Vy nói.

Còn bạn đọc Sao Xẹt ủng hộ việc tình cảm đôi lứa cần kín đáo. Chỉ giữ riêng cho 2 người bởi tình yêu không phải món hàng để khoe.

"Thói đời sẵn đố kỵ, ghen ăn tức ở. Mình hạnh phúc, người ta tị hiềm. Mình trục trặc, bất hạnh, người ta bõ hờn. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", bạn đọc này nói.

Mạng xã hội và tình yêu: Hạnh phúc hay nước mắt trong nhịp sống trẻ năm 2026 - Ảnh 4.Yêu nhau 8 năm, xa 4 năm, người trẻ giữ lửa tình yêu bằng cách nào?

Tình yêu lành mạnh được vun đắp từ sự quan tâm, tôn trọng, thấu hiểu và nỗ lực của cả hai.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
LÊ HUY - NGỌC SANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tình yêu công khai Hạnh phúc mạng xã hội

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất