Mạng xã hội đầy ảnh tình yêu, ai biết phía sau là hạnh phúc hay nước mắt?

Với nhiều người, đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội là cách chia sẻ niềm vui và đánh dấu danh phận.

Thế nhưng, liệu tình yêu có cần được chứng minh bằng những lượt tương tác, hay chỉ cần sự quan tâm và chân thành ngoài đời thực?

Bài viết Công khai tình yêu trên mạng xã hội: Đăng ảnh càng nhiều, tình cảm càng bền? để lại nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Yêu nhau, ai chẳng muốn được công khai?

Với nhiều người, đăng ảnh người yêu lên mạng xã hội là cách chia sẻ niềm vui và đánh dấu danh phận.

Bạn đọc Minh Hoàng cho biết bản thân cũng thích công khai tình cảm trên mạng xã hội vì cảm thấy vui khi chia sẻ những khoảnh khắc bên người yêu. Đăng ảnh không đơn thuần là để người khác nhìn thấy mà còn là một cách lưu giữ niềm vui trong tình yêu.

Cùng nhìn nhận việc công khai tình cảm là nhu cầu bình thường, bạn đọc Phong cho rằng nhiều người đăng ảnh người yêu vì mong muốn được công nhận và trân trọng.

Tuy nhiên, không nên xem những bài đăng hay lượt tương tác là thước đo giá trị của bản thân trong mối quan hệ.

"Tình cảm mà cứ phụ thuộc vào một bài đăng hay vài lượt tương tác thì dễ sinh chuyện lắm", Phong chia sẻ.

Bạn đọc Long Vũ nhấn mạnh sự khác biệt giữa việc giữ gìn quyền riêng tư và cố tình che giấu mối quan hệ. Theo Long Vũ, nếu hai người đã yêu nhau lâu dài nhưng một bên nhất quyết không muốn ai biết đến sự tồn tại của người còn lại thì cần xem xét nguyên nhân.

"Riêng tư là một chuyện, còn giấu người yêu để bên ngoài vẫn tỏ ra độc thân lại là chuyện khác", Long Vũ bày tỏ.

Trong khi đó, bạn đọc Thảo cho rằng vấn đề không nằm hoàn toàn ở việc có đăng ảnh người yêu hay không, mà ở ý nghĩa mỗi người dành cho hành động ấy. Đăng ảnh có thể chỉ là thói quen; với người khác, đó lại là cách thể hiện sự trân trọng. Vì vậy, không nên áp đặt một quan điểm chung cho tất cả các cặp đôi.

Đừng vội ghen tị với những cặp đôi suốt ngày khoe ảnh ngọt ngào trên mạng

Ở chiều ngược lại, nhiều bạn đọc cho rằng tình yêu không nhất thiết phải được thể hiện bằng những hình ảnh công khai trên mạng xã hội.

Bạn đọc Vân Anh nói không phản đối việc đăng ảnh người yêu, nhưng đăng gì cũng nên hỏi ý kiến đối phương. Có người không thích hình ảnh cá nhân bị chia sẻ công khai, có người ngại đồng nghiệp hoặc gia đình bàn tán.

"Yêu nhau không có nghĩa là mình được quyền đưa mọi chuyện của người kia lên mạng. Tôn trọng nhau từ những chuyện nhỏ như vậy mới quan trọng", cô nói.

Còn bạn đọc Thịnh Công bày tỏ có một điều anh thấy đúng là trên mạng nhìn vào chẳng biết cặp nào hạnh phúc thật. Người ta chỉ đăng những lúc vui vẻ, chứ ai đăng cảnh cãi nhau, giận dỗi hay những ngày chán nhau đâu.

"Vì vậy nhìn ảnh người khác rồi so sánh với tình yêu của mình là rất vô nghĩa. Mình đâu biết phía sau những tấm ảnh đó là gì", Công nói.

Trong khi bạn đọc Thảo Vy nói đăng ảnh nhiều không có nghĩa là yêu bền.

"Tôi từng thấy có cặp ngày nào cũng đăng ảnh tình tứ, vài tháng sau chia tay vẫn bóc phốt nhau như thường.

Cũng có người yêu nhau cả chục năm chẳng đăng gì mấy mà vẫn sống với nhau tử tế. Cuối cùng vẫn là cách đối xử với nhau ngoài đời thôi", Thảo Vy nói.

Còn bạn đọc Sao Xẹt ủng hộ việc tình cảm đôi lứa cần kín đáo. Chỉ giữ riêng cho 2 người bởi tình yêu không phải món hàng để khoe.

"Thói đời sẵn đố kỵ, ghen ăn tức ở. Mình hạnh phúc, người ta tị hiềm. Mình trục trặc, bất hạnh, người ta bõ hờn. Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen", bạn đọc này nói.