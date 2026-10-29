Yêu nhau 8 năm, xa 4 năm, người trẻ giữ lửa tình yêu bằng cách nào?

Với người trẻ, một mối quan hệ bền vững là khi mỗi người cảm nhận được sự yêu thương, có không gian phát triển bản thân, biết sẻ chia trách nhiệm, cùng nhau vượt qua bất đồng và trưởng thành trong hành trình yêu.

Tình yêu bền vững bắt đầu từ những điều nhỏ bé

Trần Mỹ Ý (24 tuổi), sống tại Frankfurt (Đức), khoe tin vui vừa kết hôn sau hành trình yêu xa kéo dài bốn năm, từ khi còn học đại học. Thời điểm ấy, bạn trai Ý sống tại Đức, còn cô học tại TP.HCM.

Khoảng cách địa lý và chênh lệch múi giờ khiến cả hai khó chia sẻ chuyện thường ngày. Mỗi năm chỉ gặp nhau dịp Tết, Mỹ Ý đôi lúc tủi thân, dẫn đến giận hờn và nhiều lần chia tay rồi quay lại.

"Yêu xa không dễ, nhưng sau mỗi lần cãi vã, tụi mình lại hiểu nhau hơn. Anh chủ động xin lỗi, mình học cách tha thứ và cả hai cùng hạ cái tôi, tin tưởng, vun đắp cho mối quan hệ", Mỹ Ý chia sẻ.

Sau thời gian yêu xa, Ý sang Đức sống cùng bạn trai khoảng nửa năm để chuẩn bị cho hôn nhân. Từ việc chủ yếu trò chuyện qua điện thoại, cả hai bắt đầu chia sẻ sinh hoạt thường ngày, thích nghi với thói quen và nếp sống của nhau.

Mỹ Ý cùng chồng hạnh phúc sau hành trình yêu xa, dần thấu hiểu và vun đắp tình cảm để đi đến hôn nhân - Ảnh: NVCC

Sau giờ làm, bạn trai trở về nhà lúc nào cũng mua hoa tặng chị, chỉ chị học tiếng Đức và đưa chị đi du lịch, trải nghiệm những điều mới mẻ mà trước giờ Ý chưa có cơ hội khám phá. Dù bận rộn, anh vẫn san sẻ việc nhà, hỏi han về một ngày của chị và để ý, chăm sóc khi chị mệt mỏi.

"Mình cũng học nấu ăn để chuẩn bị những món ngon cho anh. Mình mong mỗi khi anh trở về nhà sau những áp lực bên ngoài, anh luôn có một bữa cơm ngon canh nóng chờ sẵn. Mình nghĩ chính những điều nhỏ bé ấy sẽ giúp tình cảm của cả hai ngày càng gắn bó hơn", Mỹ Ý chia sẻ.

Qua những lần giận hờn, cả hai dần học cách thẳng thắn chia sẻ điều chưa hài lòng, đặt mình vào vị trí của đối phương, cùng sẻ chia trách nhiệm và chấp nhận khác biệt để hướng đến một gia đình hạnh phúc.

Chủ động quan tâm, nhường nhịn để giữ gìn tình cảm

Đỗ Duy Tiến (25 tuổi, ngụ phường Thủ Đức, TP.HCM) cho biết bí quyết giữ gìn tình yêu của anh nằm ở sự chủ động quan tâm và cùng nhau giải quyết mâu thuẫn. Trong tám năm yêu nhau, cả hai có bốn năm yêu xa khi học đại học, Tiến học tại TP.HCM, còn bạn gái học ở Đắk Lắk.

Dù không thể thường xuyên ở cạnh người yêu, Tiến vẫn cố gắng có mặt trong những dịp quan trọng. Anh thường mua quà, tặng hoa vào các ngày lễ, có lần Tiến bí mật chạy xe máy từ TP.HCM lên Đắk Lắk mua bánh kem đón sinh nhật cùng bạn gái.

"Cuối tuần, mình thường chạy xe lên Đắk Lắk từ tối thứ bảy, chiều chủ nhật lại về TP.HCM. Mình tranh thủ phụ bạn gái dọn dẹp, đưa bạn ấy đi ăn, mua sắm, xem phim để bù đắp thời gian xa nhau. Quan trọng là để bạn ấy cảm nhận được mình luôn quan tâm và sẵn sàng ở bên khi cần", Tiến chia sẻ.

Duy Tiến cùng bạn gái vun đắp tình yêu qua tám năm bên nhau, học cách thấu hiểu, sẻ chia và cùng vượt qua những bất đồng - Ảnh: NGỌC SANG

Trong thời gian yêu xa, bạn gái đôi khi cảm thấy bất an và ghen. Để người yêu yên tâm, Tiến chủ động chia sẻ lịch trình, gửi ảnh khi đi đâu và duy trì các cuộc gọi video. Cả hai còn gọi điện cùng học bài, học tiếng Anh, chia sẻ chuyện trong ngày và động viên nhau phát triển bản thân.

Tuy nhiên, những bất đồng vẫn khó tránh khỏi, mỗi khi giận nhau, bạn gái thường chặn liên lạc trên mạng xã hội. Tiến tìm cách liên lạc qua email để xin lỗi, dỗ dành người yêu. Có lần, anh đặt giao nhanh một cốc trà sữa cỡ lớn kèm lời xin lỗi chân thành, mong cả hai sớm làm hòa.

"Khi cãi nhau, nếu cứ chờ đối phương xin lỗi trước, chuyện nhỏ cũng dễ kéo dài. Mình thường chủ động làm hòa, cùng nhau nói rõ vấn đề và tìm hiểu nguyên nhân để cả hai thay đổi, tránh lặp lại những mâu thuẫn tương tự", Tiến chia sẻ.

Dần dần, bạn gái Tiến cũng thay đổi, không còn ghen tuông quá mức như trước. Thay vì chặn liên lạc hay xóa kết bạn mỗi khi giận dỗi, cả hai cởi mở hơn, chủ động trò chuyện và cùng tháo gỡ khúc mắc.

Với Tiến, nhường nhịn không đồng nghĩa với việc luôn nhận phần thiệt về mình, mà là biết lắng nghe, chủ động nhận trách nhiệm khi cần và cùng người yêu giải quyết bất đồng.

"Để một mối quan hệ bền vững, tình yêu cần đi cùng sự thấu hiểu, tôn trọng và nỗ lực từ cả hai phía", Tiến tâm sự.

Giữ lửa tình yêu từ những điều giản dị thường ngày Tường Vy (24 tuổi, TP.HCM) đã có ba năm gắn bó với bạn trai. Với Vy, hạnh phúc không nằm ở những món quà đắt tiền hay buổi hẹn hò xa hoa, mà đến từ những hành động giản dị trong cuộc sống thường ngày. Sau mỗi ngày làm việc, bạn trai Vy thường nhắn tin hỏi cô có mệt không, công việc hôm nay thế nào. Anh nhớ cô không thích ăn hành, biết cô thường đau đầu khi thiếu ngủ và đôi khi chuẩn bị sẵn món ăn cô yêu thích. Những điều nhỏ ấy khiến Vy cảm thấy mình luôn được quan tâm, ngay cả khi cả hai không ở cạnh nhau. Khi chuyển sang sống cùng nhau, họ chủ động chia sẻ việc nhà: người nấu cơm, người rửa bát, ai về sớm hơn sẽ làm trước. Những hôm công việc căng thẳng, cả hai vẫn cố gắng dành thời gian ăn cơm và kể cho nhau nghe chuyện trong ngày. Vy kể, hai người cũng từng xảy ra bất đồng, nhất là khi ai cũng mệt mỏi. Thay vì im lặng hay trách móc, họ học cách nói rõ cảm xúc và cùng tìm hướng giải quyết. “Trước đây, mình nghĩ yêu nhau phải có những điều thật đặc biệt. Nhưng khi mệt, việc anh ấy chủ động làm hết việc nhà để mình nghỉ ngơi còn khiến mình cảm động hơn nhiều”, cô chia sẻ.