Chia tay nhưng vẫn giữ tình bạn, đi nhậu, đi chơi, có nên chăng?

Sau chia tay, ranh giới giữa tình bạn và tình yêu nên được xác định rõ ràng - Ảnh minh họa: NGỌC SANG

Ranh giới giữa tình bạn và những cảm xúc còn sót lại đôi khi không dễ xác định. Vậy sau khi chia tay, có nên tiếp tục làm bạn với người yêu cũ?

Phe chia tay nhưng vẫn đi chơi vì... chung nhóm

Nguyễn Thanh Nga (22 tuổi, phường Bàn Cờ, TP.HCM) từng có mối tình kéo dài hai năm. Trước khi yêu nhau, Nga và bạn trai cũ đã là bạn thân, đồng thời có chung nhóm bạn. Vì vậy, sau chia tay, cả hai vẫn giữ liên lạc và thỉnh thoảng gặp nhau trong những buổi tụ tập.

"Trước đây tụi mình đã là bạn thân rồi mới yêu nhau, lại có chung nhóm bạn nữa nên sau khi chia tay, cả hai vẫn gặp nhau bình thường. Tụi mình vẫn đi chơi karaoke, đi nhậu hay đi tiệc cùng nhóm bạn, nhưng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi.

Hiện tại, chưa ai có người yêu mới nên việc trò chuyện hay tương tác cũng khá thoải mái, không có cảm giác quá gượng gạo", Nga chia sẻ.

Với Nga, việc tiếp tục làm bạn không đồng nghĩa với việc cả hai còn cơ hội quay lại. Điều quan trọng là phải nhìn nhận mối quan hệ hiện tại một cách rõ ràng, tránh để những hành động quan tâm quen thuộc khiến đối phương hiểu lầm hoặc nuôi hy vọng.

"Ban đầu, mình nghĩ khó có thể làm bạn với người yêu cũ ngay sau chia tay vì vẫn còn tình cảm, đôi lúc còn hy vọng hàn gắn. Vì vậy, mình cần thời gian và không gian riêng để ổn định cảm xúc, chấp nhận việc hai đứa không còn yêu nhau.

Khi bản thân đã bình tâm và thực sự sẵn sàng, mình mới tiếp tục làm bạn với người cũ", Nga bày tỏ.

"Theo mình, làm bạn sau chia tay cũng cần có những giới hạn nhất định, nhất là khi một trong hai đã có người yêu mới. Tụi mình vẫn có thể đi chơi cùng nhóm bạn chung, nhưng cần biết giữ khoảng cách, chẳng hạn như ngồi cách xa nhau một chút, hạn chế những tương tác thân mật.

Quan trọng là phải tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, tránh để người mới hiểu lầm hoặc cảm thấy không thoải mái", Nga tâm sự.

Phe chia tay rồi thì đừng gặp lại!

T.M. (20 tuổi, TP.HCM) cho biết cô không có ý định làm bạn với người yêu cũ sau khi chia tay. Với cô, khi một mối quan hệ tình cảm đã kết thúc, việc tiếp tục gặp gỡ hay giữ liên lạc là điều không cần thiết, nhất là khi những cảm xúc dành cho đối phương đã thay đổi.

"Chia tay rồi, mình không muốn gặp lại, càng không muốn làm bạn. Đã là người yêu cũ thì cứ để mọi thứ kết thúc ở đó", T.M. chia sẻ.

Theo T.M., lý do cô không muốn làm bạn với người cũ là bởi tình cảm và cách nhìn nhận đối phương sau chia tay không còn như trước. Khi đã trải qua những mâu thuẫn và quyết định chia tay, cô không muốn tiếp tục duy trì một mối quan hệ khiến bản thân phải nhớ lại chuyện cũ.

"Mình nghĩ đã chia tay thì mỗi người nên có cuộc sống riêng. Nếu cứ tiếp tục làm bạn, đôi khi lại phải quan tâm xem người kia đang làm gì, quen ai, sống thế nào. Mình không muốn bận tâm đến những chuyện đó nữa", cô nói.

T.M. thừa nhận sau chia tay, cô có cảm giác ghét người yêu cũ và không muốn đối phương xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Chia tay rồi thì đừng gặp lại, không làm bạn chỉ muốn một mình - Ảnh minh họa: Q.ĐỊNH

Quyết định hàn gắn sau thời gian làm bạn Yêu nhau nhiều năm, N.T. (33 tuổi, TP.HCM) và Q.V. (36 tuổi) từng có khoảng thời gian gắn bó sâu đậm. Tuy nhiên, những khác biệt trong quan điểm sống khiến cả hai quyết định chia tay. Khi tình yêu không còn đủ để dung hòa những bất đồng, họ chọn dừng lại thay vì tiếp tục làm tổn thương nhau. Dẫu vậy, sau chia tay, cả hai không hoàn toàn cắt đứt liên lạc mà vẫn lựa chọn làm bạn. Khoảng thời gian không còn là người yêu giúp cả hai có cơ hội nhìn lại mối quan hệ, hiểu rõ hơn về bản thân và những điều từng khiến họ xa cách. Thay vì cố gắng níu kéo khi chưa sẵn sàng, họ học cách đối diện với những khác biệt bằng một tâm thế bình tĩnh hơn. Từ tình bạn, sự thấu hiểu và gắn kết dần được vun đắp trở lại. Cuối cùng, cả hai quyết định hàn gắn tình cảm và chuẩn bị đám cưới.

Theo khảo sát của YouGov về các mối quan hệ được công bố vào tháng 8-2026, 28% người Anh từng trải qua chia tay cho biết họ vẫn làm bạn với ít nhất một người yêu cũ. Trong khi đó, 50% cảm thấy không thoải mái nếu người yêu hiện tại vẫn giữ quan hệ bạn bè với người cũ.