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Hội độc thân ngày 11-11: Người ta săn người yêu, tôi săn sale

tác giả
LÊ HUY
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LÊ HUY
LÊ HUY
YẾN TRINH
YẾN TRINH

Nhiều người thắc mắc vì sao hội độc thân không đi tìm người yêu mà tối đến cứ ở nhà. Hóa ra, họ bận tận hưởng niềm vui săn sale ngày 11-11.

Không chốt được bồ thì chốt đơn: Hội độc thân hả hê với ‘combo’ độc thân săn sale giá rẻ ngày 11-11 - Ảnh 1.

Hội độc thân săn sale nhiệt tình ngày 11-11, cũng là Ngày Quốc tế Độc thân - Ảnh: YẾN TRINH

Ngày 11-11 vừa là Ngày Quốc tế Độc thân, vừa là dịp săn sale lớn trong tháng. Vì thế, thay vì hẹn hò, nhiều người độc thân chọn ở nhà, cơm nước xong xuôi rồi canh giờ chốt đơn.

Canh sale từ tối, chốt đơn quên chuyện "ế"

Đã độc thân một năm nay, những ngày đôi hay dịp giảm giá luôn khiến Kiều Phương (28 tuổi, nhân viên văn phòng tại TP.HCM) háo hức. Từ vài ngày trước, cô đã đưa vào giỏ hàng những món cần mua như giày thể thao, ốp lưng điện thoại, nước hoa...

Với Phương, Ngày Quốc tế Độc thân không có gì quá đặc biệt vì cô đã độc thân khá lâu. Cô vẫn đi làm, mua cơm về phòng ăn rồi dành thời gian rảnh để canh các món giảm giá.

Bí quyết săn sale của Phương là bắt đầu từ tối 10-11, trước ngày chính thức. Theo cô, nhiều nhãn hàng đã triển khai chương trình giảm giá từ sớm, thường kéo dài ba ngày hoặc hơn.

"Tôi thường xem livestream trên một kênh thương mại điện tử rồi chốt đơn để được khuyến mãi thêm, chứ ít khi xem livestream của các 'chiến thần' KOL", Phương kể.

Cô còn thường xuyên lướt các video ngắn giới thiệu sản phẩm trên sàn thương mại điện tử để tìm mã giảm giá. Khi áp mã, Phương có thể nhận thêm điểm thưởng và đổi thành tiền giảm giá cho đơn hàng.

"Chẳng hạn, cây son giá 700.000-800.000 đồng có thể chỉ còn hơn 500.000 đồng vào ngày siêu sale. Không phải cứ săn trên livestream là có giá hời nhất đâu", cô nói.

Có những món chưa cần dùng ngay nhưng Phương vẫn tranh thủ mua khi giảm giá. Dầu gội, sữa tắm còn gần đầy chai cũng được cô cho vào giỏ vì "trước sau gì cũng xài".

Người ta săn người yêu, mình độc thân thì mình săn sale

Đi chùa cầu duyên, ăn chè đậu đỏ, làm mọi cách để có bồ… nhưng Trà My (20 tuổi, TP.HCM) vẫn "độc thân toàn tập".

Đúng 0h ngày 11-11, My bắt đầu lướt sàn thương mại điện tử để chốt hàng chục món đồ đã nằm trong giỏ suốt nhiều ngày. Với cô, Ngày Độc thân không phải dịp để chạnh lòng vì chưa có người yêu, mà là cơ hội tự thưởng cho mình bằng một buổi săn sale từ tối đến khuya.

Ngày Độc thân 11-11 (Singles’ Day hoặc Double 11) là ngày của những người chưa kết hôn (độc thân), được biểu trưng bằng bốn chữ số 1 đứng cạnh nhau, tượng trưng cho những cá nhân độc lập, riêng biệt.

Ngày lễ này được cho là bắt nguồn từ năm 1993 tại Đại học Nam Kinh (Trung Quốc), khi một nhóm sinh viên khởi xướng các hoạt động kỷ niệm dành cho người độc thân.

Ban đầu, sự kiện mang ý nghĩa phản bác những quan niệm tiêu cực về việc chưa có người yêu hoặc chưa kết hôn, đồng thời khuyến khích giới trẻ nhìn nhận cuộc sống độc thân theo hướng tích cực, tận hưởng sự tự do, chủ động tìm kiếm niềm vui và yêu thương bản thân.

Trà My cho biết, năm nay cô đã lên danh sách những món đồ cần mua từ trước, trong đó có một đôi giày thể thao, vài bộ quần áo đi làm, mỹ phẩm chăm sóc da và một chiếc máy sấy tóc đã định thay mới từ lâu.

Thay vì đợi đến đúng ngày 11-11 mới tìm kiếm sản phẩm, My thường tranh thủ những ngày trước đó để xem đánh giá của người mua, so sánh giá giữa các gian hàng, theo dõi mức giá và lưu sẵn những món đồ ưng ý vào giỏ hàng.

"Có những món tôi để trong giỏ gần cả tháng, không phải cứ thấy giảm giá là mua ngay. 

Tôi thường chụp lại giá trước đó, xem cửa hàng có uy tín không, đọc bình luận của người mua rồi chờ ngày sale để áp thêm mã giảm giá.

Có khi món đồ giảm chưa nhiều nhưng cộng thêm mã của sàn, mã của shop và miễn phí vận chuyển thì tổng tiền tiết kiệm được cũng khá đáng kể", My kể.

Những cách hội độc thân tận hưởng thời gian một mình

Làm việc nhà: Dọn dẹp, nấu nướng, giặt giũ... Có thể vừa làm vừa nghe nhạc hoặc podcast. Công việc giúp vận động, giải phóng năng lượng và thư giãn tinh thần.

Tự rủ mình đi ăn, đi cà phê: Không cần chờ ai rảnh, thích là đi. Chỉ đôi khi hơi chạnh lòng khi nhân viên hỏi: "Anh, chị đi mấy người?".

Nằm xem phim tình cảm: Thấy nhân vật yêu nhau thì cười tủm tỉm, đến cảnh chia tay lại tự nhủ độc thân vẫn là chân ái.

Chăm sóc thú cưng: Đi làm về có chú mèo, chú chó chờ sẵn ở cửa cũng đủ thấy ấm lòng, dù chúng mừng chủ hay chỉ mong đến giờ ăn.

Không chốt được bồ thì chốt đơn: Hội độc thân hả hê với ‘combo’ độc thân săn sale giá rẻ ngày 11-11 - Ảnh 3.Ngày đôi 11-11: Sale ngập tràn, cuộc đua giành khách thêm nóng

Ngay từ 0h ngày 11-11, hàng chục ngàn người đã theo dõi các phiên livestream săn mã giảm giá. Không chỉ mỹ phẩm, thời trang, nhiều thiết bị điện tử, gia dụng cũng được chào bán với mức giảm hàng triệu đồng.

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LÊ HUY - YẾN TRINH
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    Chủ đề: Săn sale độc thân 11-11

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