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4 điều cuộc sống độc thân mà hội 'có trâu có cọc' mong nhớ mãi

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BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Độc thân có thể cô đơn, nhưng khi bước vào một mối quan hệ, bạn có thể nhận ra việc ở một mình cũng mang lại những cảm giác dễ chịu riêng.

4 điều về cuộc sống độc thân khiến bạn nhớ mãi khi yêu - Ảnh 1.

Những mối quan hệ lành mạnh nhất luôn dành đủ không gian để cả hai vẫn được là chính mình - Ảnh: AI

Bạn vẫn có thể hạnh phúc, gắn bó sâu sắc với nửa kia, nhưng đôi khi vẫn nhớ cảm giác tự do thời độc thân mà trước đây bạn chưa từng để tâm.

Lập kế hoạch không cần hỏi ý kiến ai

Bạn có thể quyết định vào lúc 20h rằng mình muốn gặp một người bạn, gọi đồ ăn, chạy xe đi đâu đó, hoặc đơn giản là ở lì trong phòng suốt buổi tối.

Khi bước vào một mối quan hệ, ngay cả những kế hoạch đơn giản cũng có thể cần trao đổi. Bạn bắt đầu nghĩ đến lịch trình của đối phương, liệu người ấy có cảm thấy bị bỏ rơi hay không, hoặc mình có nên báo trước hay không. Điều này không nhất thiết có nghĩa là bạn bị kiểm soát, mà chỉ là cuộc sống của hai người đang dần đan xen vào nhau.

Có thời gian hoàn toàn dành riêng cho bản thân

Có đôi, một buổi tối không có ai chờ bạn trả lời tin nhắn trở nên thật "xa xỉ". Ngày trước, bạn có thể cất điện thoại sang một bên, xem đi xem lại một bộ phim suốt ba tiếng, đi ngủ sớm hoặc dành trọn ngày chủ nhật mà chẳng làm gì cả.

Khi bắt đầu hẹn hò, chiếc điện thoại có thể âm thầm gắn liền với "trách nhiệm" trong mối quan hệ. Ngay cả khi đối phương không yêu cầu bạn chú ý đến họ, bạn vẫn có thể cảm thấy mình nên dành thời gian và sự quan tâm cho người ấy bằng cách gửi đi một tin nhắn hỏi thăm.

Không phải giải thích mình đang thế nào

Khi còn độc thân, tâm trạng tồi tệ đơn giản chỉ là tâm trạng tồi tệ. Bạn không phải lúc nào cũng cần giải thích tại sao mình im lặng, cần không gian riêng hay đột nhiên cảm thấy khó chịu vì điều gì đó.

Tuy nhiên, khi có đôi có cặp, sự im lặng của bạn có thể ảnh hưởng đến người khác. Đối phương có thể tự hỏi liệu họ đã làm gì sai hay không. Và thế là bạn phải giải thích những cảm xúc mà chính mình vẫn đang cố gắng tìm hiểu.

Có một thế giới nhỏ của riêng mình

Từng có khoảng thời gian cuối tuần hoàn toàn thuộc về bạn. Bạn bè, sở thích, những quán cà phê yêu thích, các cuộc trò chuyện đêm khuya và những thói quen riêng tư tạo nên một thế giới không cần sự hiện diện của bất kỳ ai khác.

Một mối quan hệ có thể mang đến những điều tuyệt đẹp cho thế giới ấy, nhưng cũng có thể khiến bạn dần quên mất cảm giác có được một cuộc sống hoàn toàn thuộc về riêng mình.

Bạn có thể vẫn rất yêu nửa kia nhưng vẫn khao khát có không gian riêng về mặt cảm xúc. Bạn muốn ở bên họ, nhưng vào một số ngày lại chỉ muốn được ở một mình, không bị ai làm phiền.

Hãy nhớ rằng điều đó không có nghĩa mối quan hệ đang có vấn đề. Đôi khi, nó chỉ cho thấy bạn vẫn là một cá thể độc lập ngay cả khi đang yêu. Về cơ bản, yêu một người không đồng nghĩa với việc từ bỏ mọi khía cạnh của cuộc sống độc thân. Những mối quan hệ lành mạnh nhất luôn dành đủ không gian để cả hai vẫn được là chính mình.

4 điều cuộc sống độc thân mà hội 'có trâu có cọc' mong nhớ mãi - Ảnh 2.Mạng xã hội đầy ảnh tình yêu, ai biết phía sau là hạnh phúc hay nước mắt?

Một tấm ảnh tình tứ, một dòng trạng thái ngọt ngào hay một lời công khai trên mạng xã hội có thể khiến nhiều người cảm nhận được niềm hạnh phúc trong tình yêu.

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    Chủ đề: độc thân

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