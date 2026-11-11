Hiền quá dễ bị cướp công, đi làm phải biết báo cáo để không chịu thiệt

Thể hiện đúng cách để công sức được ghi nhận - Ảnh do AI tạo

Bài viết Đi làm phải biết 'ghê gớm' mới không bị cướp công, chịu thiệt? nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Im lặng là vô tình tạo cơ hội cho người khác nhận công

Bạn đọc Thông cho rằng muốn không bị cướp công nơi công sở thì chỉ chăm chỉ thôi chưa đủ, mà còn phải biết cách bảo vệ thành quả của mình.

Làm xong việc, chúng ta nên cập nhật tiến độ qua email, nhóm chat hoặc báo cáo cụ thể để mọi người nắm rõ ai phụ trách, ai đóng góp. Trong các cuộc họp cũng đừng ngại nói rõ phần việc mình đã thực hiện.

“Im lặng không phải lúc nào cũng là khiêm tốn, đôi khi lại vô tình tạo cơ hội cho người khác nhận công. Đi làm cứ tử tế, hòa đồng nhưng cũng phải biết rõ ràng và có chính kiến, đừng để mình luôn là người chịu thiệt”, bạn đọc này nói.

Bạn đọc Sao Xẹt kể sau hơn 30 năm làm thuê cho đến ngày nghỉ hưu, ông nhận thấy mình không hề chịu thiệt thòi. Ngược lại, có thể nói là được nhiều hơn mất.

Trong công việc, khi đồng nghiệp hỏi kinh nghiệm, ông luôn sẵn lòng hướng dẫn. Tuy nhiên, nếu được nhờ làm thay, ông thường từ chối khéo: “Việc này, anh cứ trao đổi với sếp”.

Trong các cuộc họp, ông hiếm khi tranh luận hay thể hiện quan điểm trước tập thể. Thay vào đó, ông tập trung lắng nghe, ghi chép những vấn đề cần thiết. Sau cuộc họp, khi có cơ hội gặp riêng lãnh đạo, ông mới trình bày những suy nghĩ và đề xuất của mình.

Nếu sếp đồng tình, ông xem đó là quyết định của sếp. Nếu được giao triển khai, ông sẽ phân tích cụ thể những khoản chi phí tài chính cần thiết để thực hiện.

Ông cũng không bao giờ tranh luận với cấp trên trước mặt người thứ ba. Theo ông, góp ý là cần thiết, nhưng phải đúng lúc và đúng cách. Những điều chưa đồng thuận nên được trao đổi riêng, vừa bảo đảm tính thẳng thắn, vừa giữ uy tín cho người lãnh đạo.

Về thi đua, khen thưởng, ông không tham gia tranh giành thành tích. Điều ông quan tâm không phải danh hiệu hay sự hơn thua, mà là giá trị thực chất mình tạo ra trong công việc.

Có người nhận xét ông là người chỉ biết cầu lợi. Ông không phủ nhận chuyện phải tính đến lợi ích, nhưng cũng có cách lý giải rất riêng: Đi làm mà không cầu lợi, chẳng lẽ lại cầu thiệt?

Làm sao để không bị ôm việc, “phủi” công sức?

Bạn đọc Trần Minh Phúc nói ở công ty, nhiệt tình cũng phải có giới hạn, chứ không khéo lại thành người chuyên đi dọn việc cho người khác.

Anh Phúc Hoàng nói những việc quan trọng cứ trao đổi trong nhóm chung bằng tin nhắn cho rõ ràng, chứ nói miệng rồi đến lúc có chuyện lại chẳng biết lấy gì làm bằng chứng.

Bạn đọc Long nói thẳng: “Cứ tiền trao cháo múc, làm đến đâu báo cáo và ghi nhận kết quả đến đó thì sẽ tránh được chuyện tranh công, đỡ phải ấm ức về sau”.

Anh Quốc Huy chia sẻ, đồng nghiệp nhờ giúp 1-2 lần không sao, chứ cứ lấy lý do bận hay không biết làm để đẩy việc cho mình hoài thì cũng phải biết từ chối. “Tốt bụng quá đôi khi lại khiến người khác nghĩ mình dễ sai vặt”, anh viết.

Bạn đọc Sao Mai nói chịu thiệt một lần coi như học phí, chịu thiệt mãi thì sẽ bị gắn mác dễ bị bắt nạt. Lúc đó muốn vươn lên hay đòi hỏi quyền lợi chính đáng cũng rất khó.

“Tốt nhất là ngay từ đầu hãy tỏ ra mình là người có nguyên tắc, không dễ dãi cho qua chuyện”, bạn đọc này nói.

Tương tự, chị My cho rằng lo việc mình trước đã rồi hãy giúp đỡ người khác. Kỹ năng phản biện và từ chối cũng rất quan trọng, đừng nhận những việc mà mình không chắc sẽ làm được.

Bạn đọc Thảo Vy nhắn nhủ đi làm hiền quá đôi khi lại thành cái cớ để người khác đẩy việc cho mình. Ban đầu chỉ nghĩ giúp đồng nghiệp một chút, lâu dần thành việc gì khó cũng đến tay mình. Đến khi có thành tích, người khác đứng ra nhận, còn mình vẫn ở phía sau.

“Tôi nghĩ tử tế là tốt nhưng phải biết giới hạn, không thể cứ nhường mãi rồi mong người khác tự hiểu cho mình”, Vy nói.