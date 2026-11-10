Thủ khoa 22 tuổi làm trưởng khu phố: Vừa lo việc chung, vừa tìm sinh kế

Lê Tiến Hoàng (bên trái) được người dân địa phương tín nhiệm bầu làm trưởng khu phố khi 22 tuổi - Ảnh: TIẾN THẮNG

5-6h sáng, điện thoại của Lê Tiến Hoàng đã đổ chuông. Người dân tìm đến hỏi thủ tục đất đai, giấy tờ, nhờ hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến. Ít ai nghĩ người đang kiên nhẫn giải đáp những thắc mắc ấy là một thủ khoa đại học mới 22 tuổi, vừa trở về quê đảm nhận công việc trưởng khu phố.

Từ thủ khoa đại học đến trưởng khu phố

Tốt nghiệp loại xuất sắc, Lê Tiến Hoàng là thủ khoa ngành Quản lý đất đai của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sau khi ra trường, anh có cơ hội làm việc tại một số doanh nghiệp ở Hà Nội nhưng lựa chọn trở về quê hương tại phường Hiệp Hòa, TP Quảng Ninh.

"Em thích về quê cống hiến hơn, muốn trở về để góp sức nhỏ xây dựng quê hương", Hoàng chia sẻ.

Sau khi sắp xếp lại địa bàn dân cư, khu phố Quỳnh Lâu cần người đảm nhận nhiệm vụ trưởng khu phố. Những người đi trước đề cử Hoàng bởi anh có bốn năm hoạt động Đoàn năng nổ, trình độ chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ.

Dù vậy, chàng trai sinh năm 2004 vẫn mất khoảng một tuần suy nghĩ trước khi quyết định ứng cử. Điều khiến anh băn khoăn không phải công việc giấy tờ mà là khả năng tiếp xúc, vận động người dân.

"Mình mới 22 tuổi, chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc với người dân. Công tác Đoàn trước đây chủ yếu tiếp xúc với thanh niên, học sinh, còn công việc trưởng khu phố lại khác", Hoàng kể.

Với kiến thức và tuổi trẻ, Lê Tiến Hoàng tham gia hỗ trợ giải quyết nhiều công việc cho người dân khu phố không kể ngày đêm - Ảnh: TIẾN THẮNG

Với hơn 95% phiếu tín nhiệm, Hoàng trở thành trưởng khu phố trẻ nhất trong số 14 trưởng khu phố của phường Hiệp Hòa nhiệm kỳ này.

Địa bàn anh phụ trách có khoảng 550 hộ dân, gần 1.800 nhân khẩu. Từ nắm bắt tình hình dân cư, tuyên truyền chính sách đến phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh, công việc ở cơ sở đòi hỏi sự có mặt và kiên nhẫn của người đứng đầu khu phố.

Phát huy kiến thức quản lý đất đai, Hoàng hỗ trợ người dân kê khai dữ liệu, tra cứu thông tin, thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến. Trong những đợt cao điểm làm sạch dữ liệu đất đai, có hôm anh cùng cán bộ khu phố làm việc đến 23h, kể cả ngày nghỉ.

"Tuần đấy em cảm giác cạn kiệt sức lực vì khối lượng công việc rất lớn", Hoàng nhớ lại.

Tuy nhiên, kiến thức chuyên môn không thể thay thế kinh nghiệm thực tế. Những vụ việc liên quan đến tranh chấp, mâu thuẫn hay vận động người dân đồng thuận vẫn là thử thách với một trưởng khu phố trẻ. Hoàng thường tìm đến những cán bộ đi trước để học hỏi cách xử lý.

Vừa gánh việc chung vừa lo sinh kế

Trở thành trưởng khu phố không đồng nghĩa Hoàng có thể dành toàn bộ thời gian cho công việc chung. Ngoài khoản phụ cấp hơn 4 triệu đồng/tháng từ nhiệm vụ này, anh còn tham gia công việc tại Trung tâm Cung ứng dịch vụ phường Hiệp Hòa để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Theo ông Đặng Quốc Chung, Chủ tịch UBND phường Hiệp Hòa, những cán bộ trẻ như Hoàng có lợi thế về trình độ chuyên môn, kỹ năng công nghệ thông tin, tinh thần trách nhiệm và sự nhiệt tình.

Tuy nhiên, hạn chế của người trẻ là kinh nghiệm thực tế, khả năng va chạm và xử lý tình huống còn ít. Vì vậy, sự hỗ trợ, hướng dẫn của những người đi trước rất cần thiết để họ từng bước trưởng thành.

Nhiều tuyến đường mới tại khu phố được nâng cấp mở rộng sau khi Hoàng vận động người dân hiến đất mở đường - Ảnh: TIẾN THẮNG

Ở khu phố Quỳnh Lâu, Hoàng cũng tìm cách đưa công nghệ đến gần người dân hơn. Anh sử dụng các nhóm Zalo, Facebook và TikTok để truyền tải thông tin; kiên nhẫn hướng dẫn người lớn tuổi thao tác trên điện thoại, thực hiện thủ tục trực tuyến. Với thanh niên, anh muốn tổ chức những hoạt động thiết thực để họ chủ động tham gia việc chung.

Bà Nguyễn Thị My (75 tuổi, người dân khu phố) nhận xét Hoàng là người năng nổ, chịu khó và nhiệt tình giúp đỡ mọi người.

Từ một thủ khoa trở về quê đến vị trí trưởng khu phố ở tuổi 22, hành trình của Hoàng không chỉ là câu chuyện người trẻ đảm nhận vai trò ở cơ sở. Đó còn là bài toán làm sao để người trẻ có thể sống được bằng công việc chuyên môn, có điều kiện gắn bó lâu dài với quê hương và trưởng thành qua những việc cụ thể của cộng đồng.