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Đề xuất dùng video ngắn truyền thông tiền lương, phúc lợi để thu hút công nhân Gen Z

tác giả
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

Đại diện công đoàn các doanh nghiệp đề xuất tăng cường video ngắn 2-3 phút, truyền thông về những quyền lợi thiết thực với Gen Z như tiền lương, thời giờ làm việc, phúc lợi, qua đó đổi mới cách tiếp cận công nhân.

Đề xuất dùng video ngắn, truyền thông tiền lương, phúc lợi trực quan để định hướng tư tưởng công nhân Gen Z - Ảnh 1.

Quang cảnh hội thảo - Ảnh: THU HƯƠNG

Chiều 29-10, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học góp ý đề án công tác tư tưởng đối với công nhân lao động trong bối cảnh mới.

Muốn thu hút Gen Z, truyền thông phải gắn với quyền lợi

Góp ý dự thảo đề án, ông Nguyễn Mạnh Tuấn - Phó chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội - cho biết đặc thù công nhân tại đây làm việc ở nhiều nơi, từ trạm bơm đến nhà máy nên việc truyền cần gắn với chính sách, quyền lợi, kiến thức pháp luật thực tế, ngắn gọn.

Chẳng hạn, video cần ngắn, chỉ khoảng 2-3 phút, qua đó cán bộ, công nhân có thể tranh thủ giờ nghỉ để xem, chia sẻ.

Trong khi đó ông Trần Ngọc Tuân - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries Việt Nam - nêu các doanh nghiệp đang gặp khó khăn trong tuyển dụng lao động, đặc biệt là lao động trẻ.

Để thu hút lao động Gen Z có xu hướng ưu tiên công việc nhẹ nhàng hay thời gian linh hoạt, cách truyền thông phải hướng vào quyền lợi thực tế như tiền lương, thời giờ làm việc, phúc lợi…

Ông Tuân cũng chia sẻ, doanh nghiệp FDI ngày càng đẩy mạnh tự động hóa và chuyển đổi số, đòi hỏi người lao động phải thay đổi tư duy, nâng cao tay nghề.

Do vậy đề án cần định hướng để công nhân chủ động tiếp cận công nghệ, từng bước chuyển từ vận hành thông thường sang những vị trí đòi hỏi kỹ năng, kỹ thuật cao hơn.

Khi làm chủ máy móc, công nghệ và nâng cao năng suất, người lao động cũng có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, thích ứng với yêu cầu sản xuất mới.

Theo ông, đề án cũng cần lưu ý giải pháp chuyển đổi số trong truyền thông. Ví dụ, sau đào tạo hoặc tập huấn về bảo đảm an toàn giao thông, doanh nghiệp có thể tạo mẫu khảo sát, kiểm tra kiến thức thu nhận được.

Ví dụ với thang điểm 100, ban tổ chức có thể biết được bao nhiêu người đạt (trên 80 điểm) hoặc không, qua đó cụ thể hóa dữ liệu tương tự KPI khi làm việc. Về lâu dài, cách này giúp đo lường hiệu quả tuyên truyền thay vì chỉ thống kê số buổi tập huấn hay số người tham dự như hiện nay.

Đề xuất dùng video ngắn, truyền thông tiền lương, phúc lợi trực quan để định hướng tư tưởng công nhân Gen Z - Ảnh 2.

Ông Trần Ngọc Tuân - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Sumitomo Heavy Industries (Việt Nam) - Ảnh: THU HƯƠNG

Đổi mới truyền thông, phù hợp đặc thù tài xế công nghệ

Tại hội thảo, có đại biểu đề nghị đề án xác định rõ đối tượng hướng đến, không chỉ giới hạn ở công nhân trong các nhà máy, xí nghiệp mà còn bao gồm lao động khu vực phi chính thức, như tài xế công nghệ.

Tuy nhiên, phương thức truyền thông phải phù hợp vì đặc thù của tài xế công nghệ là làm việc phân tán, không tập trung, tương tác thường xuyên trên môi trường số…

Tại hội thảo, ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch thường trực Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam - cho biết trong bối cảnh mạng xã hội, video ngắn hay trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển, vai trò định hướng, nâng cao tư tưởng của tổ chức Công đoàn ngày càng quan trọng.

Với đề án trên, ông mong muốn cách thức, nội dung truyền thông về hiểu biết pháp luật, trách nhiệm công dân, nhận thức chính trị không chỉ cần đổi mới, hấp dẫn mà còn phải phù hợp nhận thức, thói quen của công nhân, nhất là bạn trẻ.

Tiếp thu các ý kiến góp ý, ông Hiểu cho biết ban soạn thảo sẽ nghiên cứu định hướng truyền thông linh hoạt, phù hợp đặc thù làm ca kíp của công nhân, có thể tăng cường video ngắn, hình ảnh trực quan…

Đề xuất dùng video ngắn, truyền thông tiền lương, phúc lợi trực quan để thu hút công nhân Gen Z - Ảnh 3.Công đoàn cần đổi mới cách tiếp cận, tập hợp và chăm lo cho công nhân

Ngày 28-10, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ.

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HÀ QUÂN
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    Chủ đề: công đoàn tiền lương Gen Z công nhân Ngọ Duy Hiểu

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