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Công đoàn cần đổi mới cách tiếp cận, tập hợp và chăm lo cho công nhân

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Ngày 28-10, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức hội nghị công bố quyết định của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác cán bộ.

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Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam (thứ hai từ trái qua) trao hoa chúc mừng Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Võ Khắc Thái - Ảnh: K.ANH

Ông Võ Khắc Thái được công nhận giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chăm lo sức khỏe, kết nối để đảm bảo nhà ở cho người lao động

Ban Thường vụ Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đã quyết định công nhận kết quả bầu chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030, đối với ông Võ Khắc Thái, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết TP.HCM là địa phương có số lượng đoàn viên công đoàn lớn nhất cả nước, chiếm gần một phần tư tổng số đoàn viên. Địa bàn rộng, quan hệ lao động phức tạp và những thay đổi của thị trường lao động đặt ra yêu cầu ngày càng cao đối với hoạt động công đoàn.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, trong giai đoạn mới, Liên đoàn Lao động TP.HCM cần gắn nhiệm vụ của tổ chức với yêu cầu phát triển của thành phố, tập trung giải quyết những vấn đề sát sườn của công nhân, người lao động. Trong đó, cần quan tâm chăm sóc sức khỏe, kết nối để bảo đảm nhà ở, cải thiện điều kiện sinh hoạt, vui chơi và đặc biệt chú trọng an toàn, vệ sinh lao động.

Ông Nguyễn Anh Tuấn lưu ý an toàn lao động không chỉ được đánh giá qua việc có xảy ra tai nạn hay không. Những yếu tố nguy hại tích lũy trong quá trình làm việc có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động sau nhiều năm. Vì vậy, tổ chức công đoàn cần chủ động nhận diện, phòng ngừa rủi ro, góp phần bảo vệ sức khỏe và duy trì năng suất lao động bền vững.

Đây cũng là những nhiệm vụ gắn trực tiếp với chất lượng sống của người lao động, nhất là lực lượng công nhân đang làm việc tại các khu công nghiệp, khu chế xuất và những ngành nghề có nguy cơ cao về an toàn, vệ sinh lao động.

Đổi mới phương thức hoạt động, tạo những mô hình mới

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Ông Võ Khắc Thái được công nhận giữ chức Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM, phát biểu nhận nhiệm vụ - Ảnh: K.ANH

Bên cạnh nhiệm vụ chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Liên đoàn Lao động TP.HCM khẩn trương hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ, chủ động chuẩn bị các điều kiện để mô hình tổ chức mới vận hành hiệu quả.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cũng nhấn mạnh TP.HCM cần tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong thử nghiệm, hoàn thiện những mô hình và phương thức hoạt động mới của tổ chức công đoàn. 

Những cách làm phù hợp với thực tiễn thành phố có thể trở thành kinh nghiệm để các địa phương khác nghiên cứu, vận dụng.

Theo ông Tuấn, trong bối cảnh xuất hiện những hình thức tổ chức đại diện người lao động mới, công đoàn cần đổi mới cách tiếp cận, tập hợp và chăm lo cho công nhân. Nếu không chủ động tìm kiếm giải pháp phù hợp, tổ chức công đoàn có thể gặp khó khăn trong việc thu hút, tập hợp người lao động.

Ông đồng thời đề nghị tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; xây dựng quy chế làm việc rõ ràng, bảo đảm sự thẳng thắn, minh bạch trong trao đổi và phối hợp công tác. Cùng với đó là tăng cường xây dựng Đảng, chăm lo đời sống tinh thần và phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể trong cơ quan.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Võ Khắc Thái bày tỏ sự trân trọng trước những chỉ đạo của lãnh đạo Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng thời cam kết cùng tập thể lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tập trung thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Ông Võ Khắc Thái sinh năm 1967, quê tỉnh Tiền Giang, nay thuộc tỉnh Đồng Tháp. Ông có trình độ cử nhân hành chính, cao cấp lý luận chính trị; từng giữ các chức vụ Phó chủ tịch, Chủ tịch UBND quận 3, Bí thư Quận ủy quận 7.

Năm 2020, ông được điều động giữ chức Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028. Sau ngày 1-7-2025, ông giữ chức Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Lao động TP.HCM. Ông được tặng Huân chương Lao động hạng ba năm 2019.

- Ảnh 3.Ông Võ Khắc Thái làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Chiều 16-10, Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành khóa I (phiên đột xuất) nhiệm kỳ 2025-2030, nhằm bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM khóa I.

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KIM ANH
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    Chủ đề: nhà ở TP.HCM tổng liên đoàn lao động lao động công nhân

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