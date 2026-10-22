Đề xuất tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội

Đoàn giám sát của Liên đoàn Lao động TP.HCM làm việc với Bảo hiểm xã hội thành phố về công tác quản lý, thu - chi và xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN - Ảnh: LĐ LAO ĐỘNG

BHXH TP.HCM đề xuất cần áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với chủ doanh nghiệp thuộc trường hợp nợ BHXH, BHYT, BHTN.

Tính đến 30-9, số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN gần 13.600 tỉ đồng, chiếm hơn 8,4% so với kế hoạch thu của BHXH Việt Nam giao.

Trong đó, số tiền còn phải thu ngân sách Nhà nước hơn 531 tỉ đồng, chậm đóng dưới 1 tháng là hơn 6.000 tỉ đồng và chậm đóng khó thu là 877,2 tỉ đồng.

Tổng số đơn vị chậm đóng là 158.273 đơn vị (chiếm 62,47% tổng số đơn vị đang quản lý) với số tiền chậm đóng hơn 10.700 tỉ đồng.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang cho biết thời gian qua tuy Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện nhiều doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động nhưng việc thi hành án rất khó khăn.

Điều đó cho thấy các biện pháp hiện nay chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe với doanh nghiệp. Do đó Liên đoàn Lao động thành phố sẽ phối hợp cùng BHXH thành phố, các cơ quan chức năng giám sát, nghiên cứu, đề xuất các biện pháp xử lý nợ BHXH, BHYT, BHTN, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho người lao động.

Theo BHXH thành phố, việc doanh nghiệp chậm đóng, nợ BHXH không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, mà còn làm phát sinh khó khăn cho BHXH thành phố trong việc xác nhận quá trình tham gia, hoàn thiện hồ sơ và giải quyết các chế độ BHXH theo quy định.