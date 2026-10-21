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Công đoàn TP.HCM không để người lao động khó khăn không có Tết

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Chiều 21-10, Liên đoàn Lao động TP.HCM triển khai kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi năm 2027, dự kiến hỗ trợ khoảng 370.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Công đoàn TP.HCM không để người lao động khó khăn không có Tết - Ảnh 2.

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang nhấn mạnh mục tiêu chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 là không để đoàn viên, người lao động thuộc diện khó khăn bị bỏ sót - Ảnh: K.ANH

Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM Phùng Thái Quang nhấn mạnh mục tiêu chăm lo Tết Đinh Mùi 2027 là không để đoàn viên, người lao động thuộc diện khó khăn bị bỏ sót. 

Năm nay, tổ chức Công đoàn sẽ đẩy mạnh chăm lo từ sớm, sát cơ sở, đồng thời thúc đẩy đối thoại, thương lượng để người lao động được công bố lương, thưởng Tết kịp thời.

Chăm lo từ cơ sở, không để ai bị bỏ lại

Tại hội nghị triển khai kế hoạch chăm lo Tết Đinh Mùi 2027, Liên đoàn Lao động TP.HCM xác định việc chăm lo phải đúng đối tượng, thiết thực và kịp thời, ưu tiên những trường hợp mất việc, giảm việc, thu nhập thấp, bị nợ lương, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động hoặc gia đình gặp biến cố.

Theo kế hoạch, Công đoàn TP.HCM dự kiến chăm lo khoảng 370.000 người có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động được tổ chức tại những địa bàn tập trung đông công nhân, khu nhà trọ, khu lưu trú, tạo điều kiện để người lao động dễ dàng tiếp cận chính sách hỗ trợ.

Ông Phùng Thái Quang cho biết mục tiêu xuyên suốt của công đoàn là không để đoàn viên, người lao động thuộc diện chăm lo đã xác định nhưng không được tiếp cận hỗ trợ.

Dự kiến chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng được tổ chức tại chín điểm từ ngày 22-1 đến 3-2-2027. Chợ Tết Công đoàn dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 25-1-2027, với các gian hàng thiết yếu giá ưu đãi, gian hàng 0 đồng cùng nhiều hoạt động văn hóa, vui chơi phục vụ công nhân.

Công đoàn TP.HCM dự kiến tổ chức 7.500 vé một chiều về quê đón Tết, gồm 5.000 vé xe, 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay. Người lao động được xét chọn còn được hỗ trợ tiền ăn dọc đường và một phần quà theo phương án được phê duyệt.

Với những công nhân không có điều kiện về quê, các cấp công đoàn được đề nghị tổ chức bữa cơm tất niên, thăm hỏi và vận động thêm nguồn lực để người lao động đón Tết tại thành phố vẫn cảm nhận được sự sẻ chia.

Công bố sớm lương, thưởng Tết để công nhân chủ động

Một điểm được ông Phùng Thái Quang nhấn mạnh là chăm lo Tết phải gắn với việc bảo vệ quyền lợi và ổn định quan hệ lao động. Các cấp công đoàn cần sớm làm việc với doanh nghiệp, thúc đẩy đối thoại, thương lượng về tiền lương, tiền thưởng và thời gian nghỉ Tết, giúp người lao động chủ động sắp xếp kế hoạch về quê, chăm lo gia đình.

Thực tế nếu những thông tin về lương, thưởng chỉ được công bố vào sát Tết, công nhân sẽ gặp khó trong việc tính toán chi tiêu, mua vé về quê và thu xếp cuộc sống gia đình. Vì vậy công đoàn cơ sở cần chủ động đề xuất doanh nghiệp công bố kế hoạch chi trả sớm, phù hợp với tình hình sản xuất, kinh doanh và khả năng tài chính của đơn vị.

Cùng với đó tổ chức công đoàn phải theo dõi sát tình hình sản xuất, việc làm, trả lương, thưởng tại doanh nghiệp; kịp thời phát hiện nguy cơ nợ lương, cắt giảm lao động hoặc phát sinh tranh chấp tập thể để phối hợp xử lý, không để những vấn đề này dồn đến thời điểm cuối năm.

Liên đoàn Lao động TP.HCM dự kiến bắt đầu triển khai một số hoạt động chăm lo từ ngày 15-11-2026, ưu tiên hỗ trợ những trường hợp khó khăn, cần được giúp đỡ kịp thời.

Công đoàn TP.HCM chăm lo Tết sớm, không để người lao động khó khăn nào không có Tết - Ảnh 4.Công đoàn chuẩn bị chăm lo Tết 2027 cho người lao động theo cách mới

Chăm lo Tết cho công nhân, người lao động trong dịp Tết 2027 được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


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KIM ANH
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    Chủ đề: Công đoàn vé tàu công nhân thưởng tết TP.HCM

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