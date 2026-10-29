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TP.HCM đưa sách đến khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà máy

tác giả
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG
HOÀI PHƯƠNG

TP.HCM sẽ triển khai nhiều hoạt động khuyến đọc giai đoạn 2026-2030, từ tủ sách công nhân, xe sách lưu động đến thư viện số, hướng đến đưa sách và tri thức đến gần người dân.

TP.HCM đưa sách đến khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà máy - Ảnh 1.

Mô hình xe sách tri thức Book Garden 21 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động khuyến đọc, góp phần lan tỏa văn hóa đọc trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2026-2030.

Điểm đáng chú ý là các hoạt động sẽ được tổ chức tại nhiều không gian từ trường học, khu dân cư, bệnh viện, doanh nghiệp đến các cơ sở trợ giúp xã hội.

Thông qua đó, ban tổ chức mong muốn hình thành thói quen đọc sách trong cộng đồng, đặc biệt là thiếu nhi, học sinh, sinh viên. Việc đọc sách được khuyến khích gắn với học tập, phát triển kiến thức, kỹ năng sống và đời sống tinh thần, góp phần xây dựng xã hội học tập.

Đưa sách đến gần người dân

Phát triển mô hình đọc và không gian đọc cộng đồng phù hợp với điều kiện của từng địa phương là một trong những nội dung được chú trọng.

Bên cạnh tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, thành phố khuyến khích xây dựng tủ sách công nhân, tủ sách tại khu dân cư, xe sách lưu động, container sách, thư viện cộng đồng và thư viện xanh.

Thành phố khuyến khích phát triển các không gian đọc tại cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, doanh nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở trợ giúp xã hội. Từ đó giúp người dân có thêm điều kiện tiếp cận sách, tài liệu và các dịch vụ thư viện thuận lợi hơn.

Theo kế hoạch, ban tổ chức sẽ trao tặng sách, xây dựng tủ sách tại những địa bàn còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển đảo. Trong đó có các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện, cơ sở giam giữ và cơ sở trợ giúp xã hội.

Hoạt động hướng dẫn kỹ năng đọc, tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin cho người dân, nhất là thanh thiếu nhi cũng được chú trọng. Đây là những kỹ năng cần thiết để người đọc chủ động tiếp cận tri thức, lựa chọn thông tin phù hợp với nhu cầu học tập và cuộc sống.

Phát triển thư viện số

Bên cạnh các không gian đọc truyền thống, TP.HCM khuyến khích phát triển thư viện thông minh, thư viện số, thư viện điện tử và những góc trải nghiệm công nghệ tại nhà văn hóa xã, phường, khu dân cư cùng các thiết chế văn hóa cơ sở.

Người dân sẽ có thêm cơ hội trải nghiệm công nghệ trong đọc sách, hoạt động sáng tạo, khoa học và giáo dục STEM gắn với sách.

Thành phố cũng định hướng phát triển nội dung số, tăng cường giới thiệu sách trên môi trường mạng và ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, kết nối nhu cầu đọc.

Công tác tuyên truyền về văn hóa đọc cũng sẽ được đẩy mạnh trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số. Việc sử dụng tài nguyên thông tin, đặc biệt trong môi trường số gắn với giáo dục ý thức tôn trọng quyền tác giả và quyền liên quan.

Thông qua các mô hình và hoạt động đa dạng, thành phố hướng đến xây dựng môi trường đọc thuận lợi, khuyến khích người dân duy trì thói quen đọc sách và đưa tri thức đến gần hơn với đời sống cộng đồng.

TP.HCM đưa sách đến khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà máy - Ảnh 2.

Không gian trải nghiệm của các bạn nhỏ tại Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam - Ảnh: VĂN TRUNG

Nhiều hoạt động để trẻ em yêu sách

Trong giai đoạn 2026-2030, các hoạt động khuyến đọc sẽ được tổ chức thường xuyên trong năm, tập trung vào các ngày lễ, kỳ nghỉ hè, Tháng hành động vì trẻ em, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21-4), Hội sách thiếu nhi chào mừng Ngày Quốc tế thiếu nhi (1-6), Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời, Ngày truyền thống ngành Xuất bản, In và Phát hành (10-10), Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23-11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24-11) và các đợt cao điểm theo chủ đề trong năm.

Các hoạt động dự kiến gồm ngày sách, hội sách, lễ hội sách, thi kể chuyện, thuyết minh, hùng biện, xếp sách nghệ thuật và những trò chơi tìm hiểu kiến thức từ sách.

Thành phố cũng tổ chức giao lưu với tác giả, chuyên gia, nhà nghiên cứu, kết hợp giới thiệu và khai thác nội dung sách.

Trong trường học, tiết đọc sách sẽ được triển khai tại các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông. Ngoài việc đọc, học sinh còn có cơ hội tham gia các hoạt động trải nghiệm, tìm hiểu kiến thức và rèn luyện kỹ năng.

Đối với thiếu nhi, kế hoạch hướng đến kết hợp sách với những hoạt động văn hóa, nghệ thuật như nhạc kịch, múa rối nước, hát bội, cải lương và chiếu phim lưu động. Các chương trình hướng dẫn kỹ năng học tập, kỹ năng nghề nghiệp, định hướng nghề nghiệp và kỹ năng sống cũng có thể được lồng ghép với việc giới thiệu sách, tài liệu liên quan.

TP.HCM đưa sách đến khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà máy - Ảnh 3.Hội sách thiếu nhi TP.HCM 2026 đưa văn hóa đọc đến chung cư, khu dân cư

Hội sách thiếu nhi TP.HCM lần 6 với chủ đề 'Em vui đọc sách, học bao điều hay' được phát động tại các khu dân cư, chung cư trên địa bàn thành phố, mang sách và nhiều hoạt động trải nghiệm đến gần hơn với trẻ em, gia đình và người lao động.

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    Chủ đề: khu dân cư Sách Tp.HCM Sở Văn hóa và thể thao văn hóa đọc

    Dòng sự kiện: Sách và văn hóa đọc

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