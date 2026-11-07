Sự thật hơi phũ: Công ty có thể thiếu bạn vẫn không dừng hoạt động

Có những sự thật phũ phàng ở chốn công ty, đi làm lâu mới thấm - Ảnh do AI tạo

Dưới đây là 10 sự thật phũ phàng ở chốn công ty, đi làm lâu mới thấm.

1. Làm giỏi chưa chắc đã được thăng chức: Ở cơ quan, không phải cứ chăm chỉ, làm tốt mọi việc thì sếp sẽ tự động nhìn thấy. Có những người ngày nào cũng cắm đầu làm, việc khó việc dễ đều nhận, nhưng chẳng mấy khi nói về những gì mình đã làm.

Trong khi đó có người biết báo cáo công việc, biết chia sẻ kết quả và cho mọi người thấy năng lực của mình. Đi làm mới hiểu, giỏi là một chuyện, nhưng cũng phải biết để người khác thấy mình giỏi ở đâu.

2. Đừng nghĩ cứ làm nhiều là sẽ được ghi nhận: Có những người đi làm từ sáng đến tối, việc gì cũng ôm vào người, lúc nào cũng bận tối mắt tối mũi. Nhưng cuối tháng nhìn lại, chưa chắc thành quả đã được đánh giá cao.

Trong khi đó có người không cần làm quá nhiều nhưng biết sắp xếp công việc, ưu tiên việc quan trọng và làm đâu ra đó. Quan trọng là kết quả bạn tạo ra, không phải bạn đã vất vả thế nào.

3. Công ty không phải gia đình: Đi làm thì cứ hết mình, nhưng đừng vì vài câu như “công ty là gia đình” mà sẵn sàng làm thêm giờ, hy sinh ngày nghỉ hay bỏ bê cuộc sống riêng. Công ty trả lương để bạn làm việc, chứ không phải để bạn đánh đổi cả cuộc sống của mình.

4. Đừng vui quá khi được sếp khen nhiệt tình: Vì có thể từ đó, cứ việc khó, việc gấp hay việc không ai muốn làm, người đầu tiên sếp nghĩ đến lại là bạn.

Nhiệt tình là tốt, nhưng cũng phải biết giới hạn, chứ đừng để sự nhiệt tình của mình thành lý do để người khác giao thêm việc mãi.

5. Đồng nghiệp thân đến mấy cũng nên giữ một chút khoảng cách: Hôm nay có thể vui vẻ ăn trưa, chuyện trò đủ thứ, nhưng không có nghĩa là chuyện riêng của mình lúc nào cũng nên kể hết. Ở chỗ làm, thân thiết thì tốt, nhưng vẫn nên biết giữ chừng mực.

6. Đừng chỉ chăm chăm làm việc rồi nghĩ mọi người sẽ tự biết: Có những việc bạn bỏ rất nhiều công sức nhưng nếu không nói ra thì chẳng ai để ý. Vì vậy hãy chủ động báo cáo những gì mình đã làm. Đó là trách nhiệm với công việc, không phải khoe khoang.

7. Đừng ai nhờ gì cũng nhận lời giúp: Lúc đầu có thể chỉ là vài việc nhỏ, nhưng lâu dần người khác sẽ mặc định đó là việc bạn phải làm. Giúp được thì giúp, nhưng cũng cần biết từ chối khi không thể, không phải lúc nào cũng chiều theo người khác mới là tốt.

8. Ở công ty, giỏi chuyên môn thôi đôi khi chưa đủ: Ngoài năng lực, bạn còn cần biết cách giao tiếp, phối hợp với đồng nghiệp và chủ động nắm bắt cơ hội. Làm tốt công việc là một chuyện, biết cách làm việc với mọi người cũng quan trọng không kém.

9. Đừng nghĩ làm lâu năm thì công ty sẽ không thể thiếu mình: Dù bạn đã gắn bó nhiều năm, công ty vẫn sẽ phải tiếp tục hoạt động nếu một ngày bạn nghỉ việc. Vì vậy đừng chủ quan, hãy luôn học thêm, nâng cao khả năng của mình và chuẩn bị những lựa chọn khác cho tương lai.

10. Đi làm để kiếm tiền, nhưng đừng để công việc chiếm hết cuộc sống: Hết giờ làm thì nên dành thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân và ở bên gia đình, bạn bè. Công việc quan trọng thật, nhưng cuộc sống của mình cũng quan trọng không kém.