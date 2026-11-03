Được sếp tin tưởng, vì sao bạn vẫn khó thăng tiến trong công việc?

Nhà quản lý có xu hướng giao thêm việc cho những nhân viên được đánh giá có động lực làm việc cao, kể cả khi nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm chính - Ảnh: AI

Đừng cố gắng làm việc chăm chỉ hơn tất cả mọi người. Hãy kịp nhận ra khi nào bạn đang đảm nhận quá nhiều nhiệm vụ và bảo đảm những nỗ lực đó được ghi nhận.

Chăm chỉ nhưng đóng góp vẫn vô hình

Được biết đến là gương mặt mà mọi người luôn tìm đến khi cần hỗ trợ là điều tích cực. Nhà quản lý tin tưởng năng lực của bạn, đồng nghiệp tìm đến xin lời khuyên và bạn thường là người được nghĩ đến đầu tiên khi có nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành.

Tuy nhiên điều này cũng có mặt trái. Nghiên cứu năm 2026 đăng trên Organization Science cho thấy nhà quản lý có xu hướng giao thêm việc cho những nhân viên được đánh giá có khả năng làm việc siêng năng, kể cả khi nhiệm vụ nằm ngoài phạm vi trách nhiệm chính.

Người quản lý thường cho rằng những nhân viên này sẽ thích thú với công việc được giao thêm và ít có nguy cơ kiệt sức hơn. Hành vi này không nhất thiết có nghĩa họ đang lợi dụng nhân viên, mà đôi khi chỉ phản ánh niềm tin vào năng lực của người đó.

Dù vậy, khi trách nhiệm liên tục chồng chất, những người siêng năng có thể dành nhiều thời gian hỗ trợ những người xung quanh hơn là tập trung phát triển bản thân.

Để đóng góp trong công việc được ghi nhận

Khảo sát năm 2026 của Talker Research với 2.000 người Mỹ đang đi làm cho thấy 53% người bị giao thêm việc ngoài ý muốn không được tăng lương hoặc thăng chức. Gần 3/4 số người tham gia (74%) cho biết những trách nhiệm phát sinh ảnh hưởng đến khả năng hoàn thành tốt công việc hiện tại.

Để tránh những đóng góp không được ghi nhận, cần chủ động ghi lại các trách nhiệm ngoài công việc chính thức. Khi trách nhiệm liên tục chồng chất, nguy cơ kiệt sức cũng tăng lên.

Thay vì chỉ liệt kê những gì đã làm, hãy nhấn mạnh kết quả đạt được trong các buổi đánh giá hiệu suất hoặc trao đổi định kỳ với cấp quản lý.

Đừng cho rằng sự chăm chỉ tự nói lên tất cả. Bạn cần chủ động truyền đạt những giá trị mà nỗ lực của mình mang lại.

Trao đổi về thứ tự ưu tiên trước khi nhận thêm việc

Trước khi nhận thêm trách nhiệm, hãy tự hỏi liệu mình có đủ khả năng đảm nhận công việc mới mà không ảnh hưởng đến những ưu tiên hiện tại hay không.

Nếu câu trả lời là không, bạn không nhất thiết phải thẳng thừng từ chối. Nhưng hãy cho lãnh đạo biết những đầu việc mà bạn đang đảm nhiệm. Mục tiêu không phải né tránh, mà là bảo đảm bạn có đủ thời gian, nguồn lực cần thiết để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đảm nhận thêm công việc không phải lúc nào cũng tiêu cực. Đây có thể là cơ hội để phát triển kỹ năng mới và chuẩn bị cho những vị trí cao hơn, nhưng hãy xác định xem những gì bạn làm có thật sự giúp sự nghiệp tiến lên hay không.

Nếu liên tục làm nhiều nhiệm vụ hơn, bạn nên cân nhắc trao đổi về cơ hội thăng chức, mức đãi ngộ tốt hơn hoặc điều chỉnh các chỉ tiêu đánh giá hiệu suất. Bạn không nhất thiết phải chờ đến kỳ đánh giá hằng năm mới đề cập vấn đề này.