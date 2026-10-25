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'Đi làm mà đồng nghiệp dễ thương thì cứ muốn lên công ty hoài thôi'

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Có người xem đồng nghiệp tốt là 'liều thuốc giảm đau" giữa áp lực công việc, người khác cho rằng thu nhập mới là điều quyết định.

'Đi làm mà đồng nghiệp dễ thương thì cứ muốn lên công ty hoài thôi' - Ảnh 1.

Không ít người sẵn sàng gắn bó với công việc vì tìm được những đồng nghiệp tử tế - Ảnh do AI tạo

Bài viết Lương thấp vẫn chẳng muốn nghỉ việc vì... đồng nghiệp quá tốt, kiếm đâu ra được! nhận về nhiều ý kiến tranh luận của bạn đọc.

Đồng nghiệp tốt có đáng để đánh đổi mức lương cao hơn?

Bạn đọc Phương Anh cho rằng đồng nghiệp tốt chính là “liều thuốc giảm đau” trước những áp lực công sở. 

Cùng quan điểm, bạn đọc Thành An chia sẻ có những ngày công việc không vui, thu nhập chưa dư dả, nhưng chỉ cần đồng nghiệp hỏi han, giúp đỡ lúc khó khăn cũng đủ khiến mọi thứ trở nên dễ chịu hơn.

“Đi làm lâu rồi mới thấy, một môi trường không khiến mình mệt mỏi về tinh thần thực sự đáng quý đến mức nào”, An bày tỏ.

Bạn đọc Trân cũng nhìn nhận, dù áp lực tài chính rất lớn, “phúc lợi tinh thần” và sự bình yên mỗi sáng thức dậy đi làm vẫn là những giá trị khó đong đếm.

Trong khi đó, bạn đọc Hà Phương cho rằng tiền lương có thể mua được thời gian, nhưng những đồng nghiệp tử tế, chân thành thì tiền bạc khó lòng mua được.

Đồng tình với quan điểm này, bạn đọc Mỹ Ngọc nói: “Thật! Đi làm mà đồng nghiệp dễ thương thì cứ muốn lên công ty hoài thôi”.

Bạn đọc Nguyễn Hoàng cũng cho rằng thu nhập thấp có thể cải thiện bằng cách học thêm, đổi việc hoặc tìm kiếm cơ hội mới. Tuy nhiên, một tập thể mà mọi người thật lòng tôn trọng nhau lại không dễ tìm thấy lần thứ hai.

“Bởi vậy, nhiều người không phải không muốn phát triển, chỉ là họ hiểu rời khỏi một môi trường tử tế cũng có những mất mát riêng”, Hoàng chia sẻ.

Tình đồng nghiệp đáng quý, nhưng cơm áo vẫn phải lo

Bạn đọc Lê Duy nhận định, giữ được những mối quan hệ tốt đẹp nơi công sở là may mắn, nhưng khi tuổi trẻ còn dài, mỗi người cũng cần mạnh dạn bước ra khỏi vùng an toàn để tìm kiếm cơ hội xứng đáng hơn.

Cùng quan điểm, bạn đọc Hoa An cho rằng đồng nghiệp tốt có thể khiến một người muốn gắn bó lâu dài, nhưng không thể thay họ giải quyết áp lực cơm áo gạo tiền. Trân trọng những người tử tế là điều cần thiết, song lựa chọn công việc có thu nhập đủ sống và tạo điều kiện phát triển bản thân cũng quan trọng không kém.

Bạn đọc Sao Xẹt nói: Đồng nghiệp tốt thì "mài" đồng nghiệp ra mà lấy tiền tiêu. Không lẽ nơi khác toàn người xấu? Đồng nghiệp còn yêu tôi thiết tha. Nhưng, anh phải xa em thôi, anh theo tiếng gọi của mức thu nhập cao hơn. Và cũng có bạn mới, xinh hơn, tốt hơn. Đồng nghiệp tốt hay xấu do nơi mình ứng xử. Gieo gì gặt đó.

Bạn đọc có nickname Lúa cho rằng đồng nghiệp tốt cỡ nào cũng không nuôi sống mình được! Quan trọng là tìm được công việc phù hợp với bản thân hơn, ổn định cuộc sống mới là điều cần được ưu tiên.

“Nghỉ việc không khó. Khó là không biết tìm đâu ra những người đồng nghiệp thân thiện như này”, bạn đọc này nói.

'Đi làm mà đồng nghiệp dễ thương thì cứ muốn lên công ty hoài thôi' - Ảnh 4.Không 'tám chuyện' công sở, sợ bị nói chảnh chọe, xa cách mọi người

Ở công sở, nói nhiều dễ bị ghét, nói ít thì bị gắn mác 'kiêu', quan tâm đến người khác thành tò mò, nhiều chuyện.

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LÊ HUY
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    Chủ đề: đi làm Động Lực đồng nghiệp dễ thương

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