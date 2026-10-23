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Lương thấp vẫn chẳng muốn nghỉ việc vì... đồng nghiệp quá tốt, kiếm đâu ra được!

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Nhiều bạn trẻ 'day dứt', không nỡ nghỉ việc dù lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Lý do là đồng nghiệp quá tốt, kiếm đâu ra được!

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Muốn nghỉ việc từ lâu, chỉ tiếc đồng nghiệp quá "nice" - Ảnh do AI tạo

Đồng nghiệp tử tế, sẵn sàng hỗ trợ và môi trường làm việc tích cực. Với họ, tìm được đồng nghiệp "10 điểm không có nhưng" đôi khi còn khó hơn tìm một công việc mới.

Ngoài đồng nghiệp ra, không còn gì giữ mình ở lại công ty

Thảo Vy (26 tuổi, TP.HCM) kể điều giữ cô ở lại công ty suốt thời gian qua không phải là mức lương hay vị trí hiện tại, mà là những đồng nghiệp.

Vy nói công ty hiện tại mức lương chưa đáp ứng được kỳ vọng và gần như không có khả năng đủ để chi tiêu mỗi tháng. Nhưng môi trường làm việc lại rất thân thiện, các anh chị đồng nghiệp hỗ trợ nhau và gắn kết như một tập thể. Thế là cô chẳng muốn nghỉ việc.

"Ai cũng tốt, cũng dễ thương nên khi rời đi mình thấy rất tiếc", Vy nói.

Ngọc Nhi (24 tuổi, nhân viên văn phòng tại Huế) cho biết mức lương hiện tại của cô không như kỳ vọng, trong khi công ty cũng chưa phải môi trường lý tưởng để phát triển lâu dài. Tuy nhiên, điều khiến cô cân nhắc chưa rời đi chính là những đồng nghiệp rất thân thiện và hòa đồng.

“Có những ngày đi làm, chỉ cần được tâm sự, đi ăn trưa cùng, trà chiều và làm việc cùng những người tử tế cũng đã tạo ra một cảm giác rất an tâm. Đó là một dạng "phúc lợi" không thể quy đổi thành tiền", Nhi chia sẻ.

Nhi cho biết ở lại không có nghĩa là cam chịu. Cô vẫn chủ động học hỏi, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm những cơ hội mới. Khi cảm thấy đã đến lúc hoặc có lựa chọn phù hợp hơn, cô sẽ nghỉ việc, vì thu nhập vẫn quan trọng hơn.

Môi trường dễ chịu, đồng nghiệp tử tế nhưng vẫn phải rời đi

Ngọc Huy (25 tuổi, làm IT ở TP.HCM) cho biết anh đang tính nghỉ việc, dù môi trường hiện tại có những đồng nghiệp mà anh đánh giá là “rất tốt và dễ chịu”.

Huy kể khi mới vào làm, anh từng nghĩ chỉ cần một công ty ổn, đồng nghiệp hòa đồng là đủ để gắn bó lâu dài. “Thời gian đầu đi làm khá nhẹ nhàng, mọi người hỗ trợ nhau nhiều nên mình cũng có cảm giác yên tâm", Huy nói.

Thế nhưng, sau một thời gian làm việc, Huy bắt đầu nhìn rõ hơn về mức lương chưa tương xứng với chi phí sống tại TP.HCM, trong khi lộ trình phát triển nghề nghiệp lại chưa thực sự rõ ràng khiến anh dần cảm thấy mình ít được thử thách và tiến bộ chậm hơn kỳ vọng.

“Có những hôm mình tự hỏi, nếu tiếp tục ở đây thêm một năm nữa thì mình sẽ giỏi hơn ở điểm nào", Huy chia sẻ.

Điều khiến Huy tiếc nhất không phải là công việc, mà là những mối quan hệ đồng nghiệp đã gắn bó trong suốt thời gian qua. “Ở đây mọi người rất ổn, không có drama, cũng không có áp lực tiêu cực. Chính vì vậy mà việc nghỉ lại càng khiến mình đắn đo", Huy tâm sự.

Còn Kiều Trân (23 tuổi, TP.HCM) nói việc ưu tiên thu nhập và phát triển bản thân rất cần thiết. Cô đang lên kế hoạch tìm một môi trường mới có mức lương tốt hơn, đồng thời có nhiều cơ hội học hỏi và thử thách hơn để không bị “giậm chân tại chỗ”.

“Rời đi không phải vì nơi này không tốt, mà vì mình cần một bước tiến khác. Mình muốn thấy rõ mình đã phát triển và khác đi như thế nào", Trân nói.

Chị chị em em, chẳng dám nghỉ việc vì... đồng nghiệp quá tốt, kiếm đâu ra được! - Ảnh 3.Gen Z ứng xử tốt nơi công sở phải chỉn chu cả cách ăn mặc, thái độ với đồng nghiệp

Việc tôn trọng các quy tắc ứng xử và hành vi nơi công sở sẽ cần thiết cho sự phát triển và thăng tiến sự nghiệp, đặc biệt là với thế hệ trẻ đang bước vào thị trường lao động.

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LÊ HUY
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    Chủ đề: đồng nghiệp nghỉ việc

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