Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Ngày càng nhiều phụ nữ chọn nghề tài xế công nghệ

tác giả
T.D.V
T.D.V
T.D.V

Số lượng nữ đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng Grab tăng gấp đôi trong giai đoạn 2024-2026. Với nhiều người, công việc này giúp chủ động thu nhập, sắp xếp thời gian và kết nối với cộng đồng tài xế.

- Ảnh 1.

Chị Thanh khi nhận quà từ "Thử Thách Tích Cuốc" của Grab trong dịp 20-10 vừa qua - Ảnh: DNCC

Nguồn sinh kế mới sau tay lái

Năm 2019, sau khi bất ngờ mất việc trong lúc các con vẫn đang tuổi ăn học, chị Kim Thị Thanh (49 tuổi, ở Hà Nội) từng loay hoay tìm hướng đi mới. Quyết định rời quê lên Hà Nội kiếm việc không dễ dàng nhưng chị vẫn thử sức với công việc tài xế công nghệ trên nền tảng Grab.

Những ngày đầu, Hà Nội hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ chân ướt, chân ráo từ quê lên. Chị chưa quen đường, chưa thành thạo cách sử dụng bản đồ trên điện thoại. Vì thế, chị tự dành thời gian tìm hiểu cách đọc bản đồ, ghi nhớ những tuyến đường và hỏi thêm kinh nghiệm từ các tài xế đi trước.

Hơn 7 năm gắn bó với Grab, những tuyến đường gần như đã được chị thuộc lòng nhưng điều khiến chị Thanh hài lòng nhất là khả năng tự chủ về kinh tế. Nhờ chăm chỉ chạy xe, chị có nguồn thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, lo cho con cái. "Đặc biệt là không phải vay mượn ai, mình tự chủ về kinh tế", chị kể.

Cùng hoàn cảnh, chị Đặng Thị Lan Anh (30 tuổi, ở Hà Nội) cũng bắt đầu chạy Grab từ năm 2019 sau khi mất việc. Được người chị họ là tài xế Grab giới thiệu, chị đăng ký tham gia với mong muốn có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Ban đầu, chị Lan Anh cũng gặp không ít bỡ ngỡ vì chưa thông thạo đường sá và cách sử dụng ứng dụng. Nhờ sự hướng dẫn của các tài xế trong đội nhóm, chị dần quen với những chuyến xe, từ cách lựa chọn tuyến đường đến giao tiếp với khách hàng.

Với chị, sự linh hoạt không chỉ giúp chủ động kiếm sống mà còn tạo điều kiện để có thể chăm lo cho gia đình, con cái. "Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều nhất là thời gian linh hoạt. Thu nhập cũng linh hoạt theo thời gian mình làm", chị Lan Anh bộc bạch. 

- Ảnh 3.

Sau gần 7 năm, chị Lan Anh giờ đây đã tự tin hơn trong mỗi chuyến xe - Ảnh: DNCC

Chủ động công việc, kết nối cộng đồng

Theo số liệu từ Grab Việt Nam, số lượng nữ đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng tăng gấp đôi trong vòng 3 năm (2024 - 2026), và tỉ lệ duy trì hoạt động trung bình hàng tháng xấp xỉ 90% trong cùng kỳ. Những con số này cho thấy không chỉ có thêm phụ nữ tham gia mà nhiều người còn tiếp tục gắn bó với Grab.

Với chị Nguyễn Thanh Vân - một người mẹ đơn thân đang nuôi hai con ăn học tại TP.HCM, khả năng chủ động thời gian chính là lý do quan trọng khiến chị chuyển sang chạy Grab. "Sau hơn một năm, tôi thấy thu nhập của mình tốt hơn trước. Quan trọng là chủ động được thời gian để chăm sóc con", chị nói.

Trong nhiều chuyến xe đã thực hiện, chị Vân nhớ nhất lần đưa một nữ hành khách về nhà. Trên đường, hai người trò chuyện và tình cờ biết rằng cả hai đều là mẹ đơn thân. Vị khách đã chia sẻ, động viên chị tiếp tục cố gắng.

Không chỉ từ khách hàng, sự động viên còn đến từ những anh chị em tài xế cùng màu áo. Cả ba nữ tài xế đều cho biết các đội nhóm của nền tảng này đã giúp họ vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.

Với chị Thanh, những người đồng nghiệp trong đội nữ An Bình còn là bạn bè để chia sẻ chuyện gia đình, những vui buồn thường ngày. Còn chị Lan Anh thường xuyên tham gia các buổi gặp gỡ của đội Grab Hà Thành, nơi các thành viên trò chuyện, động viên và hỗ trợ nhau nếu gặp sự cố trên đường.

Chị gọi những nữ tài xế như mình là "bông hồng thép" bởi họ vẫn đều đặn làm việc dưới nắng mưa, đồng thời lo toan cho gia đình. Bởi với những người phụ nữ lựa chọn nghề tài xế công nghệ, khả năng tự tạo thu nhập và sắp xếp thời gian là yếu tố quan trọng. Song sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các hoạt động kết nối cũng góp phần giúp họ thêm tự tin trong công việc.

- Ảnh 5.

Cuộc hội ngộ của những nữ tài xế Grab tại Hà Nội trong sự kiện 20-10 vừa qua - Ảnh: DNCC

Việc xây dựng cộng đồng nữ tài xế cũng là một trong những hoạt động Grab triển khai thông qua sáng kiến Grab Chị Em. Theo doanh nghiệp trong 12 năm qua, hơn 20 sự kiện lớn nhỏ đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố; khoảng 150.000 phần quà được trao đến các nữ đối tác tài xế cùng sự tham gia của các nhãn hàng.

Dịp 20-10 vừa qua, Grab tổ chức hai sự kiện "Chăm Hoa" tại Hà Nội và TP.HCM với khoảng 800 nữ tài xế tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và nhận quà. Chương trình "Thử Thách Tích Cuốc" cũng mang đến các phần thưởng cho người tham gia. Toàn bộ nữ đối tác tài xế đang hoạt động trên nền tảng được nhận quà tiền mặt 100.000 đồng/người.

Nữ tài xế Kim Thị Thanh chia sẻ: "Được gặp gỡ và nhận sự quan tâm trong dịp này mang lại niềm vui riêng. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi được quan tâm".

- Ảnh 6.

Các nữ tài xế Grab trong sự kiện "Chăm Hoa" nhân dịp 20-10 - Ảnh: DNCC

- Ảnh 7.Chung kết Grab The Beyond 2026: Khi sinh viên giải bài toán doanh nghiệp

Tại Grab The Beyond 2026, sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế qua việc xây dựng giải pháp cho các bài toán kinh doanh của Grab. Những dự án thực tiễn giúp các bạn có thêm cơ sở chứng minh năng lực, tạo lợi thế khi bước vào thị trường lao động.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: phụ nữ GRAB tài xế công nghệ

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất