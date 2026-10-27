Ngày càng nhiều phụ nữ chọn nghề tài xế công nghệ

Chị Thanh khi nhận quà từ "Thử Thách Tích Cuốc" của Grab trong dịp 20-10 vừa qua - Ảnh: DNCC

Nguồn sinh kế mới sau tay lái

Năm 2019, sau khi bất ngờ mất việc trong lúc các con vẫn đang tuổi ăn học, chị Kim Thị Thanh (49 tuổi, ở Hà Nội) từng loay hoay tìm hướng đi mới. Quyết định rời quê lên Hà Nội kiếm việc không dễ dàng nhưng chị vẫn thử sức với công việc tài xế công nghệ trên nền tảng Grab.

Những ngày đầu, Hà Nội hoàn toàn xa lạ với người phụ nữ chân ướt, chân ráo từ quê lên. Chị chưa quen đường, chưa thành thạo cách sử dụng bản đồ trên điện thoại. Vì thế, chị tự dành thời gian tìm hiểu cách đọc bản đồ, ghi nhớ những tuyến đường và hỏi thêm kinh nghiệm từ các tài xế đi trước.

Hơn 7 năm gắn bó với Grab, những tuyến đường gần như đã được chị thuộc lòng nhưng điều khiến chị Thanh hài lòng nhất là khả năng tự chủ về kinh tế. Nhờ chăm chỉ chạy xe, chị có nguồn thu nhập đủ để trang trải cuộc sống, lo cho con cái. "Đặc biệt là không phải vay mượn ai, mình tự chủ về kinh tế", chị kể.

Cùng hoàn cảnh, chị Đặng Thị Lan Anh (30 tuổi, ở Hà Nội) cũng bắt đầu chạy Grab từ năm 2019 sau khi mất việc. Được người chị họ là tài xế Grab giới thiệu, chị đăng ký tham gia với mong muốn có thêm nguồn thu nhập cho gia đình.

Ban đầu, chị Lan Anh cũng gặp không ít bỡ ngỡ vì chưa thông thạo đường sá và cách sử dụng ứng dụng. Nhờ sự hướng dẫn của các tài xế trong đội nhóm, chị dần quen với những chuyến xe, từ cách lựa chọn tuyến đường đến giao tiếp với khách hàng.

Với chị, sự linh hoạt không chỉ giúp chủ động kiếm sống mà còn tạo điều kiện để có thể chăm lo cho gia đình, con cái. "Cuộc sống của tôi thay đổi nhiều nhất là thời gian linh hoạt. Thu nhập cũng linh hoạt theo thời gian mình làm", chị Lan Anh bộc bạch.

Sau gần 7 năm, chị Lan Anh giờ đây đã tự tin hơn trong mỗi chuyến xe - Ảnh: DNCC

Chủ động công việc, kết nối cộng đồng

Theo số liệu từ Grab Việt Nam, số lượng nữ đối tác tài xế hoạt động trên nền tảng tăng gấp đôi trong vòng 3 năm (2024 - 2026), và tỉ lệ duy trì hoạt động trung bình hàng tháng xấp xỉ 90% trong cùng kỳ. Những con số này cho thấy không chỉ có thêm phụ nữ tham gia mà nhiều người còn tiếp tục gắn bó với Grab.

Với chị Nguyễn Thanh Vân - một người mẹ đơn thân đang nuôi hai con ăn học tại TP.HCM, khả năng chủ động thời gian chính là lý do quan trọng khiến chị chuyển sang chạy Grab. "Sau hơn một năm, tôi thấy thu nhập của mình tốt hơn trước. Quan trọng là chủ động được thời gian để chăm sóc con", chị nói.

Trong nhiều chuyến xe đã thực hiện, chị Vân nhớ nhất lần đưa một nữ hành khách về nhà. Trên đường, hai người trò chuyện và tình cờ biết rằng cả hai đều là mẹ đơn thân. Vị khách đã chia sẻ, động viên chị tiếp tục cố gắng.

Không chỉ từ khách hàng, sự động viên còn đến từ những anh chị em tài xế cùng màu áo. Cả ba nữ tài xế đều cho biết các đội nhóm của nền tảng này đã giúp họ vượt qua những bỡ ngỡ ban đầu.

Với chị Thanh, những người đồng nghiệp trong đội nữ An Bình còn là bạn bè để chia sẻ chuyện gia đình, những vui buồn thường ngày. Còn chị Lan Anh thường xuyên tham gia các buổi gặp gỡ của đội Grab Hà Thành, nơi các thành viên trò chuyện, động viên và hỗ trợ nhau nếu gặp sự cố trên đường.

Chị gọi những nữ tài xế như mình là "bông hồng thép" bởi họ vẫn đều đặn làm việc dưới nắng mưa, đồng thời lo toan cho gia đình. Bởi với những người phụ nữ lựa chọn nghề tài xế công nghệ, khả năng tự tạo thu nhập và sắp xếp thời gian là yếu tố quan trọng. Song sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các hoạt động kết nối cũng góp phần giúp họ thêm tự tin trong công việc.

Cuộc hội ngộ của những nữ tài xế Grab tại Hà Nội trong sự kiện 20-10 vừa qua - Ảnh: DNCC

Việc xây dựng cộng đồng nữ tài xế cũng là một trong những hoạt động Grab triển khai thông qua sáng kiến Grab Chị Em. Theo doanh nghiệp trong 12 năm qua, hơn 20 sự kiện lớn nhỏ đã được tổ chức tại nhiều tỉnh, thành phố; khoảng 150.000 phần quà được trao đến các nữ đối tác tài xế cùng sự tham gia của các nhãn hàng. Dịp 20-10 vừa qua, Grab tổ chức hai sự kiện "Chăm Hoa" tại Hà Nội và TP.HCM với khoảng 800 nữ tài xế tham gia các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và nhận quà. Chương trình "Thử Thách Tích Cuốc" cũng mang đến các phần thưởng cho người tham gia. Toàn bộ nữ đối tác tài xế đang hoạt động trên nền tảng được nhận quà tiền mặt 100.000 đồng/người. Nữ tài xế Kim Thị Thanh chia sẻ: "Được gặp gỡ và nhận sự quan tâm trong dịp này mang lại niềm vui riêng. Tôi thấy rất vui và hạnh phúc khi được quan tâm". Các nữ tài xế Grab trong sự kiện "Chăm Hoa" nhân dịp 20-10 - Ảnh: DNCC