Chung kết Grab The Beyond 2026: Khi sinh viên giải bài toán doanh nghiệp

Các đội thi tham gia chung kết Grab The Beyond 2026 - Ảnh: DNCC

Đêm chung kết Grab The Beyond 2026 vừa được Western Sydney Vietnam phối hợp với Grab Sinh viên - chương trình do Grab thiết kế dành riêng cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam - tổ chức.

Grab The Beyond 2026 dành cho cộng đồng học sinh, sinh viên UEH, UEH.ISB, Western Sydney Vietnam và Global Pathways, tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán do Grab đưa ra.

Giải pháp thực tế từ góc nhìn sinh viên

Trong bài thi về GrabUnlimited for Students (GU4S), gói hội viên dành cho sinh viên, các đội cùng giải quyết câu hỏi: làm sao để người dùng tiếp tục sử dụng sau khi đăng ký? Trên bộ dữ liệu tình huống, mục tiêu đặt ra là tăng số người thực sự dùng gói từ 176.000 lên 264.000 vào tháng 1-2027, với ngân sách 200.000 USD. (tương đương 5,1 tỉ đồng)

Đội "Tuổi Trẻ Tày Cao", gồm các sinh viên Phạm Hoàng Ân, Trần Ngọc Trâm và Trịnh Thị Bảo Ngọc, chọn cách giúp người dùng thấy rõ lợi ích từ những khoản chi hằng ngày. Nhóm đề xuất thêm tính năng "Thêm Hời, Thấy Hời" kết hợp quyền lợi GU4S với các ưu đãi khác đủ điều kiện trên một giao dịch, đồng thời cho biết khoản tiết kiệm trước, trong và sau khi sử dụng.

"Nhóm mình muốn bạn biết gói hội viên đã giúp mình tiết kiệm bao nhiêu. Khi đặt món, bạn thấy số tiền được giảm; sau giao dịch có thông báo, đến cuối tháng có tổng kết để tự cân nhắc việc gia hạn", bạn Trịnh Thị Bảo Ngọc chia sẻ.

Đội "Grab Lại Là Vừa", gồm các sinh viên Lê Trần Minh Quân, Nguyễn Thị Thanh Miền và Lê Nguyễn Quỳnh Anh, tiếp cận bài toán qua lịch sinh hoạt của sinh viên. Với tính năng đề xuất "My Week", người dùng chọn lịch học, giờ ăn và nhu cầu đi lại để nhận lời nhắc phù hợp, kèm bảng theo dõi khoản tiết kiệm.

Nhóm đề xuất kế hoạch thử nghiệm với 10.000 người, đồng thời chuẩn bị phương án hướng dẫn qua Zalo OA nếu việc phát triển tính năng trong ứng dụng chậm tiến độ.

Các nhóm sinh viên trình bày các ý tưởng, giải pháp được ban giám khảo đánh giá cao - Ảnh: DNCC

TS Ngô Công Khánh - Phó Trưởng khoa Tài năng Kinh doanh, Trường Tài năng UEH.ISB - đánh giá cao nỗ lực vận dụng kiến thức vào các bài toán doanh nghiệp của sinh viên.

Theo ông, quá trình xây dựng và bảo vệ đề án giúp các bạn rèn cách phân tích vấn đề, cân nhắc lựa chọn và trình bày ý tưởng rõ ràng hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm hữu ích cho công việc sau này và có câu chuyện thuyết phục hơn khi đứng trước nhà tuyển dụng.

Cơ hội nghề nghiệp từ sân chơi thực chiến

Grab The Beyond 2026 là cuộc thi dành cho sinh viên UEH, UEH.ISB, Western Sydney Vietnam và Global Pathways. Qua các vòng, mỗi đội sẽ có thêm cơ hội nhận hướng dẫn, góp ý và hoàn thiện bài làm. Tại chung kết, các nhóm sinh viên tiếp tục bảo vệ giải pháp trước giám khảo và

Đánh giá cao hành trình của các đội thi, TS Douglas Monroe Foster - Hiệu trưởng Western Sydney Vietnam - cho rằng những dự án thực tế như Grab The Beyond là mảnh ghép giá trị bên cạnh việc học trên lớp. Qua quá trình phát triển đề án và tranh biện, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy đổi mới, mà còn hiểu rõ thực lực của bản thân để tiếp tục hoàn thiện.

Grab The Beyond 2026 còn giúp sinh viên đến gần hơn với cơ hội thực tập. Đội Quán quân được vào thẳng vòng phỏng vấn cuối để ứng tuyển thực tập tại Grab Vietnam và Talent Connect Plus; đội Á quân được hưởng quyền lợi tương tự tại Talent Connect Plus.

Cuộc thi có tổng tiền thưởng lên đến 65 triệu đồng, trong đó Quán quân nhận 25 triệu đồng, Á quân 20 triệu đồng và hai đội quý quân nhận 10 triệu đồng mỗi đội. Quán quân còn được chọn học bổng 100% khóa ôn tập Kế toán tài chính ACCA FA/F3 hoặc khóa ôn tập chuyên môn CIM Level 4 để tiếp tục bổ sung kiến thức.

TS Douglas Monroe Foster, Hiệu trưởng Western Sydney Vietnam, phát biểu tại chung kết cuộc thi Grab The Beyond 2026 - Ảnh: DNCC

Western Sydney Việt Nam là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Western Sydney (Úc), Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Sinh viên có thể theo học các chương trình cử nhân Kinh doanh, Truyền thông và Khoa học dữ liệu ứng dụng, nhận bằng do Đại học Western Sydney cấp khi đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.

Bên cạnh chương trình học, Western Sydney Việt Nam chú trọng kết nối với doanh nghiệp thông qua các dự án thực tế, hoạt động hướng nghiệp và cuộc thi giải quyết bài toán kinh doanh.

Qua những hoạt động như Grab The Beyond 2026, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức, tiếp xúc với chuyên gia trong ngành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay trong thời gian đại học.