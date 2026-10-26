Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

Chung kết Grab The Beyond 2026: Khi sinh viên giải bài toán doanh nghiệp

tác giả
TT - T.D.V
TT - T.D.V
TT - T.D.V

Tại Grab The Beyond 2026, sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tế qua việc xây dựng giải pháp cho các bài toán kinh doanh của Grab. Những dự án thực tiễn giúp các bạn có thêm cơ sở chứng minh năng lực, tạo lợi thế khi bước vào thị trường lao động.

- Ảnh 1.

Các đội thi tham gia chung kết Grab The Beyond 2026 - Ảnh: DNCC

Đêm chung kết Grab The Beyond 2026 vừa được Western Sydney Vietnam phối hợp với Grab Sinh viên - chương trình do Grab thiết kế dành riêng cho học sinh, sinh viên tại Việt Nam - tổ chức.

Grab The Beyond 2026 dành cho cộng đồng học sinh, sinh viên UEH, UEH.ISB, Western Sydney Vietnam và Global Pathways, tạo cơ hội để sinh viên vận dụng kiến thức vào giải quyết bài toán do Grab đưa ra.

Giải pháp thực tế từ góc nhìn sinh viên

Trong bài thi về GrabUnlimited for Students (GU4S), gói hội viên dành cho sinh viên, các đội cùng giải quyết câu hỏi: làm sao để người dùng tiếp tục sử dụng sau khi đăng ký? Trên bộ dữ liệu tình huống, mục tiêu đặt ra là tăng số người thực sự dùng gói từ 176.000 lên 264.000 vào tháng 1-2027, với ngân sách 200.000 USD. (tương đương 5,1 tỉ đồng)

Đội "Tuổi Trẻ Tày Cao", gồm các sinh viên Phạm Hoàng Ân, Trần Ngọc Trâm và Trịnh Thị Bảo Ngọc, chọn cách giúp người dùng thấy rõ lợi ích từ những khoản chi hằng ngày. Nhóm đề xuất thêm tính năng "Thêm Hời, Thấy Hời" kết hợp quyền lợi GU4S với các ưu đãi khác đủ điều kiện trên một giao dịch, đồng thời cho biết khoản tiết kiệm trước, trong và sau khi sử dụng.

"Nhóm mình muốn bạn biết gói hội viên đã giúp mình tiết kiệm bao nhiêu. Khi đặt món, bạn thấy số tiền được giảm; sau giao dịch có thông báo, đến cuối tháng có tổng kết để tự cân nhắc việc gia hạn", bạn Trịnh Thị Bảo Ngọc chia sẻ.

Đội "Grab Lại Là Vừa", gồm các sinh viên Lê Trần Minh Quân, Nguyễn Thị Thanh Miền và Lê Nguyễn Quỳnh Anh, tiếp cận bài toán qua lịch sinh hoạt của sinh viên. Với tính năng đề xuất "My Week", người dùng chọn lịch học, giờ ăn và nhu cầu đi lại để nhận lời nhắc phù hợp, kèm bảng theo dõi khoản tiết kiệm.

Nhóm đề xuất kế hoạch thử nghiệm với 10.000 người, đồng thời chuẩn bị phương án hướng dẫn qua Zalo OA nếu việc phát triển tính năng trong ứng dụng chậm tiến độ.

- Ảnh 2.

Các nhóm sinh viên trình bày các ý tưởng, giải pháp được ban giám khảo đánh giá cao - Ảnh: DNCC

TS Ngô Công Khánh - Phó Trưởng khoa Tài năng Kinh doanh, Trường Tài năng UEH.ISB - đánh giá cao nỗ lực vận dụng kiến thức vào các bài toán doanh nghiệp của sinh viên.

Theo ông, quá trình xây dựng và bảo vệ đề án giúp các bạn rèn cách phân tích vấn đề, cân nhắc lựa chọn và trình bày ý tưởng rõ ràng hơn, qua đó tích lũy kinh nghiệm hữu ích cho công việc sau này và có câu chuyện thuyết phục hơn khi đứng trước nhà tuyển dụng.

Cơ hội nghề nghiệp từ sân chơi thực chiến

Grab The Beyond 2026 là cuộc thi dành cho sinh viên UEH, UEH.ISB, Western Sydney Vietnam và Global Pathways. Qua các vòng, mỗi đội sẽ có thêm cơ hội nhận hướng dẫn, góp ý và hoàn thiện bài làm. Tại chung kết, các nhóm sinh viên tiếp tục bảo vệ giải pháp trước giám khảo và

Đánh giá cao hành trình của các đội thi, TS Douglas Monroe Foster - Hiệu trưởng Western Sydney Vietnam - cho rằng những dự án thực tế như Grab The Beyond là mảnh ghép giá trị bên cạnh việc học trên lớp. Qua quá trình phát triển đề án và tranh biện, sinh viên không chỉ rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và tư duy đổi mới, mà còn hiểu rõ thực lực của bản thân để tiếp tục hoàn thiện.

Grab The Beyond 2026 còn giúp sinh viên đến gần hơn với cơ hội thực tập. Đội Quán quân được vào thẳng vòng phỏng vấn cuối để ứng tuyển thực tập tại Grab Vietnam và Talent Connect Plus; đội Á quân được hưởng quyền lợi tương tự tại Talent Connect Plus.

Cuộc thi có tổng tiền thưởng lên đến 65 triệu đồng, trong đó Quán quân nhận 25 triệu đồng, Á quân 20 triệu đồng và hai đội quý quân nhận 10 triệu đồng mỗi đội. Quán quân còn được chọn học bổng 100% khóa ôn tập Kế toán tài chính ACCA FA/F3 hoặc khóa ôn tập chuyên môn CIM Level 4 để tiếp tục bổ sung kiến thức.

- Ảnh 3.

TS Douglas Monroe Foster, Hiệu trưởng Western Sydney Vietnam, phát biểu tại chung kết cuộc thi Grab The Beyond 2026 - Ảnh: DNCC

Western Sydney Việt Nam là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Western Sydney (Úc), Trường Tài năng UEH.ISB và Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH). Sinh viên có thể theo học các chương trình cử nhân Kinh doanh, Truyền thông và Khoa học dữ liệu ứng dụng, nhận bằng do Đại học Western Sydney cấp khi đáp ứng yêu cầu tốt nghiệp.

Bên cạnh chương trình học, Western Sydney Việt Nam chú trọng kết nối với doanh nghiệp thông qua các dự án thực tế, hoạt động hướng nghiệp và cuộc thi giải quyết bài toán kinh doanh. 

Qua những hoạt động như Grab The Beyond 2026, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức, tiếp xúc với chuyên gia trong ngành và rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp ngay trong thời gian đại học.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
TT - T.D.V
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: UEH.ISB Western Sydney Vietnam grab

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất