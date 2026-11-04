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Bạn có biết những câu nói khiến mình mất điểm ở cơ quan?

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Đi làm mỗi ngày, ngoài chuyện làm cho tốt việc của mình, cách ăn nói và cư xử với đồng nghiệp cũng rất quan trọng.

Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói, bạn đã biết những câu nói khiến mình mất điểm trong mắt cả công ty! - Ảnh 1.

Cách ăn nói và cư xử với đồng nghiệp cũng rất quan trọng - Ảnh do AI tạo

Có những câu nói mình nghĩ chẳng có gì, nhưng người nghe lại để bụng, thậm chí khiến mình gặp rắc rối về sau khi ở công ty.

1. “Cái này không phải việc của em”: Dù đúng là không thuộc trách nhiệm của mình, cũng đừng vội nói thẳng như vậy. Người khác có thể nghĩ bạn đang đùn đẩy công việc. Nếu đang rối tung vì nhiều việc, cứ nói rõ những việc mình đang gánh để mọi người cùng sắp xếp.

2. “Có chút việc mà cũng than à? Anh/chị đây còn làm nhiều hơn!”: Đừng lúc nào cũng lấy công việc của mình ra để so sánh với người khác. Mỗi người có một vị trí, đầu việc và áp lực riêng. Bạn làm nhiều không có nghĩa người khác không được phép mệt. Đôi khi một câu nói tưởng là đùa lại khiến đồng nghiệp cảm thấy công sức của họ bị xem nhẹ.

3. “Không biết lương của người đó bao nhiêu nhỉ?”: Đừng quá tò mò về lương thưởng của đồng nghiệp rồi đem ra so sánh, bàn tán, “buôn dưa lê”. Mỗi người có vị trí, kinh nghiệm và thỏa thuận khác nhau. Chưa kể, những câu chuyện tiền bạc rất dễ gây mất lòng và nhạy cảm.

4. “Em đang định nghỉ việc”: Đừng vừa gặp chuyện không vui ở công ty đã vội kể với đồng nghiệp rằng mình sắp nghỉ. Có thể hôm nay bạn chỉ đang bực bội và nói cho nhẹ lòng, nhưng người khác lại nghĩ bạn đã có ý định nghỉ thật. Chưa kể, chuyện có thể đến tai sếp đó.

5. “Em làm xong phần em rồi, còn lại không liên quan đến em”: Đừng lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào phần việc của mình rồi mặc kệ những vấn đề chung. 

Nếu công việc đang bị vướng ở đâu đó mà mình có thể hỗ trợ thì nên cùng giải quyết. Nhưng cũng không có nghĩa là việc gì của người khác mình cũng phải đứng ra gánh. Quan trọng là biết hỗ trợ đúng lúc và phân chia trách nhiệm rõ ràng.

6. “Em nghe nói anh A với chị B đang có chuyện”: Đừng thấy chuyện gì trong công ty cũng tò mò rồi đem đi kể cho người khác. Có thể ban đầu chỉ là một lời nói vu vơ, nhưng qua miệng mỗi người lại thành một câu chuyện khác. Đến khi người trong cuộc nghe được, dù đúng hay sai cũng rất dễ mất lòng nhau.

7. “Em không thích làm việc với người đó": Không phải ai trong công ty cũng hợp tính mình. Nhưng không thích một người không có nghĩa là phải nói điều đó với tất cả mọi người. Cứ giữ thái độ lịch sự, tập trung vào công việc và hạn chế những va chạm không cần thiết.

8. “Em không biết, có ai nói với em đâu”: Đúng là có những việc mình không được thông báo, nhưng đừng lúc nào cũng đợi người khác nhắc mới bắt đầu làm. Nếu thấy công việc có thay đổi hoặc chưa rõ thông tin, cứ chủ động hỏi lại.

Đi làm rồi, không ai có thể lúc nào cũng theo sát để nhắc mình từng chút một. Chủ động một chút thì công việc cũng đỡ bị chậm trễ.

9. “Việc này dễ mà, có gì khó đâu”: Đừng nghĩ việc gì mình làm được thì người khác cũng phải làm được. Có thể bạn đã quen với công việc đó nên thấy đơn giản, nhưng với người mới hoặc người chưa từng làm thì lại là chuyện khác. 

Đừng vội chê bai hay tỏ vẻ khó hiểu khi người khác gặp khó khăn. Ai cũng có lúc phải học từ những điều cơ bản nhất.

10. “Ê kể nghe nè. Chuyện này chỉ mình anh/chị biết thôi nhé”: Đừng nghĩ kể cho một người thân thì chuyện sẽ được giữ kín. Hôm nay bạn đem chuyện riêng của người khác ra kể, ngày mai biết đâu chính chuyện của bạn lại thành câu chuyện để mọi người ngồi buôn với nhau. 

Ở chỗ làm, đôi khi thân mấy cũng nên giữ miệng một chút. Chuyện gì không phải của mình thì đừng đem đi kể, vừa tránh rắc rối, vừa giữ được tình cảm đồng nghiệp.

11. “Việc này em không biết anh/chị ạ”: Không biết là chuyện bình thường, chẳng ai giỏi tất cả mọi thứ. Nhưng thay vì trả lời cụt ngủn, bạn có thể nói mình chưa nắm rõ và sẽ tìm hiểu thêm. Thái độ sẵn sàng học hỏi thường tạo thiện cảm hơn nhiều.

12. “Em quen người này, người kia nên không lo”: Đừng quá khoe khoang về những mối quan hệ của mình. Trong công việc, năng lực và cách cư xử mới là thứ giúp bạn đứng vững lâu dài. Hôm nay có thể được người khác giúp đỡ, nhưng không ai có thể giúp bạn mãi.

13. “Sếp ưu ái người đó thôi chứ giỏi gì”: Đừng vội đánh giá thành quả của người khác chỉ vì họ được sếp tin tưởng hoặc giao nhiều cơ hội. Bạn không biết hết những gì họ đã làm. Thay vì ngồi so sánh, hãy tập trung cải thiện công việc của mình.

14. “Em thấy công ty bên kia tốt hơn nhiều”: Mỗi công ty có cách làm việc và chế độ khác nhau. Bạn có quyền so sánh để tìm môi trường phù hợp, nhưng đừng liên tục chê bai nơi mình đang làm. Nếu thực sự thấy nơi khác tốt hơn, hãy tìm hiểu và cân nhắc thay vì chỉ nói cho bỏ tức.

Bạn có biết những câu nói khiến mình mất điểm ở cơ quan? - Ảnh 3.Chỉ 10% người dùng tự tin làm chủ công nghệ, tâm trạng thêm sa sút khi rời cơ quan

Chỉ 10% người tham gia khảo sát của Logitech cho biết họ thực sự làm chủ công nghệ đang sử dụng.

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LÊ HUY
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    Chủ đề: công ty đồng nghiệp cư xử ăn nói

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