Vì sao bạn luôn mệt mỏi dù công việc không quá tải?

Hiệu suất lâu dài trong công việc phụ thuộc vào những thói quen giúp bảo vệ năng lượng và khả năng tập trung - Ảnh: AI

Trách nhiệm cá nhân, kỳ vọng quá cao, bị kích thích liên tục do thiết bị kỹ thuật số hay thiếu thời gian nghỉ ngơi cũng có thể khiến năng lượng sụt giảm. Xác định đúng nguyên nhân gây kiệt sức là bước đầu tiên để cải thiện sức khỏe tinh thần và hiệu suất trong công việc.

Xác định nguyên nhân bào mòn năng lượng

Cảm thấy kiệt sức không đồng nghĩa với việc khối lượng công việc quá lớn. Nguyên nhân đôi khi đến từ những mâu thuẫn chưa được giải quyết, mệt mỏi vì phải đưa ra quá nhiều quyết định hoặc gánh vác trách nhiệm vượt ngoài phạm vi công việc.

Quan sát thói quen hằng ngày có thể giúp bạn nhận diện những yếu tố đang âm thầm tiêu hao năng lượng.

Hãy dành một tuần ghi nhận những hoạt động khiến bạn cảm thấy tràn đầy năng lượng và những việc thường xuyên làm bạn mệt mỏi. Khi xác định được nguyên nhân, bạn có thể điều chỉnh cụ thể thay vì cho rằng mình cần đổi cả công việc.

Tách biệt căng thẳng trong công việc và cá nhân

Công việc và cuộc sống cá nhân thường tác động qua lại. Trách nhiệm gia đình, lo lắng tài chính, vấn đề sức khỏe hoặc những thay đổi lớn trong cuộc sống đều có thể ảnh hưởng đến khả năng tập trung và sức chịu đựng trong ngày làm việc. Ngược lại, căng thẳng công việc cũng có thể theo bạn về nhà.

Xác định nguồn gốc căng thẳng giúp lựa chọn giải pháp phù hợp. Nếu nguyên nhân chủ yếu đến từ cuộc sống cá nhân, việc điều chỉnh khối lượng công việc có thể chưa đủ để phục hồi năng lượng. Ngược lại, nếu công việc là yếu tố gây áp lực chính, hãy chú ý dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.

Đánh giá kỳ vọng đặt ra cho bản thân

Nhiều người đi làm tự tạo thêm áp lực bằng những kỳ vọng ngày càng khó đáp ứng. Việc liên tục nhận thêm cơ hội, theo đuổi sự hoàn hảo hoặc cảm thấy phải chịu trách nhiệm giải quyết mọi vấn đề có thể biến thành trạng thái căng thẳng kéo dài.

Hãy xem xét những tiêu chuẩn mình đặt ra và tự hỏi liệu chúng có giúp duy trì hiệu suất ổn định lâu dài hay không. Xác định các công việc ưu tiên, linh hoạt hơn và ghi nhận những tiến bộ đều đặn có thể giúp duy trì hiệu quả công việc.

Xây dựng thói quen làm việc bền vững

Hiệu suất lâu dài trong công việc phụ thuộc vào những thói quen giúp bảo vệ năng lượng và khả năng tập trung. Những hoạt động nhỏ được duy trì đều đặn hằng ngày thường có tác động lớn hơn, bởi chúng giúp cơ thể và tinh thần ổn định trong suốt tuần làm việc.

Hãy chủ động dành thời gian cho những khoảng nghỉ, duy trì giấc ngủ lành mạnh, vận động thường xuyên và tạo khoảng thời gian tạm rời xa công việc. Những thói quen này giúp phục hồi năng lượng, cải thiện khả năng tập trung.

Thay đổi trước khi chạm đến giới hạn chịu đựng

Kiệt sức hiếm khi xuất hiện đột ngột mà thường hình thành qua quá trình tích tụ. Vì vậy, chủ động ứng phó sớm là cách bảo vệ sức khỏe và trạng thái tinh thần.

Chờ đến khi mất động lực hoặc tình trạng kiệt sức trở nên nghiêm trọng mới tìm cách giải quyết thường khiến quá trình phục hồi khó khăn hơn. Hãy đánh giá khối lượng công việc, mức năng lượng và sự hài lòng của bản thân theo định kỳ để thích ứng với bối cảnh nhiều biến động như hiện nay.