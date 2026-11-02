4 điểm mạnh lại cản trở con đường thăng tiến sự nghiệp

Hãy cân bằng việc thể hiện bản thân với việc dành không gian cho những người xung quanh - Ảnh: AI

Theo Forbes, trong môi trường làm việc cạnh tranh, việc nhận diện và phát huy năng lực cá nhân là điều cần thiết, nhưng cũng cần biết kiểm soát cách thể hiện chúng. Nghiên cứu của Hogan Assessments trên gần 87.000 người cho thấy 89% có những đặc điểm tính cách tiềm ẩn nguy cơ khiến sự nghiệp chệch hướng, với mức độ rủi ro từ trung bình đến cao.

Đáng chú ý, những yếu tố cản trở này thực chất lại là các điểm mạnh bị đẩy đi quá xa. Khi những phẩm chất tích cực được sử dụng thái quá hoặc đặt trong bối cảnh không phù hợp, chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, danh tiếng và các mối quan hệ.

Chỉ 11% số người tham gia nghiên cứu không có đặc điểm tính cách có khả năng hạn chế sự nghiệp. Điều này cho thấy phần lớn mọi người đều có thể gặp những vấn đề tương tự. Dưới đây là 4 điểm mạnh cần được kiểm soát.

Khả năng thể hiện bản thân

Khả năng biểu đạt, sự tự tin trong giao tiếp và tính cách sôi nổi giúp bạn tạo ấn tượng, khiến người khác ghi nhớ và tạo ảnh hưởng tích cực. Tuy nhiên, dữ liệu Hogan cho thấy 14,3% số người có thể bị nhìn nhận là "thích thu hút sự chú ý" hoặc "ích kỷ" khi thể hiện những phẩm chất này quá mức.

Mọi người thường tránh những người bị cho là quá đề cao cái tôi, tìm kiếm những mối quan hệ với người biết lắng nghe, tương tác và thể hiện sự quan tâm đến người khác.

Hãy cân bằng việc thể hiện bản thân với việc dành không gian cho những người xung quanh. Thành công không chỉ đến từ việc bạn được lên tiếng, mà còn từ khả năng lắng nghe, nâng đỡ và tạo điều kiện để người khác thể hiện.

Quá thận trọng

Theo dữ liệu Hogan, 14,2% số người có thể gặp trở ngại do quá thận trọng. Trong bối cảnh nhiều bất định và biến động, việc cân nhắc rủi ro cũng như những hệ quả ngoài dự kiến trước khi quyết định là cần thiết.

Tuy nhiên, quá thận trọng có thể trở thành "chiếc neo" níu chân bạn. Nỗi sợ thất bại có thể cản trở sự phát triển và gây ra những trì hoãn không cần thiết đối với công việc của cá nhân hoặc cả nhóm.

Bạn cần duy trì sự thận trọng nhưng vẫn sẵn sàng tiến lên ngay cả khi thông tin chưa hoàn chỉnh. Hãy tìm hiểu các khả năng, cân nhắc kết quả, chuẩn bị phương án dự phòng và đưa ra quyết định.

Quá tự tin

Sự tự tin là một thế mạnh quan trọng. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên uy tín và sức ảnh hưởng. Tham vọng cũng có thể mang lại giá trị khi tạo ra tầm nhìn và thúc đẩy người khác.

Tuy nhiên, Hogan cho biết 13,7% số người có thể trở nên kiêu ngạo, cho rằng mình đương nhiên xứng đáng được hưởng đặc quyền hoặc khó thừa nhận sai lầm.

Cần cân bằng sự tự tin với nhận thức rằng góc nhìn của bản thân không phải là duy nhất, và vẫn có những trải nghiệm nằm ngoài hiểu biết của mình. Hãy chủ động hỏi ý kiến, tìm hiểu quan điểm của người khác và thừa nhận những sai lầm, hạn chế của bản thân.

Quá độc lập

Sự điềm tĩnh và khả năng tự chủ là những phẩm chất góp phần tạo nên sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo Hogan, 13% số người có thể bị nhìn nhận là lạnh lùng, xa cách hoặc giữ khoảng cách quá mức khi những đặc điểm này được thể hiện thái quá.

Dù điềm tĩnh về cảm xúc và độc lập, bạn vẫn cần duy trì kết nối, hợp tác và tạo điều kiện để người khác tham gia vào công việc. Mọi người muốn làm việc với những người cởi mở, dễ tiếp cận và dễ thấu hiểu, thay vì những người khép kín, khó nắm bắt.

Hãy chú ý đến cách mình thể hiện trong từng tình huống, đánh giá tác động của các hành vi khi được phô bày trước tập thể, thay vì chỉ tập trung vào ý định cá nhân. Đồng thời, hãy chủ động tìm kiếm phản hồi để hiểu cách người khác tiếp nhận và cảm nhận về hành vi của mình.