Đăng ký Tuổi Trẻ Sao Vào trang Tuổi Trẻ Sao

Tất cả chuyên mục

Đóng

4 điểm mạnh lại cản trở con đường thăng tiến sự nghiệp

tác giả
BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Một nghiên cứu cho thấy chính những thế mạnh của một người đôi khi lại trở thành rào cản trong sự nghiệp nếu được sử dụng không tiết chế.

4 điểm mạnh có thể cản trở con đường thăng tiến sự nghiệp - Ảnh 1.

Hãy cân bằng việc thể hiện bản thân với việc dành không gian cho những người xung quanh - Ảnh: AI

Theo Forbes, trong môi trường làm việc cạnh tranh, việc nhận diện và phát huy năng lực cá nhân là điều cần thiết, nhưng cũng cần biết kiểm soát cách thể hiện chúng. Nghiên cứu của Hogan Assessments trên gần 87.000 người cho thấy 89% có những đặc điểm tính cách tiềm ẩn nguy cơ khiến sự nghiệp chệch hướng, với mức độ rủi ro từ trung bình đến cao.

Đáng chú ý, những yếu tố cản trở này thực chất lại là các điểm mạnh bị đẩy đi quá xa. Khi những phẩm chất tích cực được sử dụng thái quá hoặc đặt trong bối cảnh không phù hợp, chúng có thể ảnh hưởng đến hiệu suất công việc, danh tiếng và các mối quan hệ.

Chỉ 11% số người tham gia nghiên cứu không có đặc điểm tính cách có khả năng hạn chế sự nghiệp. Điều này cho thấy phần lớn mọi người đều có thể gặp những vấn đề tương tự. Dưới đây là 4 điểm mạnh cần được kiểm soát.

Khả năng thể hiện bản thân

Khả năng biểu đạt, sự tự tin trong giao tiếp và tính cách sôi nổi giúp bạn tạo ấn tượng, khiến người khác ghi nhớ và tạo ảnh hưởng tích cực. Tuy nhiên, dữ liệu Hogan cho thấy 14,3% số người có thể bị nhìn nhận là "thích thu hút sự chú ý" hoặc "ích kỷ" khi thể hiện những phẩm chất này quá mức.

Mọi người thường tránh những người bị cho là quá đề cao cái tôi, tìm kiếm những mối quan hệ với người biết lắng nghe, tương tác và thể hiện sự quan tâm đến người khác.

Hãy cân bằng việc thể hiện bản thân với việc dành không gian cho những người xung quanh. Thành công không chỉ đến từ việc bạn được lên tiếng, mà còn từ khả năng lắng nghe, nâng đỡ và tạo điều kiện để người khác thể hiện.

Quá thận trọng

Theo dữ liệu Hogan, 14,2% số người có thể gặp trở ngại do quá thận trọng. Trong bối cảnh nhiều bất định và biến động, việc cân nhắc rủi ro cũng như những hệ quả ngoài dự kiến trước khi quyết định là cần thiết.

Tuy nhiên, quá thận trọng có thể trở thành "chiếc neo" níu chân bạn. Nỗi sợ thất bại có thể cản trở sự phát triển và gây ra những trì hoãn không cần thiết đối với công việc của cá nhân hoặc cả nhóm.

Bạn cần duy trì sự thận trọng nhưng vẫn sẵn sàng tiến lên ngay cả khi thông tin chưa hoàn chỉnh. Hãy tìm hiểu các khả năng, cân nhắc kết quả, chuẩn bị phương án dự phòng và đưa ra quyết định.

Quá tự tin

Sự tự tin là một thế mạnh quan trọng. Đây cũng là yếu tố góp phần tạo nên uy tín và sức ảnh hưởng. Tham vọng cũng có thể mang lại giá trị khi tạo ra tầm nhìn và thúc đẩy người khác.

Tuy nhiên, Hogan cho biết 13,7% số người có thể trở nên kiêu ngạo, cho rằng mình đương nhiên xứng đáng được hưởng đặc quyền hoặc khó thừa nhận sai lầm.

Cần cân bằng sự tự tin với nhận thức rằng góc nhìn của bản thân không phải là duy nhất, và vẫn có những trải nghiệm nằm ngoài hiểu biết của mình. Hãy chủ động hỏi ý kiến, tìm hiểu quan điểm của người khác và thừa nhận những sai lầm, hạn chế của bản thân.

Quá độc lập

Sự điềm tĩnh và khả năng tự chủ là những phẩm chất góp phần tạo nên sức ảnh hưởng. Tuy nhiên, theo Hogan, 13% số người có thể bị nhìn nhận là lạnh lùng, xa cách hoặc giữ khoảng cách quá mức khi những đặc điểm này được thể hiện thái quá.

Dù điềm tĩnh về cảm xúc và độc lập, bạn vẫn cần duy trì kết nối, hợp tác và tạo điều kiện để người khác tham gia vào công việc. Mọi người muốn làm việc với những người cởi mở, dễ tiếp cận và dễ thấu hiểu, thay vì những người khép kín, khó nắm bắt.

Hãy chú ý đến cách mình thể hiện trong từng tình huống, đánh giá tác động của các hành vi khi được phô bày trước tập thể, thay vì chỉ tập trung vào ý định cá nhân. Đồng thời, hãy chủ động tìm kiếm phản hồi để hiểu cách người khác tiếp nhận và cảm nhận về hành vi của mình.

4 điểm mạnh có thể cản trở con đường thăng tiến sự nghiệp - Ảnh 2.Nghiên cứu mới: Gen Z có thu nhập cao hơn so với thế hệ trước ở cùng độ tuổi

Một nghiên cứu mới tại Anh cho thấy thế hệ gen Z đang có khởi đầu sự nghiệp thuận lợi hơn thế hệ Millennials, với mức lương thực tế ở tuổi 24 cao hơn 12% so với những người sinh vào cuối thập niên 1980.

Đọc tiếp Về trang Chủ đề
BÌNH MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Tặng sao cho bài viết hay
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.

Tặng sao

Chuyển sao tặng cho thành viên

  • x1
  • x5
  • x10

Hoặc nhập số sao

Bạn đang có: 0 sao

Tặng sao
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: sự nghiệp điểm mạnh tố chất thăng tiến

    Tin liên quan

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

    Đăng ký

    Tuổi Trẻ Sao

    Thông tin tài khoản ngày

    Tài khoản được sử dụng đến ngày | Bạn đang có 0 trong tài khoản

    1 sao = 1000đ. Mua thêm sao để tham gia hoạt động tương tác trên Tuổi Trẻ như: Đổi quà lưu niệm, Tặng sao cho tác giả, Shopping

      Thanh toán
      Bình luận (0)

      Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng, xin vui lòng viết bằng tiếng Việt có dấu.

      Được quan tâm nhất Mới nhất
        thông tin tài khoản

        Thông tin của bạn

        Email
        Họ và tên

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Thông báo

        Bạn vui lòng đợi 0s để tiếp tục comment

        Thông báo

        Bình luận được gửi thành công
        Thông tin bạn đọc Thông tin của bạn đọc sẽ được bảo mật an toàn và chỉ sử dụng trong trường hợp toà soạn cần thiết để liên lạc với bạn.
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên hiển thị

        Email
        Mã xác nhận

        Vui lòng nhập mã xác nhận.

        Bạn đã có tài khoản? Đăng nhập ngay
        Tên của bạn

        Vui lòng nhập Tên của bạn.

        Email
        Mật khẩu

        Mật khẩu phải có ít nhất 6 kí tự.

        Xác nhận mật khẩu

        Xác nhận mật khẩu không khớp.

        Mã xác nhận
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        hoặc đăng nhập

        Nhập mã xác nhận

        Đóng lại
        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Vui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn

        X
        Email (*)
        Họ và tên (*)

        Vui lòng nhập Họ & Tên.

        Ý kiến của bạn (*)

        Vui lòng nhập Ý kiến của bạn.

        captcha

        Mã xác nhận không đúng.

        Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.

        Nhập mã xác nhận

        Mã capcha
        captcha
        Hủy bỏ Hoàn tất