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Ăn xong để 'bãi chiến trường': Phép lịch sự tối thiểu nơi công sở không phải ai cũng biết!

tác giả
LÊ HUY
LÊ HUY
LÊ HUY

Ăn uống nơi công sở tưởng là chuyện phổ biến, lại dễ phát sinh những tình huống mất lòng: người ăn xong không dọn, người tự ý dùng đồ của đồng nghiệp, người vô tư gây ồn ào.

Ăn xong để pantry như 'bãi chiến trường': Phép lịch sự tối thiểu nơi công sở không phải ai cũng biết! - Ảnh 1.

Ăn uống nơi công sở tưởng là chuyện nhỏ nhưng lại dễ phát sinh những tình huống mất lòng - Ảnh do AI tạo

Những thói quen nào cần tránh để không trở thành người thiếu ý thức trong mắt mọi người ở công sở?

1. Ăn uống xong phải dọn dẹp ngay: Sau khi ăn, mỗi người nên chủ động thu dọn bát đĩa, ly tách, hộp thức ăn và giấy ăn đã sử dụng. Không nên để bàn ăn bừa bộn rồi mặc định sẽ có người khác dọn giúp. Đây là ý thức tối thiểu khi sử dụng không gian chung.

2. Rửa sạch đồ dùng cá nhân: Bát, đũa, thìa, ly uống nước sau khi sử dụng cần được rửa sạch và cất gọn đúng nơi quy định. Không nên ngâm đồ bẩn trong bồn rửa quá lâu hoặc để qua ngày, gây bất tiện cho người sử dụng sau.

3. Không để thức ăn thừa qua đêm: Thức ăn thừa cần được bỏ vào thùng rác đúng nơi quy định hoặc bảo quản cẩn thận nếu còn sử dụng. Việc để thức ăn lâu ngày không chỉ gây mùi khó chịu mà còn có thể thu hút kiến, gián và các loại côn trùng.

4. Sử dụng tủ lạnh có ý thức: Đồ ăn mang đến công ty nên được đậy kín hoặc cho vào hộp cẩn thận trước khi bỏ vào tủ lạnh. Tốt nhất nên ghi tên để tránh người khác lấy nhầm. 

Ngoài ra, nhớ kiểm tra và bỏ những món đã để lâu, không còn ăn được, tránh để thức ăn hỏng gây mùi khó chịu.

5. Không tự ý sử dụng đồ ăn của người khác: Một hộp sữa, cái bánh hay chai nước trong tủ lạnh có thể là phần ăn đồng nghiệp để dành cho cả ngày. Vì vậy, đừng tự tiện lấy đồ của người khác khi chưa hỏi ý kiến, dù chỉ là món nhỏ hay giá trị không đáng bao nhiêu.

6. Hạn chế mang thức ăn có mùi quá nồng: Những món như sầu riêng, mắm, cá khô hay thức ăn nặng mùi có thể khiến đồng nghiệp xung quanh khó chịu. Nếu mang đến công ty, mọi người nên bọc kín cẩn thận và chú ý nơi ăn uống, tránh để mùi thức ăn ảnh hưởng đến người khác.

7. Chủ động lau dọn khi làm rơi vãi thức ăn, nước uống: Trong lúc ăn uống, đôi khi không tránh khỏi việc làm đổ nước hay rơi vãi thức ăn. Nếu gặp tình huống này, hãy chủ động lau dọn ngay, đừng bỏ đi hoặc mặc định đã có nhân viên vệ sinh lo liệu.

8. Lịch sự khi ăn cùng đồng nghiệp: Bữa ăn là lúc mọi người thư giãn, trò chuyện sau giờ làm việc. Vì vậy, đừng chê bai món ăn, nhận xét ngoại hình hay đem chuyện riêng tư của đồng nghiệp ra bàn tán. Có những câu nói mình nghĩ chỉ là đùa vui nhưng lại khiến người nghe chạnh lòng.

9. Không ép đồng nghiệp ăn uống theo ý mình: Mỗi người có sở thích ăn uống, khẩu vị khác nhau, người thích món này, người lại không ăn được món kia. Vì vậy, khi mời đồng nghiệp ăn thử mà họ từ chối thì cũng đừng cố ép hay hỏi đi hỏi lại. Cứ thoải mái, đừng để một lời mời ăn uống trở thành tình huống khó xử.

10. Không biến bữa ăn thành nơi bàn tán chuyện riêng tư hay “nấu xói” đồng nghiệp: Trong giờ ăn, mọi người có thể thoải mái trò chuyện về công việc, cuộc sống để hiểu nhau hơn. Tuy nhiên, đừng biến bữa ăn thành lúc bàn tán, nói xấu hay đem chuyện riêng tư của đồng nghiệp ra làm đề tài. Vui vẻ đến đâu cũng nên biết giữ chừng mực, tránh làm mất lòng nhau.

11. Chủ động mua thêm đồ dùng khi sử dụng hết: Nếu dùng hết giấy ăn, nước uống, cà phê hay các đồ dùng chung, hãy chủ động báo người phụ trách hoặc bổ sung nếu có thể. Đừng cứ dùng hết rồi bỏ đó, nghĩ rằng sẽ có người khác tự phát hiện và thay mới.

- Ảnh 1.Đi học thạc sĩ khi thất nghiệp?

Bốn năm học đại học và 3-4 năm đi làm, nhiều lần tôi tự nghĩ nên học lên thạc sĩ hay tiếp tục phấn đấu cho công việc.

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LÊ HUY
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    Chủ đề: đi làm ăn uống công sở

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