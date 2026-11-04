Ngoài giờ vẫn liên tục theo dõi, trả lời tin nhắn nhóm chat vì sợ bị đánh giá

Điều khiến nhân viên mệt mỏi không chỉ là những tin nhắn ngoài giờ, mà còn là áp lực phải phản hồi để tránh bị đánh giá là thiếu gắn kết - Ảnh do AI tạo

Xung quanh bài viết Nhóm chat công việc hoạt động suốt ngày đêm, lúc nào cũng có cảm giác chưa hết giờ làm, nhiều bạn đọc cho rằng cần có quy định cụ thể về thời gian tương tác trong các nhóm chat, bảo vệ quyền nghỉ ngơi của nhân viên.

Nhóm chat công việc 'bào' nhân viên bất kể giờ giấc

Bạn đọc Da Nang cho rằng việc trao đổi công việc trong các nhóm chat cần được tính trong giờ làm việc hưởng lương. Tránh tình trạng nhân viên phải liên tục theo dõi, phản hồi tin nhắn ngoài giờ vì ngại cấp trên nói này nói nọ.

"Cần có quy định về giờ làm việc online nằm trong giờ làm việc hưởng lương, không thể bào người lao động đến kiệt sức như vậy được.

Nếu trong nhóm chat mà có một người không hưởng ứng, theo dõi và phản hồi nhanh sẽ bị quản lý hay trưởng nhóm ngầm đánh giá là làm việc không chuyên cần, thái độ không tích cực...

Đó là một vết đen ngự trị nếu được cân nhắc tăng lương hay đề bạt các vị trí sau này", bạn đọc này nêu quan điềm.

Bạn đọc Ngọc Linh đồng tình với ý kiến của bạn đọc Da Nang.

"Chuyện này công ty nào cũng có luôn, nhưng không biết giải quyết ra sao, nói thẳng thì mất lòng. Không trả lời tin nhắn thì bị nói là không chuyên tâm công việc, không gắn kết đồng nghiệp. Dường như văn hóa ứng xử trong những nhóm công việc như thế này không được coi trọng.

Đi làm mệt mỏi và phải chịu đựng đánh giá ác ý từ những nhóm chat lại càng mệt mỏi hơn. Bào mòn tinh thần từ những chuyện nhỏ như thế này ngày qua ngày".

Cùng suy nghĩ, chị Phương Hà nhận thấy nhóm chat đang trở thành không gian làm việc chính của nhiều người.

"Nên có quy định chặt chẽ về thời gian làm việc qua các nhóm chat như thế này. Bây giờ toàn trao đổi như vậy, nên đây là không gian chính rồi", chị nói.

Tài khoản Lao Động nhắc đến quyền nghỉ ngơi sau giờ làm việc, đồng thời cho rằng người thường xuyên nhắn tin, gọi điện nhắc việc vào ban đêm cần hiểu rõ quy định về thời gian làm việc.

"Mấy người chuyên nhắn tin sau 20h và gọi điện cho người khác nhắc việc có hiểu luật lao động không nhỉ?

Luật quy định rõ ràng, giờ làm việc ký với nhau trên hợp đồng. Mà ai chẳng có gia đình riêng, cần thời gian nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày hôm sau tiếp tục đi làm", bạn đọc này bày tỏ.

Người nhận tin nhắn tự lơ, vài lần nhóm chat sẽ không nhắn nữa

Bạn đọc Sao Xẹt cho rằng bạn trẻ cần tách biệt công việc và đời sống cá nhân, thay vì để tin nhắn ngoài giờ trở thành áp lực mỗi ngày.

"Theo tôi, lỗi ở người nhận tin nhắn dễ dãi, lo sợ thất nghiệp. Hết giờ làm việc, tôi để công việc lại khi ra khỏi cổng công ty.

Không bao giờ mang việc công ty về nhà. Do vậy, không ai gọi điện thoại hay nhắn tin cho tôi. Vì biết có gọi, nhắn tôi cũng không bao giờ trả lời", ông nêu bí quyết của mình.

Anh Duy chia sẻ cách xử lý khi nhận tin nhắn công việc vào ban đêm: "Không nên trả lời đối với những tin nhắn nhận được giữa đêm hôm khuya khoắt, chỉ trừ tin nhắn người thân hoặc khẩn cấp bạn bè thân thiết.

Sau vài lần như vậy, tin nhắn công việc, cấp trên hoặc đồng nghiệp sẽ thưa dần".

Trong khi đó, bạn đọc TaRo nhìn nhận việc trao đổi công việc qua nhóm chat là cần thiết, nhưng cả sếp lẫn nhân viên đều cần có cách ứng xử phù hợp.

"Làm sếp mà không quy định rõ ràng là không ổn. Mà nhân viên cũng vậy, nên thảo luận sao cho hài hòa", TaRo chia sẻ.

Theo chị Hải Hà, chị cũng không ủng hộ việc cứ nhắn mãi trong nhóm chung dành cho mọi người, cảm thấy rất phiền và ảnh hưởng tâm trạng. "Đang vui vẻ mà đọc những tin nhắn không liên quan đến mình như phê bình người khác trong nhóm là thấy tuột tâm trạng liền".

Quan trọng là cách diễn đạt tin nhắn trong nhóm chat Chị Tuệ Sa cho rằng việc có nên chat ngoài giờ làm việc còn tùy thuộc môi trường làm việc. Ở công ty chị, nhân viên và sếp đều trẻ trung nên chat nhiều trong các nhóm chat và thường xuyên chat buổi tối. "Quan trọng là ở cách nhắn tin, diễn đạt ra sao để mọi người cảm thấy dễ chịu nhất có thể. Và không có chuyện bắt buộc phải trả lời ngay vì làm như vậy hối thúc và có vẻ không tôn trọng mọi người", chị nói.