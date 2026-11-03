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Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Cộng đồng chia buồn, yêu thương bé gái nghị lực

tác giả
YẾN TRINH
và 1 tác giả khác
YẾN TRINH
YẾN TRINH
LÊ HUY
LÊ HUY

Cộng đồng mạng bày tỏ sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của bé Gạo. Sự đáng yêu và nghị lực của con không hề bé chút nào và bé sẽ mãi ở trong lòng mọi người.

Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Cộng đồng chia buồn, yêu thương bé gái nghị lực - Ảnh 1.

Hình ảnh bé Gạo trong những clip đời thường mà gia đình chia sẻ - Ảnh: Tép Gạo Family

Mới đây, tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family đăng tải dòng cảm nghĩ và thông tin về sự ra đi của cô bé Gạo. “Hành trình của em bé Gạo tạm gác lại mở ra một hành trình mới… Hành trình mới của con sẽ giúp được nhiều người khác hơn nữa…!”.

Bé Gạo như người cháu nhỏ bé, đáng yêu

Ngày 3-11-2026, bé Gạo qua đời khi mới 5 tuổi. Theo thông tin được chia sẻ, trước đó bé xuất hiện cơn khó chịu vào gần sáng. 

Sự ra đi của cô bé khiến gia đình, những người theo dõi và dành tình cảm cho em không khỏi đau buồn, tiếc thương.

Trước đây, cô bé Gạo dần trở thành gương mặt quen thuộc và truyền cảm hứng với nhiều người theo dõi trong hành trình chống chọi bệnh tật của mình - hội chứng lão nhi.

Nhiều người theo dõi bé Gạo đã bày tỏ niềm xúc động. Tài khoản Ngọc Thùy chia sẻ ngay trước khi đi ngủ tối qua, cô vẫn dành thời gian mở lại một vài đoạn clip về Khuê để xem.

Dù không quen biết ngoài đời, nhưng trong tình cảm của cô, Khuê từ lâu đã giống như một người cháu nhỏ bé, đáng yêu và gần gũi.

Cô thể hiện sự khâm phục trước hành trình của Khuê cũng như những nỗ lực, tình yêu thương mà gia đình đã dành cho con.

Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Cộng đồng chia buồn, yêu thương bé gái nghị lực - Ảnh 2.
Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Cộng đồng chia buồn, yêu thương bé gái nghị lực - Ảnh 3.
Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Cộng đồng chia buồn, yêu thương bé gái nghị lực - Ảnh 4.

Những khoảnh khắc thường ngày và tình yêu thương của gia đình dành cho bé Gạo - Ảnh: FPNV

“Khuê ơi, cô cảm ơn con vì đã đến, đã mang tình yêu thương và nụ cười đến với thế gian này. Hành trình của con tuy đã khép lại. Con sẽ tiếp tục hành trình của mình ở một nơi khác thật bình yên con nhé. Cô luôn nhớ và yêu thương bé An Khuê thật nhiều”, lời nhắn gửi đầy xúc động của Ngọc Thùy.

Tài khoản Du Yên chia sẻ niềm tiếc thương khi hay tin bé Gạo qua đời. Mỗi lần nhìn thấy video của Gạo trên mạng xã hội, cô đều cảm nhận được sự đáng yêu, nghị lực và những điều đặc biệt ở cô bé nhỏ tuổi.

Du Yên cho biết mỗi lần xem video, cô đều thầm cầu mong em luôn khỏe mạnh, vui vẻ và được mỉm cười mỗi ngày. Vì vậy khi đọc thông tin gia đình thông báo tin buồn, cô xúc động và bật khóc.

Gửi lời tiễn biệt đến em bé, Du Yên mong thiên thần nhỏ sẽ có một hành trình mới bình yên, hạnh phúc, ở nơi không còn những đau đớn hay khó khăn. 

Cô cũng gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình, đồng thời tin rằng tình yêu thương và sự chở che mà gia đình dành cho em sẽ luôn là điều đẹp đẽ còn mãi.

Trân trọng nguồn năng lượng tích cực mà bé Gạo mang đến cho cộng đồng

Tài khoản Quỳnh Nóc chia sẻ những dòng tiễn biệt đầy xúc động dành cho bé Gạo. Cô bày tỏ tình yêu thương, sự trân trọng và lòng biết ơn khi bé đã đến với cuộc đời. 

Bé Gạo mang theo nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa niềm vui và sự ấm áp đến các cô chú, bạn bè và nhiều em nhỏ khác.

Quỳnh Nóc cũng gửi lời cảm ơn đến bố mẹ bé Gạo vì đã dành trọn vẹn tình yêu thương, sự chăm sóc và che chở cho con, bất kể con như thế nào. 

Đặc biệt, cô xúc động khi nhắc đến hành trình bé được ở trong vòng tay mẹ từ lúc chào đời cho đến những giây phút cuối cùng.

“Sẽ luôn nhớ những hình ảnh vui vẻ, đáng yêu của bé Gạo và gửi đến gia đình những cái ôm cùng lời động viên chân thành. 

Mong em bé sẽ không còn phải chịu đau đớn, được bình an ở một thế giới khác, cầu chúc gia đình sớm tìm được sự an yên sau mất mát lớn này”, tài khoản Quỳnh Nóc bày tỏ.

Bé Gạo tên thật là Nguyễn Thái An Khuê, sinh tháng 7-2021, là con gái thứ hai của vợ chồng chị Phạm Thị Mai và anh Nguyễn Trung Kiên, tại TP.HCM.

Bé mắc hội chứng lão nhi Hutchinson-Gilford (Progeria), một căn bệnh di truyền cực hiếm gặp khiến cơ thể trẻ lão hóa nhanh bất thường ngay từ những năm đầu đời.

Kênh TikTok Tép Gạo Family với hơn 459.000 người theo dõi, những video ngắn đăng tải thể hiện những khoảnh khắc đời thường đáng yêu, hồn nhiên của bé Gạo.

Qua đó cho thấy tình yêu thương, chăm sóc và gắn bó của gia đình, cũng như tình cảm trìu mến, những lời động viên của cộng đồng người xem dành cho bé trong hành trình chống chọi bệnh tật một cách kiên cường.

Chị HP bộc bạch: “Dù bị bệnh hiếm khiến ngoại hình của bé Gạo như vậy nhưng bé rất thông minh, đối đáp linh hoạt, rất đáng yêu” khi xem bé Gạo trò chuyện với bà ngoại về kẹo xốp marshmallow, vui thích với đèn Trung thu, hoặc kể về việc chị hai tặng tóc cho mình…

Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời: Cộng đồng chia buồn, yêu thương bé gái nghị lực - Ảnh 5.Bé Gạo - bé gái gặp hội chứng siêu hiếm, đã qua đời

Mới đây, tài khoản mạng xã hội Tép Gạo Family đăng tải thông báo tin buồn trên nền đen với những dòng chữ ngắn ngủi: “Cảm ơn con đã đến! Con về với Phật con nhé! Ba, mẹ và gia đình yêu con! Cô gái bé nhỏ”.

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YẾN TRINH - LÊ HUY
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    Chủ đề: tiếc thương gia đình bé Gạo

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