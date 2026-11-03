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Nữ MC Nhật Bản xin nghỉ việc sau khi thấy cuộc sống thong thả ở vùng quê Việt Nam

tác giả
BÌNH MINH
BÌNH MINH
BÌNH MINH

Natsumi Uga (40 tuổi), cựu MC của đài TV Asahi (Nhật Bản), quyết định từ bỏ công việc mơ ước để bắt đầu cuộc sống tự do sau chuyến đi đến Việt Nam vào mùa hè năm 2018.

Nữ MC Nhật Bản xin nghỉ việc sau chuyến đi đến Việt Nam - Ảnh 1.

MC Natsumi Uga quyết định nghỉ việc sau 10 năm gắn bó với đài truyền hình - Ảnh: GOETHE

MC Natsumi Uga từng có 10 năm làm việc tại đài truyền hình TV Asahi (Nhật Bản). Những gì Uga nhìn thấy ở Việt Nam đã khiến cô đưa ra quyết định làm thay đổi cuộc đời.

Nghỉ việc sau khi nhìn thấy cuộc sống thư thả ở Việt Nam

Trong cuộc phỏng vấn với tạp chí GOETHE (Nhật Bản) ngày 12-10, nữ MC kể khi nhìn thấy người dân địa phương ở Việt Nam thong thả ngồi bên đường uống trà, trò chuyện và tận hưởng cuộc sống ngay giữa ban ngày, cô bất chợt nghĩ đến việc nghỉ việc ở công ty.

"Đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời chính là tự do. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có tính tò mò và tinh thần tự lập mạnh mẽ hơn người khác, lúc nào cũng mong sớm trưởng thành để có thể tự do", cô chia sẻ.

Khi trở về Nhật Bản vào tháng 3-2019, Uga quyết định nghỉ việc sau 10 năm gắn bó với đài truyền hình. "Tôi nghĩ đã đến lúc chuyển sang một lối sống mà bản thân có thể tự lựa chọn và quyết định mọi thứ", cô chia sẻ.

Chuyến đi đến Việt Nam không phải là lần đầu tiên Uga du lịch một mình. Từ năm 20 tuổi, cô đã yêu thích những chuyến đi độc lập sau chuyến du lịch kéo dài một tháng đến Los Angeles. Uga tin rằng mỗi khi đi du lịch, tâm trí cô trở nên thư thái hơn. Tự do khám phá những vùng đất mới cũng giúp cô hiểu rõ bản thân hơn.

Làm việc hoàn toàn tự do sau khi nghỉ việc

Sau khi nghỉ việc, Uga lựa chọn mô hình làm việc hoàn toàn tự do, không ký thỏa thuận hợp tác với bất kỳ công ty quản lý lớn nào, cũng không thuê quản lý hay nhân viên hành chính. Hiện tại, cô tự mình đảm nhận mọi công việc, từ tìm kiếm hợp đồng, quản lý lịch trình, thương lượng thù lao cho đến kế toán.

"Ngay cả thủ tục thành lập công ty, tôi cũng không nhờ đến chuyên viên pháp lý tư pháp mà tự tìm hiểu rồi thực hiện. Tôi thấy việc đó rất thú vị. Học hỏi những điều lần đầu tiên trải nghiệm cũng giống như công việc phỏng vấn, vô cùng hấp dẫn. Bất cứ việc gì, nếu tự mình thực hiện, đều sẽ trở thành kinh nghiệm và kỹ năng", cô nói.

Nữ MC 40 tuổi cho biết cô gần như không cảm thấy lo lắng khi bắt đầu con đường mới. Hiện tại, cô duy trì lịch làm việc khoảng ba tuần, sau đó nghỉ một tuần. Theo Uga, đây là lối sống khó có thể duy trì nếu cô vẫn làm việc trong một tổ chức có đông nhân viên và những quy định cố định.

Nữ MC Nhật Bản xin nghỉ việc sau chuyến đi đến Việt Nam - Ảnh 3.Khám phá thành cổ tiêu biểu của Nhật Bản, trải nghiệm cảm giác làm lãnh chúa

Với lượng khách Việt Nam đến Nhật Bản tăng so với cùng kỳ năm ngoái, Văn phòng Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO) tại Việt Nam giới thiệu ba tòa thành cổ tiêu biểu của nước này, mang đến những gợi ý tham quan cho du khách yêu thích lịch sử và kiến trúc.

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    Chủ đề: MC Nhật bản Du lịch nghỉ việc

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