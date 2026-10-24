Khám phá thành cổ tiêu biểu của Nhật Bản, trải nghiệm cảm giác làm lãnh chúa

Thành Ozu, tỉnh Ehime, Nhật Bản vào mùa xuân - Ảnh: JNTO

Tính chung 8 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản đã thu hút 505.300 lượt khách từ Việt Nam, tăng 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Trên khắp Nhật Bản, hàng trăm tòa thành cổ vẫn được bảo tồn, lưu giữ dấu ấn lịch sử và trở thành biểu tượng của đất nước.

Theo JNTO, thành Himeji (tỉnh Hyogo), thành Inuyama (tỉnh Aichi) và thành Ozu (tỉnh Ehime) là ba tòa thành cổ tiêu biểu của Nhật Bản.

Đây là những công trình nổi bật với kỹ thuật xây dựng truyền thống cùng các sáng kiến bảo tồn và phát huy giá trị di tích, góp phần tạo nên những sản phẩm du lịch độc đáo và hấp dẫn.

Thành Himeji: Biểu tượng trường tồn qua bao thế hệ

Theo JNTO, thành Himeji còn tồn tại gần như nguyên vẹn của kiến trúc thành quách Nhật Bản đầu thế kỷ XVII.

Nơi này được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới vào năm 1993, trở thành một trong những di sản thế giới đầu tiên của Nhật Bản được ghi danh.

Tháp chính của thành Himeji cũng là một trong 5 tháp chính trên toàn quốc được Chính phủ Nhật Bản công nhận là Quốc bảo.

Tòa thành còn được yêu mến gọi với biệt danh "Thành Hạc trắng" bởi vẻ ngoài tuyệt đẹp của thành với lớp vữa trắng phủ trên các bức tường và tại những mối nối giữa các viên ngói mái. Kiến trúc này cũng có tác dụng chống cháy cho công trình.

Thành Himeji, tỉnh Hyogo, Nhật Bản - Ảnh: Himeji City/JNTO



Thành Himeji đã được gìn giữ và truyền lại qua nhiều thế hệ nhờ sự hợp tác giữa các chuyên gia bảo tồn, chính quyền và những tình nguyện viên bản địa - những người coi tòa thành vừa là Quốc bảo vừa là niềm tự hào của địa phương.

Các tổ chức cộng đồng thường xuyên triển khai các hoạt động như các buổi thuyết giảng, tour đi bộ có hướng dẫn, hội thảo và các hoạt động làm sạch môi trường nhằm nâng cao nhận thức về bảo tồn di sản.

Từ tháng 3 năm 2026, thành Himeji áp dụng chính sách miễn phí vé vào cửa cho tất cả du khách dưới 18 tuổi, không phân biệt quốc tịch hay nơi cư trú.

Thành Inuyama: Khu phố cổ dưới chân thành mang đậm dấu ấn thời Edo

Cách thành phố Nagoya khoảng 30 phút đi tàu cao tốc, tháp chính của thành Inuyama ở tỉnh Aichi được xem là tháp chính bằng gỗ nguyên bản lâu đời nhất còn tồn tại ở Nhật Bản.

Thành cổ Inuyama, tỉnh Aichi, Nhật Bản - Ảnh: JNTO

Được cho là xây dựng vào khoảng năm 1537, nơi đây là một trong 12 thành cổ còn giữ được tháp chính từ thời điểm xây dựng và đã được công nhận là Quốc bảo của Nhật Bản.

Tọa lạc trên ngọn đồi cao khoảng 85 mét, hướng ra dòng sông Kiso, tháp chính của thành Inuyama vẫn lưu giữ dáng vẻ xưa qua những bậc thang dốc, kết cấu gỗ nguyên bản cùng những cơ cấu phòng thủ như "ishi-otoshi" (cửa thả đá để chống quân địch tấn công từ bên dưới).

Từ hành lang ở tầng cao nhất của tháp chính, du khách có thể thưởng ngoạn khung cảnh rộng lớn trải dài khắp tỉnh Aichi và tỉnh Gifu lân cận.

Inuyama là một trong số ít khu đô thị ở Nhật Bản mà tòa tháp với lịch sử lâu đời cùng khu phố dưới chân thành (jokamachi) đều tránh được sự tàn phá của Thế chiến thứ hai và thiên tai.

Nhờ đó, cách quy hoạch đô thị đặc trưng của thời kỳ Edo (1603–1868) đã được lưu truyền cho đến ngày nay.

Trên con phố chính Honmachi-dori dài 600 mét, nối từ ga Inuyama đến lối vào thành Inuyama, có hơn 60 cửa hàng, quán cà phê và nhà hàng nằm san sát nhau.

Du khách có thể vừa thưởng thức các món ăn địa phương như gohei-mochi (cơm nếp gạo Nhật được nặn thành hình bánh, xiên que và phết sốt mặn ngọt), vừa cảm nhận không khí của một thị trấn dưới chân thành thời Edo.

Món gohei-mochi - Ảnh: JNTO

Ở cuối phố là đền thần đạo Sanko Inari, nổi tiếng với sự linh nghiệm trong việc se duyên.

Những tấm ema (thẻ gỗ cầu nguyện) hình trái tim màu hồng được treo thành hàng dài đã trở thành một địa điểm check-in được nhiều du khách yêu thích.

Những tấm thẻ gỗ cầu duyên ở đền thần đạo Sanko Inari - Ảnh: JNTO

Tại khu vườn Nhật Urakuen gần đó, du khách có thể tìm hiểu văn hóa trà đạo truyền thống cùng với phòng trà Joan - trà thất được công nhận là Bảo vật Quốc gia.

Vào tháng 4 hàng năm, lễ hội Inuyama, Di sản Văn hóa Phi vật thể được UNESCO ghi danh, làm bừng sắc cả thị trấn với 13 kiệu rước lộng lẫy cùng những màn trình diễn rối karakuri đặc sắc, tiếp nối truyền thống đã được duy trì từ năm 1635.

Thành Ozu: Trải nghiệm cảm giác làm lãnh chúa thành cổ Nhật Bản

Thành Ozu nằm ở vùng Nanyo, phía tây tỉnh Ehime, bên dòng sông Hijikawa.

Tòa tháp chính bằng gỗ bốn tầng được xây dựng lại vào năm 2004 sau dự án phục dựng kéo dài 10 năm, và được đánh giá là một trong những công trình phục dựng thành cổ tái hiện nguyên mẫu hàng đầu ở Nhật Bản.

Vào năm 1888, tháp chính của thành đã bị tháo dỡ và được xây dựng lại sau nhiều cuộc khảo sát kỹ lưỡng dựa trên các tư liệu lịch sử và kỹ thuật xây dựng gỗ truyền thống, tự hào là một trong những công trình phục dựng bằng gỗ trung thành với nguyên bản nhất ở Nhật Bản hiện nay.

Dự án này cũng trở thành động lực thúc đẩy việc bảo tồn các công trình lịch sử trong thành phố Ozu và cải tạo những dinh thự trước đây thành cơ sở lưu trú, qua đó góp phần hồi sinh khu phố dưới chân thành.

Hoạt động nghỉ đêm tại thành Ozu (Ozu Castle stay) bắt đầu vào năm 2020, là chương trình đầu tiên ở Nhật Bản cho phép du khách lưu trú trong tháp chính của thành cổ.

Mỗi ngày nơi đây chỉ đón tiếp một nhóm khách (từ 2 đến 6 người, bao gồm cả trẻ em) với những dịch vụ đã được đặt riêng cho đoàn.

Du khách sẽ được trải nghiệm làm chủ nhân tòa tháp chính và hai tháp canh, vốn là các di sản văn hóa quan trọng, từ buổi chiều tối đến sáng hôm sau.

Do tháp chính bằng gỗ không có hệ thống điều hòa không khí, nên chương trình lưu trú chỉ được tổ chức vào những thời điểm ngoài tháng 8 và những tháng mùa đông giá lạnh.

Chương trình đặc biệt này chỉ giới hạn 30 nhóm mỗi năm.

Với ý tưởng chủ đạo là "Trải nghiệm lưu trú vượt thời gian, trở thành lãnh chúa thành cổ", trải nghiệm này cũng sẽ tái hiện nghi lễ khi vị lãnh chúa đầu tiên của phiên Ozu tiến vào thành năm 1617.

Cảnh đón tiếp khách lưu trú trong trang phục giáp samurai tại dịch vụ lưu trú trong thành Ozu - Ảnh: JNTO

Du khách lưu trú sẽ được chào đón bởi một đoàn rước trang trọng trong trang phục giáp trụ, giương cao cờ hiệu, cùng những phát súng chào mừng do Đội súng trường phiên Ozu thực hiện bằng các khẩu súng hỏa mai lưu giữ từ thời Edo.

Sau đó, du khách sẽ thưởng thức điệu múa Fujinawa Kagura (di sản văn hóa dân gian phi vật thể được tỉnh chỉ định), rồi dùng bữa tối với các đặc sản chế biến phong phú từ những sản vật đặc trưng của địa phương như thịt bò Wagyu Akane và rượu sake.