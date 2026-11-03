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Nhóm chat công việc hoạt động suốt ngày đêm, lúc nào cũng có cảm giác chưa hết giờ làm

tác giả
YẾN TRINH
YẾN TRINH
YẾN TRINH

'Gần 12h khuya, sếp và đồng nghiệp vẫn thay nhau nhắn tin trong nhóm. Dù đã tắt thông báo, tôi vẫn không yên tâm vì sợ bỏ lỡ tin nhắn. Mà lúc chiều mắc gì không nhắn?', chị Hồng kể.

Nhóm chat công việc hoạt động suốt ngày đêm, lúc nào cũng có cảm giác chưa hết giờ làm - Ảnh 1.

Điện thoại cứ liên tục báo tin nhắn từ các nhóm chat công việc bất kể ngày đêm - Ảnh do AI tạo

Chị Thu Hồng (31 tuổi, ngụ phường Phú Thọ, TP.HCM) cho biết chị rất mệt mỏi khi nhóm chat công việc sôi nổi từ sáng tới khuya.

Có quy định giờ giấc nhóm chat nhưng vài ngày là phớt lờ

"Tôi phải mở điện thoại kiểm tra tin nhắn trong các nhóm, bất kể là vào giờ nào", Hồng thở dài. Chị làm marketing, có những công việc phát sinh nhưng không đến mức phải xử lý ngay, có lúc mọi người lại đánh dấu (tag) tên chị khiến chị phải vào trả lời. 

Nhưng nhiều lần, những gì chị đọc được chỉ là câu trả lời của đồng nghiệp đối với tin nhắn của sếp như "Vâng ạ", "Em đã nắm thông tin". Thậm chí, nhóm 10 người, trừ sếp ra thì 9 người khác vào "Vâng ạ" một lượt dù sắp nửa đêm.

Chị chia sẻ: "Có những tin nhắn tôi nghĩ chỉ cần thả tim hoặc sáng hôm sau trả lời sớm là được. Đêm khuya mọi người đã đi ngủ, sáng mai còn đi làm, vậy mà vẫn nhắn thì rất phiền".

Theo chị, từ khi lập nhóm, trưởng nhóm đã quy định giờ báo cáo công việc chậm nhất là 18h, nếu không phát sinh gì thì không cần báo lại. Quy định duy trì được vài ngày rồi dần bị phớt lờ.

Không chỉ vậy, có những tin nhắn không cần phản hồi nhưng vẫn có người trả lời dài dòng, khiến nội dung bị loãng. Những thông báo quan trọng dễ bị trôi.

Nhóm chat công việc nhưng tưởng 'thế lực' hắc ám, luôn phải phản hồi bất kể giờ giấc

Theo chị Cát Đằng (32 tuổi, ngụ Bình Dương cũ), chuyện nhóm chat công việc hoạt động ngoài giờ cần được nhìn nhận tùy tính chất từng ngành nghề. Tuy nhiên, dù làm công việc gì, ai cũng cần thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc gia đình.

"Đâu thể vừa ăn cơm với gia đình, vừa phải canh điện thoại xem sếp hay đồng nghiệp nhắn gì", chị nói.

Trong giờ làm việc, chị luôn theo dõi và xử lý nhiệm vụ được giao. Nhưng hết giờ làm, chị có những kế hoạch riêng như ăn tối, gặp gỡ bạn bè.

Vậy mà điện thoại cứ liên tục báo tin nhắn từ các nhóm chat công việc.

Có những lúc chị không khỏi nổi quạu, căng thẳng vì cảm giác công việc dường như chưa bao giờ chịu… tan ca.

Theo Cát Đằng, không phải lúc nào mỗi người cũng có thể kè kè chiếc điện thoại. "Nếu công việc thường xuyên phải trao đổi, xử lý ngoài giờ thì nên xem lại cách điều phối của sếp. Không thể mặc định cứ có tin nhắn là thành viên phải lập tức phản hồi".

Chị cho rằng các công ty, phòng ban nên có nguyên tắc rõ ràng về thời gian sử dụng các nhóm chat.

Với tình huống khẩn cấp, sếp có thể liên hệ trực tiếp thành viên liên quan, thay vì thông báo trên nhóm chung.

Theo chị, mỗi người cần có trách nhiệm với công việc nhưng phải có giới hạn. Tôn trọng thời gian nghỉ ngơi không có nghĩa là thiếu trách nhiệm, mà còn giúp chúng ta tái tạo năng lượng làm việc tốt hơn vào ngày hôm sau.

"Không thể cứ thấy ai nhắn tin công việc lúc nửa đêm, trả lời tin nhắn ngay tức thì hay làm việc xuyên đêm là mặc định người đó tận tâm hơn người khác", chị nói.

Chủ yếu do ứng xử của trưởng nhóm, thành viên sẽ làm theo y chang?

Anh Nguyễn Minh (29 tuổi, làm việc tại phường Bến Thành) cho biết nhóm chat công việc của anh không quy định cụ thể giờ giấc hoạt động. Tuy nhiên, thành viên ít khi nhắn tin ban đêm, trừ những trường hợp khẩn cấp.

"Ban đêm, số tin nhắn trong nhóm đếm chưa hết hai bàn tay. Tôi cứ yên tâm tắt điện thoại ngủ một lèo", anh chia sẻ.

Theo anh, nhóm chat hoạt động như vậy là do sếp duy trì từ khi anh mới vào làm. Mỗi người chủ động thực hiện phần việc, sếp cũng theo dõi và xử lý công việc trên nhóm.

Khi anh và đồng nghiệp hoàn thành đầu việc, sếp tự vào xem và xử lý. "Mọi người giữ ý tứ trong nhóm chat thì sẽ tránh ảnh hưởng đồng nghiệp khác. Có mắc lỗi hay cần trao đổi thêm, sếp sẽ nhắn riêng", anh nói.

Anh Minh cho rằng hoạt động nhóm chat phụ thuộc nhiều vào cách điều hành của sếp. Người quản lý cần xác định đây là nhóm công việc, do đó những tin nhắn ngoài giờ làm sẽ ảnh hưởng các thành viên.

"Tránh để những tin nhắn không cần thiết khiến người khác có cảm giác lúc nào cũng đang đi làm, không được nghỉ ngơi thật sự", anh nhắn nhủ.

Gợi ý 4 cách giúp nhóm chat hoạt động "điều độ" hơn

- Quy định rõ giờ giấc trao đổi thông tin: Nên là trong giờ hành chính. Nếu có phát sinh cần sự tương tác của nhiều thành viên thì nhắn chung, không thì nhắn riêng. Quy định này nên ghim lên đầu khung chat.

- Những nội dung cần sự thống nhất như ngày giờ, thành phần dự họp, đồng ý hay không đồng ý…, trưởng nhóm nên tạo cuộc bình chọn, tránh tình trạng nhiều người nhắn làm trôi mất điều cần truyền đạt.

- Lập nhóm tạm thời đối với những dự án nhỏ: Với những dự án đã phân công cụ thể, những thành viên này nên lập nhóm riêng, tránh việc những người không liên quan phải mất thời gian theo dõi. Khi hoàn thành có thể giải tán nhóm nhỏ này.

- Cứng rắn hơn trong việc duy trì quy định: Trưởng nhóm nên thẳng thắn nhắc nhở về giờ giấc trao đổi hoặc những gì nên nhắn riêng giữa các thành viên.

- Ảnh 2.Lương thấp vẫn chẳng muốn nghỉ việc vì... đồng nghiệp quá tốt, kiếm đâu ra được!

Nhiều bạn trẻ 'day dứt', không nỡ nghỉ việc dù lương thấp, chế độ đãi ngộ chưa tương xứng. Lý do là đồng nghiệp quá tốt, kiếm đâu ra được!

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YẾN TRINH
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    Chủ đề: nhắn tin nhóm chat công sở đồng nghiệp

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