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Chăm lo đời sống, phổ biến kiến thức pháp luật cho công nhân

tác giả
KIM ANH
KIM ANH
KIM ANH

Tổ chức Đoàn tại TP.HCM liên tục đồng hành cùng thanh niên công nhân, giúp người lao động vơi bớt khó khăn, nâng cao kiến thức pháp luật và chủ động bảo vệ quyền lợi của mình.

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Chương trình "Hành trình kết nối thanh niên công nhân" được Trung tâm Hoạt động thanh niên Bình Dương phối hợp Đoàn phường Tân Khánh tổ chức - Ảnh: T.K

Trao quà, phổ biến kiến thức pháp luật đến công nhân

Trung tâm Hoạt động thanh niên Bình Dương vừa phối hợp Đoàn phường Tân Khánh tổ chức chương trình "Hành trình kết nối thanh niên công nhân" ngày 31-10, với sự đồng hành của Câu lạc bộ Hành Trình Yêu Thương và các doanh nghiệp.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 35 phần quà đến thanh niên công nhân đang làm việc tại Công ty Hai Nhất. Những phần quà tuy không lớn nhưng góp thêm sự động viên, sẻ chia với người lao động, đồng thời thể hiện sự quan tâm của tổ chức Đoàn và các đơn vị đồng hành đối với đời sống vật chất, tinh thần của thanh niên công nhân.

Điểm nhấn của chương trình là hội thi "Thanh niên công nhân với pháp luật", hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9-11. Các nội dung thi tập trung vào quy định về trật tự, an toàn giao thông và phòng, chống ma túy.

Thông qua hình thức thi tương tác, kiến thức pháp luật được truyền tải gần gũi, tạo không khí sôi nổi và khuyến khích thanh niên công nhân chủ động tìm hiểu các quy định liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày.

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến kiến thức, hoạt động còn góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giúp người lao động nhận diện những nguy cơ và biết cách bảo vệ bản thân trước các vấn đề phát sinh trong cuộc sống.

Chương trình cũng là dịp để tổ chức Đoàn tăng cường kết nối với thanh niên công nhân tại doanh nghiệp, từ đó đa dạng hóa hoạt động chăm lo, hỗ trợ và tập hợp lực lượng thanh niên trên địa bàn.

San sẻ khó khăn, tiếp sức người lao động

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Chương trình trao quà đến công nhân phường Tân Khánh (TP.HCM) - Ảnh: T.K

Trước đó, Đoàn phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) phối hợp các đoàn thể tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương - Nghĩa tình Đất Thủ" lần thứ 19, với tổng giá trị chăm lo hơn 100 triệu đồng.

Tại chương trình, ban tổ chức trao 1.000 phần bún xào, 1.000 phần nước uống và 100 phần quà nhu yếu phẩm đến thanh niên công nhân, người dân có hoàn cảnh khó khăn. 5 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ cũng được trao cho sinh viên vượt khó, tiếp thêm động lực để các bạn tiếp tục theo đuổi việc học.

Bên cạnh hoạt động hỗ trợ vật chất, Đoàn - Hội phường Thủ Dầu Một còn tổ chức tư vấn pháp lý cho thanh niên công nhân tại khu nhà trọ có đông công nhân. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận thông tin pháp luật, hiểu rõ hơn quyền và nghĩa vụ của mình, chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp.

Từ những phần quà nhu yếu phẩm, suất học bổng đến hoạt động tuyên truyền, tư vấn pháp luật, các chương trình cho thấy sự đồng hành của tổ chức Đoàn không chỉ nằm ở việc hỗ trợ trước mắt mà còn hướng đến trang bị kiến thức, nâng cao khả năng tự bảo vệ cho thanh niên công nhân.

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Đoàn phường Thủ Dầu Một (TP.HCM) phối hợp các đoàn thể tổ chức chương trình "San sẻ yêu thương - Nghĩa tình Đất Thủ" lần thứ 19 đến với công nhân khu nhà trọ và bà con khó khăn - Ảnh: T.D.M

Tuổi trẻ đồng hành, chăm lo thanh niên công nhân - Ảnh 10.Đến ngày hội thanh niên công nhân, vừa nhận quà vừa thưởng thức phở miễn phí

Sáng 19-7, ngày hội thanh niên công nhân tại TP.HCM đã thu hút khoảng 1.000 người lao động đến tham gia các hoạt động và thưởng thức phở miễn phí.

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KIM ANH
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    Chủ đề: nhà trọ tặng quà kiến thức pháp luật TP.HCM công nhân

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